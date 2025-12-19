Pronostico Bologna vs Inter 18 dicembre 2025

Il 18 dicembre 2025, Bologna e Inter si affronteranno nella semifinale della Supercoppa Italiana, in campo neutro a Riad. La posta in palio è alta: un posto in finale contro il Napoli. L’Inter parte favorita per storia e qualità, ma il Bologna ha dimostrato di poter sorprendere anche avversari più quotati.

Descrizione Generale delle Squadre

L’Inter vive una stagione molto positiva, dominando la Serie A con un attacco prolifico e una difesa ben organizzata. È una squadra abituata a giocare per vincere trofei e la Supercoppa rappresenta un obiettivo concreto. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento con grande fiducia e un rendimento costante.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Slovan Bratislava vs Hacken – 18 Dicembre 2025 Pronostici Calcio

Il Bologna, invece, ha mostrato grande compattezza e crescita sotto la guida tecnica attuale. Pur non avendo la stessa profondità di rosa dell’Inter, è una squadra capace di lottare su ogni pallone e mettere in difficoltà chiunque, soprattutto nelle gare secche dove l’intensità può fare la differenza.

Forma e Statistiche Recenti (ultimi 5)

Bologna: V, P, P, V, P

Inter: V, V, V, V, V Ti potrebbe interessare Pronostico Rayo Vallecano vs Drita – 18 Dicembre 2025 Pronostici Calcio

Risultati Precedenti tra le Squadre

Negli scontri diretti recenti, l’Inter ha avuto un leggero vantaggio, ma il Bologna è riuscito a strappare risultati utili in più occasioni. Le partite tra le due squadre sono spesso combattute, con gol da entrambe le parti.

Giocatori Chiave

Per l’Inter, sarà fondamentale l’apporto del centravanti titolare e dei trequartisti, sempre in grado di creare superiorità e occasioni da gol. La squadra ha anche mostrato grande solidità difensiva nelle ultime uscite.

Ti potrebbe interessare Pronostico Taça de Portugal | FC Porto vs Famalicão | 18 Dicembre 2025 Pronostici Calcio

Nel Bologna, l’arma principale sarà la velocità degli esterni e la capacità di ripartire in contropiede. Inoltre, le situazioni da palla inattiva potrebbero rappresentare una delle chiavi per sorprendere la difesa nerazzurra.

Fattori da Considerare

Campo neutro: si gioca a Riad, quindi nessuna delle due squadre ha il vantaggio del fattore campo.

Forma: l’Inter arriva da una lunga serie di vittorie e con grande fiducia, mentre il Bologna ha alternato risultati ma resta solido.

Pressione: la maggiore esperienza dei nerazzurri in gare decisive potrebbe pesare nei momenti cruciali.

Pronostico

Ci si attende una partita equilibrata nei primi minuti, con il Bologna che proverà a restare compatto e sfruttare gli spazi in contropiede. Tuttavia, l’Inter ha più qualità in ogni reparto e dovrebbe riuscire a prendere il controllo con il passare dei minuti. La capacità offensiva e la profondità della rosa fanno pendere la bilancia verso i nerazzurri.

Risultato Previsto:

Bologna 1‑2 Inter