Pronostico Borussia Dortmund vs Atalanta 17 Febbraio 2026

Il 17 febbraio 2026 il Borussia Dortmund ospita l’Atalanta in una sfida affascinante di Champions League. Al Signal Iduna Park si affrontano due squadre dal gioco offensivo e dinamico, entrambe determinate a ottenere un risultato positivo già nella gara d’andata. Per i tedeschi il fattore campo può essere decisivo, mentre l’Atalanta punta sulla propria organizzazione e intensità per sorprendere in trasferta.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Borussia Dortmund ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, ma in casa mantiene numeri solidi: ha vinto il 68% delle ultime partite casalinghe, segnando in media oltre 2 gol a gara davanti al proprio pubblico. La squadra tedesca tende a partire forte, sfruttando velocità sulle fasce e pressing alto.

L’Atalanta arriva con buone sensazioni, avendo conquistato il 60% delle ultime gare ufficiali. In trasferta ha ottenuto punti nel 62% delle partite recenti, dimostrando compattezza e capacità di adattarsi agli avversari. La formazione italiana si distingue per intensità e organizzazione tattica, con un equilibrio crescente tra attacco e difesa.

Forma e Statistiche Recenti

Borussia Dortmund: G, L, G, G, L

Atalanta: G, G, L, G, L

Precedenti

Borussia Dortmund 3-2 Atalanta

Atalanta 1-1 Borussia Dortmund

Atalanta 2-3 Borussia Dortmund

Giocatori Chiave

Nel Borussia Dortmund, Donyell Malen sta vivendo un buon momento di forma, con 3 gol nelle ultime cinque partite. La sua rapidità e capacità di attaccare la profondità possono mettere in difficoltà la linea difensiva bergamasca.

Per l’Atalanta, Ademola Lookman rappresenta una delle principali minacce offensive. Nelle ultime cinque gare ha realizzato 2 gol e 1 assist, dimostrando grande mobilità e capacità di creare superiorità numerica negli ultimi metri.

Fattori da Considerare

Campo: Il Signal Iduna Park è uno degli stadi più difficili d’Europa. Il Dortmund ha vinto il 68% delle recenti partite casalinghe, dato che evidenzia un vantaggio concreto.

Clima: A Dortmund è prevista una serata fredda, con temperature basse che potrebbero rendere il ritmo iniziale più intenso ma fisicamente impegnativo.

Infortuni e Sostituzioni: Il Dortmund potrebbe avere qualche rotazione in difesa, mentre l’Atalanta dovrebbe presentarsi con una formazione quasi al completo, elemento che garantisce maggiore continuità tattica.

Predizione

La gara si preannuncia equilibrata ma con ritmi elevati. Il Borussia Dortmund cercherà di imporre il proprio gioco offensivo fin dai primi minuti, sfruttando il sostegno del pubblico e la velocità sulle corsie laterali. La percentuale di vittorie interne conferma la solidità dei tedeschi in casa.

L’Atalanta, però, ha dimostrato di saper affrontare con personalità le trasferte europee. La compattezza difensiva e la capacità di ripartire rapidamente potrebbero creare problemi alla retroguardia giallonera, soprattutto se il Dortmund dovesse sbilanciarsi troppo in avanti.

Nel complesso, il fattore campo e la maggiore incisività offensiva casalinga danno un leggero vantaggio al Borussia Dortmund. Tuttavia, l’Atalanta ha qualità per segnare e mantenere aperto il discorso qualificazione. Il risultato più probabile appare una vittoria di misura dei padroni di casa, con un possibile 2-1 per il Borussia Dortmund.