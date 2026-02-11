 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Bologna vs Lazio – Coppa Italia | 11 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Bologna

La Coppa Italia dell’11 febbraio 2026 mette di fronte Bologna e Lazio in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di contenuti tattici. L’incontro, valido per una fase avanzata della competizione, si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara, un impianto che negli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio punto di forza per i rossoblù.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

In una competizione a eliminazione diretta come la Coppa Italia, ogni dettaglio può fare la differenza: gestione delle energie, approccio mentale e capacità di colpire nei momenti chiave saranno determinanti.

Inquadramento della partita

Il match mette a confronto due squadre con identità ben definite:

Il contesto della Coppa Italia tende spesso a ridurre le distanze tra squadre di livello simile, rendendo la sfida particolarmente aperta.

Analisi Bologna

Il Bologna arriva a questa sfida forte di un rendimento casalingo molto solido. Al Dall’Ara, i rossoblù hanno costruito gran parte dei loro risultati grazie a un gioco aggressivo e ben organizzato.

Statistiche medie casalinghe (tutte le competizioni):

Dal punto di vista tattico, il Bologna:

  • mantiene linee compatte

  • pressa in modo organizzato

  • sfrutta molto le corsie laterali e i calci piazzati

Questo approccio rende il Bologna particolarmente difficile da affrontare, soprattutto nelle gare secche.

Analisi Lazio

La Lazio è una squadra esperta, abituata a gestire partite di alto livello. Anche in trasferta, i biancocelesti mantengono una buona capacità offensiva, pur mostrando qualche discontinuità difensiva.

Dati medi fuori casa:

  • Gol segnati: 1,5

  • Gol subiti: 1,4

  • Possesso palla medio: 52–54%

  • Buona qualità nella gestione del pallone

La Lazio tende a:

  • abbassare il ritmo nei momenti di vantaggio

  • colpire in transizione

  • sfruttare l’esperienza nei momenti decisivi

In Coppa Italia, questi aspetti assumono un peso ancora maggiore.

Precedenti e andamento recente

Negli ultimi confronti diretti:

  • partite spesso combattute

  • margini di vittoria ridotti

  • frequenti gol nella ripresa

La media reti si mantiene intorno alle 2,4 reti, un dato che suggerisce una gara equilibrata ma non bloccata.

Analisi del campo: Stadio Renato Dall’Ara

Il Dall’Ara è uno stadio:

  • compatto e molto partecipato

  • con un pubblico vicino al campo

  • ideale per partite intense e fisiche

Il Bologna riesce spesso a sfruttare il fattore ambientale per aumentare pressione e ritmo, specialmente contro avversari tecnicamente forti.

Focus sui Dati Chiave

Bologna (casa)

  • Gol fatti: 1,6

  • Gol subiti: 1,1

  • Under 3.5: 68%

  • Forte impatto sui calci piazzati

Lazio (trasferta)

  • Gol fatti: 1,5

  • Gol subiti: 1,4

  • Possesso palla: ~53%

  • Esperienza nelle gare a eliminazione

Indicazioni per le grafiche

  • Confronto gol fatti/subiti casa-trasferta

  • Percentuale Under/Over 3.5

  • Distribuzione gol per tempo

Queste grafiche aiutano a visualizzare chiaramente l’equilibrio del match e a rafforzare la credibilità dell’analisi.

Pronostico finale Bologna vs Lazio

Considerando:

  • l’ottimo rendimento interno del Bologna

  • l’esperienza della Lazio nelle competizioni a eliminazione

  • la tendenza a partite molto equilibrate

ci si attende una gara intensa, combattuta e decisa nei dettagli.

Pronostico consigliato:

  • Bologna vincente o pareggio (1X)

  • Under 3.5 gol

  • Gol nel secondo tempo

Una partita che potrebbe rimanere in equilibrio a lungo, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e pronte a colpire nei momenti decisivi.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria