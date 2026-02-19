Arriviamo a Bourg-en-Bresse Péronnas vs Orléans con due squadre in momenti molto diversi di campionato.

Orléans : 4ª posizione dopo 20 giornate, 31 punti , con 25 gol fatti e 31 subiti .

Bourg-Péronnas: 15ª posizione dopo 20 giornate, 17 punti, con 15 gol fatti e 27 subiti.

Questa differenza di classifica pesa, ma non chiude il discorso: in National le partite restano spesso “sporche”, con margini ridotti e tanto valore nel fattore campo.

Analisi del campo: Stade Marcel-Verchère

La gara si gioca allo Stade Marcel-Verchère di Bourg-en-Bresse, impianto con capienza attorno alle 11.400 unità e superficie ibrida/erba (indicata come AirFibr).

A livello pratico, un terreno tendenzialmente regolare favorisce chi riesce a dare continuità al palleggio, ma in febbraio contano molto anche intensità, seconde palle e gestione dei duelli.

Dati utili sul contesto stadio (in chiave “fattore casa”):

Bourg-Péronnas tende a fare più fatica quando deve inseguire il risultato, mentre migliora quando può abbassare il ritmo e vivere di episodi.

Orléans fuori casa, per numeri, ha un rendimento discreto ma non dominante: spesso partite con fasi alterne.

Forma e numeri chiave delle squadre

Bourg-en-Bresse Péronnas: rendimento e segnali

Il quadro generale è di stagione complicata: 15 gol segnati e 27 subiti in 20 partite.

Sul rendimento casa, i dati indicano una tendenza negativa (pochi successi e diverse gare perse internamente), con un profilo da squadra che fatica a “spaccare” le partite e rischia di concedere il primo gol.

Punti di forza (lettura tattica)

Maggiore agonismo e attenzione nelle gare “da trincea”.

Migliora quando può giocare più diretto e cercare seconde palle.

Criticità

Produzione offensiva bassa: segnare per prima diventa fondamentale.

Se costretta a scoprirsi, concede spazi e aumenta il rischio di prendere il secondo gol.

Orléans: profilo da alta classifica, ma con difesa perforabile

Orléans è 4ª con 31 punti dopo 20 giornate, ma il dato dei 31 gol subiti è alto per una squadra di vertice.

Questa è una traccia importante: Orléans può creare, ma non sempre controlla.

Un altro spunto forte arriva dai numeri casa/trasferta disponibili: in stagione (campione parziale), Orléans in trasferta è stata descritta con media gol fatta più bassa e gol concessi più alta rispetto alle gare interne, con diversi match in cui non va a segno fuori casa.

Punti di forza

Qualità superiore in costruzione e nella rifinitura.

Maggiore capacità di cambiare passo nel secondo tempo.

Criticità

Concede più di quanto ci si aspetterebbe da una squadra in alto: attenzione sulle transizioni e sulle palle inattive.

Confronto statistico rapido (fotografia stagione)

Voce Bourg-Péronnas Orléans Posizione 15ª 4ª Punti 17 31 Gol fatti 15 25 Gol subiti 27 31

Dati classifica:

Match-up tattico: come può svilupparsi

Scenario più probabile: Orléans con più possesso e Bourg-Péronnas più reattivo.

Se Orléans riesce a muovere velocemente palla tra linee, può costringere Bourg a scivolare molto e aprire varchi laterali.

Bourg-Péronnas invece deve “sporcare” la partita: ritmo basso, tanti duelli, attacco alla profondità e ricerca di episodi (palla inattiva, rimpalli, seconda palla).

Chiave 1: primo gol

Bourg segna poco: se va sotto, la partita diventa durissima.

Orléans concede: se subisce per prima, tende a scoprire qualcosa dietro e ad allungarsi.

Chiave 2: gestione dei momenti

In National spesso la differenza la fa la capacità di restare dentro la partita nei 15 minuti dopo l’intervallo: lì cambiano inerzia e sostituzioni.

Modello previsionale (basato su classifica + gol fatti/subiti + trend casa/trasferta)

Senza forzare numeri “fantasy”, la combinazione di:

gap di classifica (4ª vs 15ª)

differenza di produzione offensiva (25 vs 15)

segnali di rendimento esterno non sempre brillante

porta a un vantaggio Orléans, ma con rischio concreto di gara bloccata.

Probabilità 1X2 (stima credibile)

1 (Bourg-Péronnas) : 24%

X (Pareggio) : 30%

2 (Orléans): 46%

Grafico probabilità 1X2

1 Bourg-Péronnas ████████████ 24

X Pareggio ███████████████ 30

2 Orlé ans ████████████████████████ 46



Totale gol (linea 2.5)

Per profilo del campionato e per la natura di Bourg (bassa produzione), la linea Under 2.5 resta leggermente favorita.

Under 2.5 : 57%

Over 2.5: 43%

Grafico Under/Over 2.5

Under 2.5 ████████████████████████ 57

Over 2.5 ██████████████████ 43



BTTS (Entrambe segnano)

No : 54%

Sì: 46%

Grafico BTTS

No BTTS ███████████████████████ 54

Sì BTTS ███████████████████ 46



Pronostico finale

Risultato esatto consigliato (più probabile): 0–1 Orléans

Alternative coerenti (copertura scenari):

0–0 (se Bourg riesce a spegnere ritmo e occasioni)

1–1 (se Orléans concede qualcosa e poi la riprende)

Idee “da giocare” in modo professionale

Orléans vincente con copertura (X2)

Under 3.5 gol (linea prudente)

Orléans segna almeno 1 gol

Conclusione

Il pronostico premia Orléans per qualità e posizione, ma i numeri sui gol subiti suggeriscono di non aspettarsi una passeggiata: Bourg-Péronnas in casa può trasformare la partita in una battaglia, dove un episodio può cambiare tutto. Se Orléans resta ordinata e non si espone nelle transizioni, ha buone chance di portarla a casa con punteggio corto.