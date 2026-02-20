 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Blackburn vs Preston – Championship – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Blackburn Preston

La sfida tra Blackburn Rovers e Preston North End, valida per la Championship inglese, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un derby del Lancashire sempre molto sentito. Il match si giocherà a Ewood Park, stadio storico con oltre 30.000 posti, dove l’atmosfera nelle sfide regionali è particolarmente intensa.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

In Championship il mese di febbraio è determinante: le squadre iniziano a definire il proprio destino tra playoff promozione e zona retrocessione.

Situazione in Classifica

Dopo circa 32 giornate di campionato:

Il margine tra le due squadre non è ampio, ma il Blackburn mostra maggiore continuità.

Stato di Forma Recente

Blackburn – Ultime 10 Partite

Il Blackburn utilizza spesso un 4-2-3-1 con grande intensità sugli esterni e buona organizzazione difensiva.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 1,8

  • Media gol subiti in casa: 1,1

  • Percentuale vittorie interne: circa 55%

Ewood Park è un campo tradizionalmente difficile per gli avversari.

Preston – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 3

  • Pareggi: 4

  • Sconfitte: 3

  • Media gol segnati: 1,3

  • Media gol subiti: 1,4

  • Percentuale Over 2.5: 52%

Il Preston è una squadra organizzata, spesso schierata con un 3-5-2 compatto, che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 1,1

  • Media gol subiti: 1,6

  • Clean sheet esterni: 25%

Le difficoltà difensive fuori casa sono un elemento rilevante.

Confronti Diretti

Negli ultimi 10 derby tra Blackburn e Preston:

  • Vittorie Blackburn: 4

  • Vittorie Preston: 3

  • Pareggi: 3

  • Media gol totale: 2,4

Le sfide dirette sono spesso equilibrate e combattute.

Analisi del Campo: Ewood Park

Ewood Park presenta:

  • Terreno naturale in ottime condizioni

  • Pubblico molto vicino al campo

  • Pressione ambientale elevata nei derby

Nel mese di febbraio le condizioni climatiche inglesi possono essere fredde e umide, fattore che favorisce partite fisiche e ritmi intensi.

Il Blackburn tende a partire forte nelle gare casalinghe, cercando di imporsi nei primi 20 minuti.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Blackburn
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,8

Preston
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,4

Il Blackburn crea mediamente più occasioni di qualità.

Solidità Difensiva

Blackburn
Gol concessi: 1,2
Clean sheet: 35%

Preston
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 30%

Le difese sono simili, ma il Blackburn appare leggermente più equilibrato.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Blackburn: 1,7
Preston: 1,3

Media Gol Subiti
Blackburn: 1,2
Preston: 1,4

Percentuale Vittorie Ultime 10
Blackburn: 50%
Preston: 30%

I dati indicano un leggero vantaggio per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Blackburn probabilmente:

  • Imposterà pressing alto

  • Controllerà il possesso

  • Cercherà di sfruttare le corsie laterali

Il Preston:

  • Difenderà con blocco medio

  • Cercherà contropiedi

  • Punirà eventuali errori in uscita

Il derby potrebbe essere equilibrato nella prima fase, ma la qualità offensiva del Blackburn potrebbe fare la differenza nel secondo tempo.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento interno del Blackburn

  • Leggera superiorità offensiva

  • Derby storicamente equilibrato

  • Preston meno solido in trasferta

Il pronostico principale è:

Vittoria Blackburn

Risultato probabile: 2-1

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

  • Over 2.0 gol asiatico

  • Entrambe le squadre a segno

  • Blackburn segna nel primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Championship tra Blackburn e Preston si presenta equilibrata ma con un leggero favore per la squadra di casa. Il Blackburn appare più continuo e solido a Ewood Park.

Il Preston ha struttura per restare in gara, ma sul lungo periodo la maggiore qualità offensiva del Blackburn potrebbe risultare decisiva.

Il Blackburn parte leggermente favorito per conquistare i tre punti in questo derby del Lancashire.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria