Pronostico Bologna vs Parma 08 Febbraio 2026

Roberto Berloni
3 min

L’8 febbraio 2026, allo stadio Dall’Ara, il Bologna ospita il Parma in una sfida tutta emiliana valida per la Serie A. È un match dal peso specifico importante, soprattutto per la classifica di metà stagione, dove ogni punto può fare la differenza sia nella corsa alle posizioni europee sia nella lotta per mantenere la categoria.
Il Bologna arriva a questo incontro con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo, mentre il Parma cerca continuità e punti preziosi lontano da casa in un contesto storicamente complicato.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Bologna ha mostrato un rendimento solido nelle ultime settimane, soprattutto tra le mura amiche, dove ha conquistato circa il 65% dei punti disponibili in stagione. La squadra mantiene un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con una crescita evidente nella seconda parte del campionato.

Il Parma, invece, ha avuto un percorso più altalenante. In trasferta il rendimento cala sensibilmente, con solo il 30% di vittorie fuori casa, ma resta una squadra capace di creare occasioni, soprattutto quando riesce a giocare in contropiede. La mancanza di continuità rimane il principale limite.

Forme e Statistiche Recenti

Bologna: G, G, L, G, L
Parma: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Bologna 2-1 Parma
Parma 1-1 Bologna
Bologna 1-0 Parma

Giocatori Chiave

Per il Bologna, il giocatore da tenere d’occhio è Riccardo Orsolini, spesso decisivo nelle partite casalinghe grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica e incidere con gol e assist.

Nel Parma, Adrián Benedyczak rappresenta una pedina fondamentale nel reparto offensivo. La sua fisicità e il fiuto del gol possono mettere in difficoltà la difesa avversaria, soprattutto nelle transizioni rapide.

Fattori da Considerare

  1. Campo: Il Bologna gode di un chiaro vantaggio casalingo, con prestazioni generalmente più convincenti al Dall’Ara.

  2. Clima: Le tipiche condizioni invernali potrebbero rendere il terreno di gioco più pesante, favorendo una partita fisica e con ritmi più bassi.

  3. Infortuni e Sostituzioni: Alcune rotazioni obbligate potrebbero influenzare soprattutto il Parma, che non sempre dispone della stessa profondità di rosa del Bologna.

Predizione

Il Bologna parte leggermente favorito grazie alla maggiore solidità interna e a una struttura di gioco più consolidata. La squadra rossoblù tende a gestire bene le partite contro avversari che concedono spazi, un fattore che potrebbe emergere soprattutto nella ripresa.

Il Parma resta comunque un avversario pericoloso. Se riuscirà a mantenere ordine difensivo e a sfruttare le ripartenze, potrà restare in partita fino all’ultimo. Tuttavia, le difficoltà lontano da casa pesano nel bilancio complessivo.

Tenendo conto di forma recente, precedenti e fattore campo, la previsione finale pende verso una vittoria del Bologna, con un margine contenuto e una gara probabilmente decisa da episodi nei momenti chiave.

