Pronostico Brescia vs Lecco – 28 Febbraio 2026 – Italia

Brescia vs Lecco

Il 28 febbraio alle ore 09:30 si affrontano Brescia e Lecco, una sfida che mette in palio punti fondamentali in una fase cruciale della stagione. Il confronto presenta equilibrio sulla carta, ma con un leggero vantaggio per i padroni di casa.

Analisi del contesto

Brescia in casa tende ad avere un rendimento superiore rispetto alle gare esterne. La squadra si distingue per organizzazione difensiva e capacità di gestire il possesso.

Lecco, invece, in trasferta mostra difficoltà soprattutto contro squadre con maggiore qualità tecnica. Tuttavia, resta formazione capace di sfruttare ripartenze e palle inattive.

Statistiche stagionali

Brescia in casa
Media gol segnati: circa 1.4
Media gol subiti: circa 1.0

Lecco in trasferta
Media gol segnati: circa 0.9
Media gol subiti: circa 1.5

Il differenziale indica una maggiore solidità interna del Brescia e una vulnerabilità esterna del Lecco.

Forma recente

Brescia arriva con rendimento abbastanza stabile, soprattutto nelle gare casalinghe.

Lecco alterna buone prestazioni a sconfitte pesanti, evidenziando discontinuità.

Analisi tattica

Brescia dovrebbe mantenere baricentro medio-alto e controllo del ritmo gara.

Lecco potrebbe difendersi con linee compatte e cercare contropiede veloce.

Probabilità stimate

Vittoria Brescia: 50%
Pareggio: 28%
Vittoria Lecco: 22%

Proiezione Expected Goals

Brescia: 1.55 – 1.85 xG
Lecco: 0.85 – 1.10 xG

Pronostico finale

Pronostico principale: 1

Risultato suggerito: 2-0

Alternative interessanti
Under 3.0 asiatico
Brescia vincente con porta inviolata
No Goal

