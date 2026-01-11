L’11 gennaio 2026 si affrontano Borussia Mönchengladbach e FC Augsburg per la 16ª giornata della Bundesliga 2025/26. È una sfida cruciale per entrambe le squadre, impegnate a evitare la zona retrocessione: i padroni di casa cercano di stabilizzarsi a metà classifica, mentre l’Augsburg ha bisogno di punti per uscire dalle ultime posizioni.

Descrizione Generale delle Squadre

Borussia Mönchengladbach sta vivendo una stagione altalenante. È al 12° posto con 16 punti e ha mostrato prestazioni contrastanti, specialmente contro squadre di livello simile. In casa ha avuto qualche buon momento, ma manca ancora di continuità.

FC Augsburg è 15° con 14 punti. Fatica in trasferta, dove non riesce a trovare risultati, e la difesa si è rivelata spesso il punto debole. Nonostante ciò, è una squadra che lotta e rimane competitiva.

Forme e Statistiche Recenti (ultime 5 partite)

Borussia Mönchengladbach: P, P, V, P, N

FC Augsburg: P, P, V, N, P

Risultati Precedenti (ultimi 3 scontri diretti)

Giocatori Chiave

Borussia Mönchengladbach: Tabakovic è uno degli attaccanti più costanti, con buone capacità realizzative. Se servito bene, può essere decisivo.

FC Augsburg: Rieder è fondamentale a centrocampo per la sua visione di gioco e la capacità di rompere le linee. Il suo apporto sarà cruciale per creare occasioni.

Fattori da Considerare

Campo: Il Borussia-Park rappresenta spesso un vantaggio per i padroni di casa, che qui mostrano più intensità e propositività. Clima: Sono previste temperature rigide, tipiche di gennaio in Germania, che potrebbero rallentare il ritmo del gioco. Infortuni e Squalifiche: Il Mönchengladbach arriva con alcune assenze importanti in attacco; anche l'Augsburg presenta defezioni in difesa.

Previsione

La partita si preannuncia equilibrata. Il Mönchengladbach cercherà di fare la partita fin dai primi minuti, sfruttando il fattore campo, ma dovrà migliorare nella fase conclusiva. L’Augsburg, dal canto suo, punterà su una buona organizzazione difensiva e ripartenze veloci, tattica che ha già pagato nei confronti recenti.

Sebbene l’Augsburg abbia vinto gli ultimi tre scontri diretti, la situazione attuale non vede una favorita netta. Il Mönchengladbach sembra leggermente avvantaggiato grazie alla spinta casalinga e a una forma in lieve crescita.

Pronostico finale: pareggio o vittoria di misura per il Mönchengladbach

Risultato suggerito: 1‑1 o 2‑1