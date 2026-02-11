Pronostico Bologna vs Lazio – Coppa Italia | 11 Febbraio 2026
La Coppa Italia dell’11 febbraio 2026 mette di fronte Bologna e Lazio in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di contenuti tattici. L’incontro, valido per una fase avanzata della competizione, si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara, un impianto che negli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio punto di forza per i rossoblù.
In una competizione a eliminazione diretta come la Coppa Italia, ogni dettaglio può fare la differenza: gestione delle energie, approccio mentale e capacità di colpire nei momenti chiave saranno determinanti.
Inquadramento della partita
Il match mette a confronto due squadre con identità ben definite:
-
il Bologna punta su intensità, organizzazione e continuità di gioco
-
la Lazio fa affidamento su qualità tecnica, esperienza e gestione dei momenti della gara
Il contesto della Coppa Italia tende spesso a ridurre le distanze tra squadre di livello simile, rendendo la sfida particolarmente aperta.
Analisi Bologna
Il Bologna arriva a questa sfida forte di un rendimento casalingo molto solido. Al Dall’Ara, i rossoblù hanno costruito gran parte dei loro risultati grazie a un gioco aggressivo e ben organizzato.
Statistiche medie casalinghe (tutte le competizioni):
-
Gol segnati: 1,6
-
Gol subiti: 1,1
-
Percentuale Under 3.5: circa 68%
-
Elevata intensità nei duelli
Dal punto di vista tattico, il Bologna:
-
mantiene linee compatte
-
pressa in modo organizzato
-
sfrutta molto le corsie laterali e i calci piazzati
Questo approccio rende il Bologna particolarmente difficile da affrontare, soprattutto nelle gare secche.
Analisi Lazio
La Lazio è una squadra esperta, abituata a gestire partite di alto livello. Anche in trasferta, i biancocelesti mantengono una buona capacità offensiva, pur mostrando qualche discontinuità difensiva.
Dati medi fuori casa:
-
Gol segnati: 1,5
-
Gol subiti: 1,4
-
Possesso palla medio: 52–54%
-
Buona qualità nella gestione del pallone
La Lazio tende a:
-
abbassare il ritmo nei momenti di vantaggio
-
colpire in transizione
-
sfruttare l’esperienza nei momenti decisivi
In Coppa Italia, questi aspetti assumono un peso ancora maggiore.
Precedenti e andamento recente
Negli ultimi confronti diretti:
-
partite spesso combattute
-
margini di vittoria ridotti
-
frequenti gol nella ripresa
La media reti si mantiene intorno alle 2,4 reti, un dato che suggerisce una gara equilibrata ma non bloccata.
Analisi del campo: Stadio Renato Dall’Ara
Il Dall’Ara è uno stadio:
-
compatto e molto partecipato
-
con un pubblico vicino al campo
-
ideale per partite intense e fisiche
Il Bologna riesce spesso a sfruttare il fattore ambientale per aumentare pressione e ritmo, specialmente contro avversari tecnicamente forti.
Focus sui Dati Chiave
Bologna (casa)
-
Gol fatti: 1,6
-
Gol subiti: 1,1
-
Under 3.5: 68%
-
Forte impatto sui calci piazzati
Lazio (trasferta)
-
Gol fatti: 1,5
-
Gol subiti: 1,4
-
Possesso palla: ~53%
-
Esperienza nelle gare a eliminazione
Indicazioni per le grafiche
-
Confronto gol fatti/subiti casa-trasferta
-
Percentuale Under/Over 3.5
-
Distribuzione gol per tempo
Queste grafiche aiutano a visualizzare chiaramente l’equilibrio del match e a rafforzare la credibilità dell’analisi.
Pronostico finale Bologna vs Lazio
Considerando:
-
l’ottimo rendimento interno del Bologna
-
l’esperienza della Lazio nelle competizioni a eliminazione
-
la tendenza a partite molto equilibrate
ci si attende una gara intensa, combattuta e decisa nei dettagli.
Pronostico consigliato:
-
Bologna vincente o pareggio (1X)
-
Under 3.5 gol
-
Gol nel secondo tempo
Una partita che potrebbe rimanere in equilibrio a lungo, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e pronte a colpire nei momenti decisivi.