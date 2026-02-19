Pronostico Bourg-en-Bresse Péronnas vs Orléans – Francia National – 20 Febbraio 2026
Arriviamo a Bourg-en-Bresse Péronnas vs Orléans con due squadre in momenti molto diversi di campionato.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
-
Orléans: 4ª posizione dopo 20 giornate, 31 punti, con 25 gol fatti e 31 subiti.
-
Bourg-Péronnas: 15ª posizione dopo 20 giornate, 17 punti, con 15 gol fatti e 27 subiti.
Questa differenza di classifica pesa, ma non chiude il discorso: in National le partite restano spesso “sporche”, con margini ridotti e tanto valore nel fattore campo.
Analisi del campo: Stade Marcel-Verchère
La gara si gioca allo Stade Marcel-Verchère di Bourg-en-Bresse, impianto con capienza attorno alle 11.400 unità e superficie ibrida/erba (indicata come AirFibr).
A livello pratico, un terreno tendenzialmente regolare favorisce chi riesce a dare continuità al palleggio, ma in febbraio contano molto anche intensità, seconde palle e gestione dei duelli.
Dati utili sul contesto stadio (in chiave “fattore casa”):
-
Bourg-Péronnas tende a fare più fatica quando deve inseguire il risultato, mentre migliora quando può abbassare il ritmo e vivere di episodi.
-
Orléans fuori casa, per numeri, ha un rendimento discreto ma non dominante: spesso partite con fasi alterne.
Forma e numeri chiave delle squadre
Bourg-en-Bresse Péronnas: rendimento e segnali
Il quadro generale è di stagione complicata: 15 gol segnati e 27 subiti in 20 partite.
Sul rendimento casa, i dati indicano una tendenza negativa (pochi successi e diverse gare perse internamente), con un profilo da squadra che fatica a “spaccare” le partite e rischia di concedere il primo gol.
Punti di forza (lettura tattica)
-
Maggiore agonismo e attenzione nelle gare “da trincea”.
-
Migliora quando può giocare più diretto e cercare seconde palle.
Criticità
-
Produzione offensiva bassa: segnare per prima diventa fondamentale.
-
Se costretta a scoprirsi, concede spazi e aumenta il rischio di prendere il secondo gol.
Orléans: profilo da alta classifica, ma con difesa perforabile
Orléans è 4ª con 31 punti dopo 20 giornate, ma il dato dei 31 gol subiti è alto per una squadra di vertice.
Questa è una traccia importante: Orléans può creare, ma non sempre controlla.
Un altro spunto forte arriva dai numeri casa/trasferta disponibili: in stagione (campione parziale), Orléans in trasferta è stata descritta con media gol fatta più bassa e gol concessi più alta rispetto alle gare interne, con diversi match in cui non va a segno fuori casa.
Punti di forza
-
Qualità superiore in costruzione e nella rifinitura.
-
Maggiore capacità di cambiare passo nel secondo tempo.
Criticità
-
Concede più di quanto ci si aspetterebbe da una squadra in alto: attenzione sulle transizioni e sulle palle inattive.
Confronto statistico rapido (fotografia stagione)
|Voce
|Bourg-Péronnas
|Orléans
|Posizione
|15ª
|4ª
|Punti
|17
|31
|Gol fatti
|15
|25
|Gol subiti
|27
|31
Dati classifica:
Match-up tattico: come può svilupparsi
Scenario più probabile: Orléans con più possesso e Bourg-Péronnas più reattivo.
-
Se Orléans riesce a muovere velocemente palla tra linee, può costringere Bourg a scivolare molto e aprire varchi laterali.
-
Bourg-Péronnas invece deve “sporcare” la partita: ritmo basso, tanti duelli, attacco alla profondità e ricerca di episodi (palla inattiva, rimpalli, seconda palla).
Chiave 1: primo gol
-
Bourg segna poco: se va sotto, la partita diventa durissima.
-
Orléans concede: se subisce per prima, tende a scoprire qualcosa dietro e ad allungarsi.
Chiave 2: gestione dei momenti
In National spesso la differenza la fa la capacità di restare dentro la partita nei 15 minuti dopo l’intervallo: lì cambiano inerzia e sostituzioni.
Modello previsionale (basato su classifica + gol fatti/subiti + trend casa/trasferta)
Senza forzare numeri “fantasy”, la combinazione di:
-
gap di classifica (4ª vs 15ª)
-
differenza di produzione offensiva (25 vs 15)
-
segnali di rendimento esterno non sempre brillante
porta a un vantaggio Orléans, ma con rischio concreto di gara bloccata.
Probabilità 1X2 (stima credibile)
-
1 (Bourg-Péronnas): 24%
-
X (Pareggio): 30%
-
2 (Orléans): 46%
Grafico probabilità 1X2
Totale gol (linea 2.5)
Per profilo del campionato e per la natura di Bourg (bassa produzione), la linea Under 2.5 resta leggermente favorita.
-
Under 2.5: 57%
-
Over 2.5: 43%
Grafico Under/Over 2.5
BTTS (Entrambe segnano)
-
No: 54%
-
Sì: 46%
Grafico BTTS
Pronostico finale
Risultato esatto consigliato (più probabile): 0–1 Orléans
Alternative coerenti (copertura scenari):
-
0–0 (se Bourg riesce a spegnere ritmo e occasioni)
-
1–1 (se Orléans concede qualcosa e poi la riprende)
Idee “da giocare” in modo professionale
-
Orléans vincente con copertura (X2)
-
Under 3.5 gol (linea prudente)
-
Orléans segna almeno 1 gol
Conclusione
Il pronostico premia Orléans per qualità e posizione, ma i numeri sui gol subiti suggeriscono di non aspettarsi una passeggiata: Bourg-Péronnas in casa può trasformare la partita in una battaglia, dove un episodio può cambiare tutto. Se Orléans resta ordinata e non si espone nelle transizioni, ha buone chance di portarla a casa con punteggio corto.