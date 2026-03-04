Pronostico Bari vs Empoli 04 Marzo 2026 Serie B

Il 4 marzo 2026, Bari ed Empoli si affrontano in una sfida di grande fascino valida per la Serie B, in una fase della stagione in cui la lotta per la promozione entra nel vivo. Due piazze storiche e ambiziose si incrociano in un match che può avere un peso specifico importante nella corsa verso le prime posizioni.

Descrizione Generale della Squadra

Il Bari arriva a questo appuntamento con un rendimento interno molto solido, avendo vinto il 65% delle ultime partite casalinghe. La squadra si distingue per intensità e spinta sulle corsie laterali, oltre a una buona organizzazione difensiva. Nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto il 60% di vittorie, mostrando continuità e fiducia.

L’Empoli presenta numeri altrettanto competitivi, con il 60% di vittorie nelle ultime partite disputate. In trasferta mantiene una percentuale intorno al 50%, segnale di grande equilibrio e capacità di adattamento. La squadra toscana punta molto sul possesso palla e su un gioco fluido e organizzato.

Ti potrebbe interessare Pronostico Brighton vs Arsenal – Premier League – 04 Marzo 2026

Forma e Statistiche Recenti

Bari: G, G, L, G, L

Empoli: G, G, L, G, L

Risultati Precedenti

Empoli 1-1 Bari

Bari 2-1 Empoli

Empoli 2-0 Bari

Giocatori Chiave

Nel Bari, l’attaccante Walid Cheddira rappresenta il principale riferimento offensivo, grazie alla sua velocità e alla capacità di attaccare la profondità.

Per l’Empoli, il giocatore più influente è Tommaso Baldanzi, trequartista tecnico e creativo, capace di incidere con assist e conclusioni dalla distanza.

Fattori da Considerare

Campo: Il Bari tende a esprimersi meglio in casa, dove il supporto del pubblico aumenta intensità e pressione sugli avversari.

Clima: Le condizioni a inizio marzo nel Sud Italia sono generalmente miti, favorendo un gioco veloce e tecnico.

Infortuni e Sostituzioni: La profondità della rosa dell’Empoli potrebbe risultare decisiva nei minuti finali, soprattutto in una gara equilibrata.

Ti potrebbe interessare Pronostico Manchester City vs Nottingham Forest – Premier League – 04 Marzo 2026

Predizione

La partita si preannuncia equilibrata e intensa, con entrambe le squadre determinate a imporre il proprio stile di gioco. Il Bari potrebbe sfruttare il fattore campo per mantenere alta la pressione e cercare il vantaggio nei primi minuti.

L’Empoli, però, appare leggermente più continuo nella gestione del possesso e nella qualità delle giocate offensive, qualità che potrebbe fare la differenza nei momenti chiave.

Considerando forma recente ed equilibrio complessivo, il pronostico tende verso una sfida molto bilanciata. Pronostico finale: pareggio 1-1, con occasioni da entrambe le parti e grande attenzione tattica.