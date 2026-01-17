Pronostico Bologna vs Fiorentina 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026 il Bologna affronterà la Fiorentina allo Stadio Renato Dall’Ara per la 21ª giornata di Serie A. Questa sfida, conosciuta come “Derby dell’Appennino”, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: il Bologna è stabilmente nella parte sinistra della classifica e punta ai posti europei, mentre la Fiorentina sta vivendo una stagione complicata e tenta di migliorare la propria posizione. È un incontro dal grande valore emotivo e tattico per entrambe le formazioni.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Bologna ha mostrato una forma altalenante nelle ultime settimane, con diverse partite senza vittorie, ma rimane comunque competitivo in casa. La squadra fatica a trovare continuità, ma ha la qualità per creare occasioni contro avversari di livello medio. La classifica lo colloca attorno alla zona alta della graduatoria, con ambizioni europee che restano vive.

La Fiorentina invece sta vivendo una stagione complessa, con meno punti del previsto e difficoltà a vincere con regolarità. Nonostante alcuni segnali positivi recenti, la squadra viola ha mostrato troppi alti e bassi e deve migliorare la solidità difensiva per scalare la classifica.

Forma e Statistiche Recenti (Ultimi 5 partite)

Bologna: D, L, D, L, W

Fiorentina: D, D, W, L, D

Risultati Precedenti tra le Squadre

Firenze 2‑2 Bologna

Fiorentina 3‑2 Bologna

Giocatori Chiave

Riccardo Orsolini (Bologna): Attaccante importante con buone capacità realizzative, spesso decisivo nelle azioni offensive del Bologna.

Nicolò Fagioli (Fiorentina): Centrocampista creativo che può dare ritmo alla manovra dei viola e fornire assist e opportunità ai compagni.

Fattori da Considerare

Campo: Il Bologna gioca in casa, dove tende a essere più solido e determinato. Forma: Entrambe le squadre hanno avuto risultati irregolari, ma Bologna ha raccolto leggermente meno punti di Fiorentina nelle ultime uscite. Motivazione: Si tratta di un derby con molto orgoglio in palio e la pressione può influenzare le scelte tattiche di entrambe le squadre.

Previsione

È probabile una partita equilibrata e intensa, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti. Il Bologna potrebbe partire con una leggera favorita grazie al fattore campo e alla necessità di rilanciarsi in ottica Europa, ma non è in grande forma e potrebbe soffrire nei momenti chiave. La Fiorentina, pur con qualche difficoltà recente, ha dimostrato di poter creare occasioni e segnare, e potrebbe approfittare di eventuali disattenzioni difensive degli avversari.

La gara potrebbe offrire diverse azioni da gol, con una buona probabilità di gol da entrambe le parti. Il risultato più plausibile è un pareggio equilibrato (1‑1) oppure una vittoria di misura del Bologna (2‑1) se la squadra di casa riuscirà a sfruttare il proprio ritmo offensivo nei momenti decisivi.