Pronostico Betis vs Atlético Madrid – Copa del Rey – 05 Febbraio 2026
La Copa del Rey entra nella sua fase più delicata e lo fa con una sfida di grande prestigio: Real Betis contro Atlético Madrid, un confronto che promette intensità, tattica e grande attenzione ai dettagli. Due squadre con identità molto diverse, ma entrambe abituate a competere ad alti livelli nelle competizioni nazionali.
Il match del 05 Febbraio 2026 rappresenta uno snodo cruciale per entrambe: il Betis vuole sfruttare il fattore campo per continuare il suo percorso in coppa, mentre l’Atlético arriva con l’obiettivo chiaro di imporsi anche lontano dal Wanda Metropolitano.
Analisi del Real Betis
Il Real Betis si presenta a questa sfida come una squadra solida in casa, capace di mantenere ritmi alti soprattutto nei primi 60 minuti di gioco. Negli ultimi anni, il Betis ha costruito gran parte dei suoi successi interni grazie a un possesso palla organizzato e a una pressione costante sugli esterni.
Statisticamente, il Betis:
-
Segna in media 1,4 gol a partita nelle competizioni nazionali
-
Subisce circa 1,2 gol contro squadre di fascia alta
-
Mantiene una percentuale di possesso superiore al 55% nelle gare casalinghe
-
Produce mediamente 5-6 tiri nello specchio a partita al Benito Villamarín
Dal punto di vista tattico, il Betis tende a soffrire le squadre molto compatte e fisiche, specialmente quando non riesce a sbloccare il risultato nei primi tempi. Tuttavia, la qualità tecnica dei centrocampisti permette una buona gestione del pallone anche sotto pressione.
Analisi dell’Atlético Madrid
L’Atlético Madrid arriva a questa sfida con il solito DNA competitivo che lo contraddistingue. Anche nelle competizioni a eliminazione diretta, la squadra madrilena dimostra una grande capacità di adattamento al contesto della partita.
Numeri chiave dell’Atlético:
-
Media gol segnati: 1,6 a partita
-
Media gol subiti: inferiore a 1 gol a gara
-
Percentuale di clean sheet superiore al 40% nelle competizioni nazionali
-
Linea difensiva tra le più efficaci della Liga per duelli vinti e intercetti
L’Atlético si affida a un blocco difensivo basso e compatto, pronto a colpire in transizione. Fuori casa, la squadra preferisce un approccio più prudente, puntando sull’errore dell’avversario piuttosto che sul dominio del possesso.
Confronto diretto e precedenti
Negli ultimi scontri diretti tra Betis e Atlético Madrid in competizioni ufficiali:
-
L’Atlético ha vinto più del 50% degli incontri
-
Le partite hanno registrato una media di 2,1 gol totali
-
In oltre il 60% dei casi, almeno una delle due squadre non ha segnato
-
Il primo tempo si è spesso chiuso in equilibrio o con un solo gol di scarto
Questi dati confermano una tendenza verso partite tattiche, con margini ridotti e grande attenzione difensiva.
Analisi del campo: Estadio Benito Villamarín
Giocare al Benito Villamarín rappresenta sempre un fattore importante. Il campo, ampio e ben curato, favorisce il gioco sulle fasce e la costruzione dal basso. Il pubblico di Siviglia è storicamente uno dei più calorosi della Spagna, capace di spingere il Betis soprattutto nei momenti chiave del match.
Tuttavia, l’Atlético Madrid è una delle squadre che meglio regge la pressione ambientale, grazie all’esperienza accumulata in partite decisive sia in Liga che nelle coppe.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1: Andamento gol segnati e subiti
-
Betis: andamento irregolare contro big, ma buona produzione offensiva interna
-
Atlético Madrid: difesa costante e rendimento stabile sia in casa che fuori
Graf. 2: Possesso palla medio
-
Betis: superiore al 55%
-
Atlético Madrid: intorno al 47%, con maggiore verticalità
Grafica 3: Distribuzione dei gol per tempo
-
Betis: più pericoloso nel primo tempo
-
Atlético Madrid: spesso decisivo nella ripresa
Pronostico finale
Considerando:
-
La solidità difensiva dell’Atlético Madrid
-
La difficoltà del Betis nel rompere i blocchi bassi
-
La natura a eliminazione diretta della Copa del Rey
-
I precedenti storici tra le due squadre
Il match appare equilibrato, con un ritmo inizialmente contenuto e una crescita di intensità nella seconda parte di gara.
Pronostico consigliato:
-
Doppia chance: Atlético Madrid o pareggio
-
Under 2.5 gol
-
Risultato esatto più probabile: 0-1 o 1-1 nei tempi regolamentari