Pronostico Blackburn vs Preston – Championship – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Blackburn Rovers e Preston North End, valida per la Championship inglese, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un derby del Lancashire sempre molto sentito. Il match si giocherà a Ewood Park, stadio storico con oltre 30.000 posti, dove l’atmosfera nelle sfide regionali è particolarmente intensa.
In Championship il mese di febbraio è determinante: le squadre iniziano a definire il proprio destino tra playoff promozione e zona retrocessione.
Situazione in Classifica
Dopo circa 32 giornate di campionato:
-
Il Blackburn si trova in zona playoff o immediatamente a ridosso, con una media di circa 1,6 punti a partita.
-
Il Preston occupa una posizione di metà classifica, con una media intorno a 1,3 punti per gara.
Il margine tra le due squadre non è ampio, ma il Blackburn mostra maggiore continuità.
Stato di Forma Recente
Blackburn – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 5
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 2
-
Media gol segnati: 1,7
-
Media gol subiti: 1,2
-
Percentuale Over 2.5: 58%
Il Blackburn utilizza spesso un 4-2-3-1 con grande intensità sugli esterni e buona organizzazione difensiva.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,8
-
Media gol subiti in casa: 1,1
-
Percentuale vittorie interne: circa 55%
Ewood Park è un campo tradizionalmente difficile per gli avversari.
Preston – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,3
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Over 2.5: 52%
Il Preston è una squadra organizzata, spesso schierata con un 3-5-2 compatto, che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 1,1
-
Media gol subiti: 1,6
-
Clean sheet esterni: 25%
Le difficoltà difensive fuori casa sono un elemento rilevante.
Confronti Diretti
Negli ultimi 10 derby tra Blackburn e Preston:
-
Vittorie Blackburn: 4
-
Vittorie Preston: 3
-
Pareggi: 3
-
Media gol totale: 2,4
Le sfide dirette sono spesso equilibrate e combattute.
Analisi del Campo: Ewood Park
Ewood Park presenta:
-
Terreno naturale in ottime condizioni
-
Pubblico molto vicino al campo
-
Pressione ambientale elevata nei derby
Nel mese di febbraio le condizioni climatiche inglesi possono essere fredde e umide, fattore che favorisce partite fisiche e ritmi intensi.
Il Blackburn tende a partire forte nelle gare casalinghe, cercando di imporsi nei primi 20 minuti.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Blackburn
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,8
Preston
Tiri medi: 11
Tiri in porta: 4
xG medio: 1,4
Il Blackburn crea mediamente più occasioni di qualità.
Solidità Difensiva
Blackburn
Gol concessi: 1,2
Clean sheet: 35%
Preston
Gol concessi: 1,4
Clean sheet: 30%
Le difese sono simili, ma il Blackburn appare leggermente più equilibrato.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Blackburn: 1,7
Preston: 1,3
Media Gol Subiti
Blackburn: 1,2
Preston: 1,4
Percentuale Vittorie Ultime 10
Blackburn: 50%
Preston: 30%
I dati indicano un leggero vantaggio per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
Il Blackburn probabilmente:
-
Imposterà pressing alto
-
Controllerà il possesso
-
Cercherà di sfruttare le corsie laterali
Il Preston:
-
Difenderà con blocco medio
-
Cercherà contropiedi
-
Punirà eventuali errori in uscita
Il derby potrebbe essere equilibrato nella prima fase, ma la qualità offensiva del Blackburn potrebbe fare la differenza nel secondo tempo.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del Blackburn
-
Leggera superiorità offensiva
-
Derby storicamente equilibrato
-
Preston meno solido in trasferta
Il pronostico principale è:
Vittoria Blackburn
Risultato probabile: 2-1
Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:
-
Over 2.0 gol asiatico
-
Entrambe le squadre a segno
-
Blackburn segna nel primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Championship tra Blackburn e Preston si presenta equilibrata ma con un leggero favore per la squadra di casa. Il Blackburn appare più continuo e solido a Ewood Park.
Il Preston ha struttura per restare in gara, ma sul lungo periodo la maggiore qualità offensiva del Blackburn potrebbe risultare decisiva.
Il Blackburn parte leggermente favorito per conquistare i tre punti in questo derby del Lancashire.