La Copa del Rey entra nella sua fase più delicata e lo fa con una sfida di grande prestigio: Real Betis contro Atlético Madrid, un confronto che promette intensità, tattica e grande attenzione ai dettagli. Due squadre con identità molto diverse, ma entrambe abituate a competere ad alti livelli nelle competizioni nazionali.

Il match del 05 Febbraio 2026 rappresenta uno snodo cruciale per entrambe: il Betis vuole sfruttare il fattore campo per continuare il suo percorso in coppa, mentre l’Atlético arriva con l’obiettivo chiaro di imporsi anche lontano dal Wanda Metropolitano.

Analisi del Real Betis

Il Real Betis si presenta a questa sfida come una squadra solida in casa, capace di mantenere ritmi alti soprattutto nei primi 60 minuti di gioco. Negli ultimi anni, il Betis ha costruito gran parte dei suoi successi interni grazie a un possesso palla organizzato e a una pressione costante sugli esterni.

Statisticamente, il Betis:

Segna in media 1,4 gol a partita nelle competizioni nazionali

Mantiene una percentuale di possesso superiore al 55% nelle gare casalinghe

Dal punto di vista tattico, il Betis tende a soffrire le squadre molto compatte e fisiche, specialmente quando non riesce a sbloccare il risultato nei primi tempi. Tuttavia, la qualità tecnica dei centrocampisti permette una buona gestione del pallone anche sotto pressione.

Analisi dell’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid arriva a questa sfida con il solito DNA competitivo che lo contraddistingue. Anche nelle competizioni a eliminazione diretta, la squadra madrilena dimostra una grande capacità di adattamento al contesto della partita.

Numeri chiave dell’Atlético:

Media gol segnati: 1,6 a partita

Media gol subiti: inferiore a 1 gol a gara

Percentuale di clean sheet superiore al 40% nelle competizioni nazionali

Linea difensiva tra le più efficaci della Liga per duelli vinti e intercetti

L’Atlético si affida a un blocco difensivo basso e compatto, pronto a colpire in transizione. Fuori casa, la squadra preferisce un approccio più prudente, puntando sull’errore dell’avversario piuttosto che sul dominio del possesso.

Confronto diretto e precedenti

Negli ultimi scontri diretti tra Betis e Atlético Madrid in competizioni ufficiali:

L’Atlético ha vinto più del 50% degli incontri

Le partite hanno registrato una media di 2,1 gol totali

In oltre il 60% dei casi, almeno una delle due squadre non ha segnato

Il primo tempo si è spesso chiuso in equilibrio o con un solo gol di scarto

Questi dati confermano una tendenza verso partite tattiche, con margini ridotti e grande attenzione difensiva.

Analisi del campo: Estadio Benito Villamarín

Giocare al Benito Villamarín rappresenta sempre un fattore importante. Il campo, ampio e ben curato, favorisce il gioco sulle fasce e la costruzione dal basso. Il pubblico di Siviglia è storicamente uno dei più calorosi della Spagna, capace di spingere il Betis soprattutto nei momenti chiave del match.

Tuttavia, l’Atlético Madrid è una delle squadre che meglio regge la pressione ambientale, grazie all’esperienza accumulata in partite decisive sia in Liga che nelle coppe.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1: Andamento gol segnati e subiti

Betis: andamento irregolare contro big, ma buona produzione offensiva interna

Atlético Madrid: difesa costante e rendimento stabile sia in casa che fuori

Graf. 2: Possesso palla medio

Betis: superiore al 55%

Atlético Madrid: intorno al 47%, con maggiore verticalità

Grafica 3: Distribuzione dei gol per tempo

Betis: più pericoloso nel primo tempo

Atlético Madrid: spesso decisivo nella ripresa

Pronostico finale

Considerando:

La solidità difensiva dell’Atlético Madrid

La difficoltà del Betis nel rompere i blocchi bassi

La natura a eliminazione diretta della Copa del Rey

I precedenti storici tra le due squadre

Il match appare equilibrato, con un ritmo inizialmente contenuto e una crescita di intensità nella seconda parte di gara.

Pronostico consigliato: