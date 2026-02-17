 Salta al contenuto
Pronostico Bodo/Glimt vs Inter – UEFA Europa League – 18 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
4 min
Bodo/Glimt vs Inter

La sfida tra Bodo/Glimt e Inter, in programma il 18 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa League, rappresenta un confronto tecnico e ambientale molto interessante. Da una parte la solidità e l’organizzazione del club norvegese, fortissimo in casa; dall’altra l’esperienza internazionale e la qualità strutturale della squadra italiana.

Di seguito un’analisi approfondita con dati statistici stagionali 2025/2026, confronto tattico e modello previsionale.

Stato di forma delle squadre

Bodo/Glimt

Il Bodo/Glimt continua a confermarsi una delle realtà più solide del calcio nordico. Nelle ultime 10 partite ufficiali tra campionato ed Europa League:

Rendimento interno stagionale:

  • 8 vittorie nelle ultime 11 gare casalinghe europee

  • Media gol in casa: 2,3

  • 15,4 tiri medi a partita sul proprio campo

Il sintetico dell’Aspmyra Stadion e le condizioni climatiche rigide rappresentano un fattore determinante, soprattutto contro squadre non abituate a questo contesto.

Modulo prevalente: 4-3-3 offensivo, con ampiezza sugli esterni e pressing coordinato.

Inter

L’Inter arriva alla fase a eliminazione diretta dopo un percorso solido nella competizione. Nelle ultime 10 gare ufficiali:

  • 7 vittorie

  • 2 pareggi

  • 1 sconfitta

  • Media gol segnati: 2,1 a partita

  • Media gol subiti: 0,8 a partita

  • 56% possesso medio complessivo

Rendimento in trasferta europeo:

  • 4 vittorie nelle ultime 6 trasferte

  • 1,7 gol segnati medi fuori casa

  • 9,2 tiri concessi agli avversari

Sistema di gioco: 3-5-2 con grande equilibrio tra fase difensiva e costruzione dal basso. La difesa a tre garantisce solidità, mentre gli esterni garantiscono spinta costante.

Confronto statistico stagionale

Media gol segnati

Bodo/Glimt: 2,0
Inter: 2,1

Grafico comparativo:

Bodo/Glimt ████████████████████
Inter █████████████████████

Media gol subiti

Bodo/Glimt: 1,1
Inter: 0,8

Grafico comparativo:

Bodo/Glimt ███████████
Inter ████████

Tiri medi a partita

Bodo/Glimt: 15,4
Inter: 14,1

Grafico comparativo:

Bodo/Glimt ███████████████████
Inter ████████████████

Analisi del campo: Aspmyra Stadion

L’Aspmyra Stadion di Bodo è uno dei campi più particolari del panorama europeo:

  • Superficie sintetica

  • Temperature medie a febbraio tra 0° e -4°

  • Percentuale vittorie interne ultime 2 stagioni: 71%

Le squadre italiane storicamente faticano su terreni sintetici e in condizioni climatiche rigide. Il ritmo può risultare più alto del previsto, con rimbalzi del pallone più rapidi.

Analisi tattica del confronto

Pressing e intensità

Il Bodo/Glimt basa gran parte del proprio gioco su pressing alto e recupero immediato. L’Inter dovrà evitare errori in uscita e potrebbe optare per verticalizzazioni rapide verso le punte.

Duello sulle fasce

Gli esterni dell’Inter saranno fondamentali per allargare la difesa norvegese. Il Bodo, tuttavia, produce il 38% delle proprie occasioni proprio dalle corsie laterali.

Fattore esperienza

L’Inter possiede maggiore esperienza nelle fasi a eliminazione diretta europee, elemento che spesso incide nei momenti chiave della partita.

Modello previsionale statistico

Utilizzando un modello basato su:

  • Media gol offensiva e difensiva

  • Rendimento casa/trasferta

  • Expected goals stagionali

  • Efficienza realizzativa

Probabilità esito:

Vittoria Bodo/Glimt: 27%
Pareggio: 29%
Vittoria Inter: 44%

Risultati più probabili:

1-1 19%
1-2 21%
0-1 16%
2-2 11%

Pronostico finale

Il Bodo/Glimt in casa è sempre una squadra pericolosa e organizzata. Tuttavia, la maggiore qualità tecnica, la solidità difensiva e l’esperienza europea dell’Inter rappresentano un vantaggio importante.

La partita potrebbe essere equilibrata nella prima fase, con intensità alta e ritmo sostenuto. Nel lungo periodo dei 90 minuti, la maggiore profondità della rosa nerazzurra potrebbe fare la differenza.

Pronostico consigliato:
Inter vincente con copertura pareggio

Risultato esatto più probabile: 1-2

Opzioni alternative:

  • Over 2,0 asiatico

  • Entrambe le squadre a segno

Conclusione

Il match del 18 Febbraio 2026 tra Bodo/Glimt e Inter in UEFA Europa League si presenta come un confronto tra organizzazione e talento individuale. Il fattore campo norvegese può rendere la gara più equilibrata del previsto, ma la struttura tattica e l’esperienza internazionale dell’Inter la rendono favorita per ottenere un risultato positivo in trasferta.

