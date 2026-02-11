La Coppa Italia dell’11 febbraio 2026 mette di fronte Bologna e Lazio in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di contenuti tattici. L’incontro, valido per una fase avanzata della competizione, si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara, un impianto che negli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio punto di forza per i rossoblù.

In una competizione a eliminazione diretta come la Coppa Italia, ogni dettaglio può fare la differenza: gestione delle energie, approccio mentale e capacità di colpire nei momenti chiave saranno determinanti.

Inquadramento della partita

Il match mette a confronto due squadre con identità ben definite:

la Lazio fa affidamento su qualità tecnica, esperienza e gestione dei momenti della gara

Il contesto della Coppa Italia tende spesso a ridurre le distanze tra squadre di livello simile, rendendo la sfida particolarmente aperta.

Analisi Bologna

Il Bologna arriva a questa sfida forte di un rendimento casalingo molto solido. Al Dall’Ara, i rossoblù hanno costruito gran parte dei loro risultati grazie a un gioco aggressivo e ben organizzato.

Statistiche medie casalinghe (tutte le competizioni):

Dal punto di vista tattico, il Bologna:

mantiene linee compatte

pressa in modo organizzato

sfrutta molto le corsie laterali e i calci piazzati

Questo approccio rende il Bologna particolarmente difficile da affrontare, soprattutto nelle gare secche.

Analisi Lazio

La Lazio è una squadra esperta, abituata a gestire partite di alto livello. Anche in trasferta, i biancocelesti mantengono una buona capacità offensiva, pur mostrando qualche discontinuità difensiva.

Dati medi fuori casa:

Gol segnati: 1,5

Gol subiti: 1,4

Possesso palla medio: 52–54%

Buona qualità nella gestione del pallone

La Lazio tende a:

abbassare il ritmo nei momenti di vantaggio

colpire in transizione

sfruttare l’esperienza nei momenti decisivi

In Coppa Italia, questi aspetti assumono un peso ancora maggiore.

Precedenti e andamento recente

Negli ultimi confronti diretti:

partite spesso combattute

margini di vittoria ridotti

frequenti gol nella ripresa

La media reti si mantiene intorno alle 2,4 reti, un dato che suggerisce una gara equilibrata ma non bloccata.

Analisi del campo: Stadio Renato Dall’Ara

Il Dall’Ara è uno stadio:

compatto e molto partecipato

con un pubblico vicino al campo

ideale per partite intense e fisiche

Il Bologna riesce spesso a sfruttare il fattore ambientale per aumentare pressione e ritmo, specialmente contro avversari tecnicamente forti.

Focus sui Dati Chiave

Bologna (casa)

Gol fatti: 1,6

Gol subiti: 1,1

Under 3.5: 68%

Forte impatto sui calci piazzati

Lazio (trasferta)

Gol fatti: 1,5

Gol subiti: 1,4

Possesso palla: ~53%

Esperienza nelle gare a eliminazione

Indicazioni per le grafiche

Confronto gol fatti/subiti casa-trasferta

Percentuale Under/Over 3.5

Distribuzione gol per tempo

Queste grafiche aiutano a visualizzare chiaramente l’equilibrio del match e a rafforzare la credibilità dell’analisi.

Pronostico finale Bologna vs Lazio

Considerando:

l’ottimo rendimento interno del Bologna

l’esperienza della Lazio nelle competizioni a eliminazione

la tendenza a partite molto equilibrate

ci si attende una gara intensa, combattuta e decisa nei dettagli.

Pronostico consigliato:

Bologna vincente o pareggio (1X)

Under 3.5 gol

Gol nel secondo tempo

Una partita che potrebbe rimanere in equilibrio a lungo, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e pronte a colpire nei momenti decisivi.