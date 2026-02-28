Pronostico Bournemouth vs Sunderland Premier League 18 Febbraio 2026
La Premier League 2025/2026 entra in una fase delicata della stagione e la sfida tra Bournemouth e Sunderland, in programma il 28 Febbraio 2026, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre.
Da una parte troviamo un Bournemouth che in casa costruisce gran parte della propria salvezza; dall’altra un Sunderland combattivo, tornato in Premier con entusiasmo ma ancora alla ricerca di continuità lontano dallo Stadium of Light.
Analizziamo nel dettaglio statistiche, rendimento, fattori tattici e incidenza del campo per arrivare a un pronostico professionale e credibile.
Stato di forma delle squadre
Bournemouth – Andamento stagionale
Dopo 26 giornate di campionato, il Bournemouth si trova stabilmente nella parte centrale-bassa della classifica.
Dati stagionali (prime 26 giornate):
-
Gol fatti: 32
-
Gol subiti: 39
-
Media gol segnati: 1,23 a partita
-
Media gol concessi: 1,50 a partita
-
Possesso palla medio: 48%
-
Tiri medi a partita: 11,4
-
Expected Goals (xG medio): 1,35
Il Bournemouth mostra una struttura offensiva discreta, ma soffre nelle transizioni difensive, soprattutto contro squadre veloci sugli esterni.
Grafico rendimento Bournemouth (gol segnati/subiti medi)
Gol segnati: ████████████ 1,23
Gol subiti: ███████████████ 1,50
Sunderland – Andamento stagionale
Il Sunderland, neopromosso, ha alternato ottime prestazioni a cali evidenti, specialmente fuori casa.
Dati stagionali (prime 26 giornate):
-
Gol fatti: 29
-
Gol subiti: 44
-
Media gol segnati: 1,11 a partita
-
Media gol concessi: 1,69 a partita
-
Possesso palla medio: 45%
-
Tiri medi a partita: 10,2
-
Expected Goals (xG medio): 1,18
Il dato più significativo riguarda le trasferte, dove il Sunderland concede in media 1,85 gol a partita.
Grafico rendimento Sunderland (gol segnati/subiti medi)
Gol segnati: ███████████ 1,11
Gol subiti: █████████████████ 1,69
Analisi del fattore campo: Vitality Stadium
Il Vitality Stadium è uno degli impianti più compatti della Premier League, con una capienza ridotta rispetto agli standard del campionato. Questo crea un ambiente molto intenso e ravvicinato.
Bournemouth in casa (stagione 2025/2026)
-
Vittorie: 6
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 4
-
Media gol segnati: 1,46
-
Media gol subiti: 1,23
In casa il Bournemouth migliora notevolmente la solidità difensiva e aumenta la produzione offensiva, sfruttando il pressing alto nei primi 20 minuti.
Sunderland in trasferta
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 7
-
Media gol segnati: 0,92
-
Media gol subiti: 1,85
Il Sunderland fatica contro squadre che attaccano con continuità sulle corsie laterali e soffre particolarmente nei calci piazzati difensivi.
Analisi tattica
Bournemouth
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Transizioni rapide
-
Buona produzione sugli esterni
-
Intensità nei primi tempi
Punti deboli:
-
Difesa alta vulnerabile ai lanci lunghi
-
Calo fisico nella ripresa
Il Bournemouth tende a spingere molto nel primo tempo, cercando di sbloccare la gara presto. Quando va in vantaggio, si compatta e abbassa il baricentro.
Sunderland
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Giovani esterni veloci
-
Pressing organizzato a centrocampo
-
Buona capacità di recupero palla
Punti deboli:
-
Fragilità difensiva centrale
-
Difficoltà nella gestione del possesso sotto pressione
Il Sunderland tende a soffrire contro squadre fisiche e che giocano molto sulle seconde palle.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Bournemouth
|Sunderland
|Media gol segnati
|1,23
|1,11
|Media gol subiti
|1,50
|1,69
|xG medio
|1,35
|1,18
|Gol casa/trasferta
|1,46
|0,92
La differenza più rilevante è nel rendimento interno del Bournemouth contro quello esterno del Sunderland.
Analisi delle probabilità
Basandoci su rendimento casa/trasferta e produzione offensiva:
-
Probabilità vittoria Bournemouth: 45%
-
Probabilità pareggio: 28%
-
Probabilità vittoria Sunderland: 27%
Probabilità Over 2.5: 52%
Probabilità Entrambe segnano: 55%
La gara si preannuncia equilibrata ma con leggera inclinazione verso i padroni di casa.
Chiavi della partita
-
Intensità iniziale del Bournemouth
-
Tenuta difensiva del Sunderland nei primi 30 minuti
-
Calci piazzati
-
Gestione del ritmo nella ripresa
Se il Bournemouth segna per primo, il match potrebbe diventare favorevole per la squadra di casa. Se il Sunderland riesce a mantenere equilibrio nel primo tempo, la partita potrebbe aprirsi nel finale.
Pronostico finale Bournemouth vs Sunderland
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Bournemouth
-
Debolezza esterna del Sunderland
-
Media gol concessi superiore degli ospiti
-
Incidenza del Vitality Stadium
Il pronostico principale è:
Vittoria Bournemouth
Pronostico alternativo prudente: Bournemouth Draw No Bet
Possibile risultato esatto: 2-1
La partita dovrebbe essere combattuta, con entrambe le squadre capaci di trovare la rete, ma con un leggero vantaggio strutturale per i padroni di casa.
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 in Premier League tra Bournemouth e Sunderland presenta un equilibrio apparente, ma i numeri suggeriscono un leggero favore per il Bournemouth grazie al fattore campo e a una maggiore stabilità interna.
Il Sunderland resta pericoloso nelle ripartenze, ma le difficoltà difensive in trasferta potrebbero pesare in modo decisivo.
Un match da seguire con attenzione, soprattutto nei primi 30 minuti, che potrebbero determinare l’inerzia dell’intera gara.