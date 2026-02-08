 Salta al contenuto
Calcio Europeo Eredivisie Calcio News Pronostici Calcio

Pronostico AZ Alkmaar – Ajax | Eredivisie | 08 febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Pronostico AZ Alkmaar – Ajax

La sfida tra AZ Alkmaar e Ajax, valida per il campionato di Eredivisie, è in programma domenica 08 febbraio 2026.
Il match si disputerà all’AFAS Stadion, uno degli impianti più moderni dei Paesi Bassi, noto per il terreno di gioco in condizioni eccellenti e per un ambiente che favorisce il calcio offensivo.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Si tratta di uno scontro diretto di alto livello tra due squadre storicamente protagoniste del campionato olandese, entrambe con ambizioni europee.

Contesto della partita

AZ Alkmaar e Ajax arrivano a questo incontro in un momento cruciale della stagione.
L’AZ punta a confermarsi stabilmente nelle prime posizioni della classifica, mentre l’Ajax è chiamato a inseguire la vetta dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche discontinuità.

Il confronto si preannuncia aperto e spettacolare, in pieno stile Eredivisie.

Analisi AZ Alkmaar

L’AZ Alkmaar è una squadra giovane, organizzata e con un’identità tattica ben definita.
In casa, il rendimento è generalmente molto solido, grazie a un pressing coordinato e a un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Statistiche stagionali AZ Alkmaar:

L’AZ è particolarmente pericoloso nelle transizioni veloci e sui calci piazzati, ma può concedere qualcosa contro squadre molto tecniche.

Analisi Ajax

L’Ajax resta una delle squadre più offensive del campionato, fedele a un calcio propositivo basato su possesso palla e intensità.
Nonostante alcune difficoltà difensive emerse nel corso della stagione, la qualità individuale resta elevata.

Statistiche stagionali Ajax:

  • Posizione in classifica: 3ª

  • Punti totali: 42

  • Media gol segnati: 2,10 a partita

  • Media gol subiti: 1,30 a partita

  • Vittorie in trasferta: 6 su 11

  • Gol segnati fuori casa: 23

L’Ajax tende a lasciare spazi dietro la linea difensiva, ma compensa con una produzione offensiva costante.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 scontri diretti in Eredivisie:

  • Vittorie Ajax: 3

  • Vittorie AZ Alkmaar: 1

  • Pareggi: 1

  • Media gol: 3,2 a partita

Negli ultimi confronti all’AFAS Stadion, le partite sono state spesso equilibrate e ricche di reti.

Analisi del campo: AFAS Stadion

L’AFAS Stadion è un impianto moderno che favorisce il gioco tecnico e veloce.

Caratteristiche principali:

  • Manto erboso di alta qualità

  • Dimensioni regolamentari ideali per il palleggio

  • Atmosfera intensa ma non ostile

  • Ritmi alti per tutta la durata della gara

Queste condizioni favoriscono entrambe le squadre, notoriamente offensive.

Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale

AZ Alkmaar:

  • Gol segnati: 37

  • Tiri medi a partita: 13,8

Ajax:

  • Gol segnati: 42

  • Tiri medi a partita: 16,4

Descrizione grafico:
Grafico a barre che mostra la superiorità offensiva dell’Ajax, con l’AZ comunque su livelli molto competitivi.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

AZ Alkmaar in casa:

  • Vittoria: 70%

  • Pareggio: 20%

  • Sconfitta: 10%

Ajax in trasferta:

  • Vittoria: 55%

  • Pareggio: 18%

  • Sconfitta: 27%

Descrizione grafico:
Grafico a torta che evidenzia la solidità interna dell’AZ rispetto al rendimento esterno dell’Ajax.

Chiavi tattiche del match

  • Pressing alto dell’AZ nei primi minuti

  • Possesso palla prolungato dell’Ajax

  • Importanza delle transizioni rapide

  • Spazi concedibili sulle corsie laterali

La partita potrebbe sbloccarsi presto, vista l’attitudine offensiva di entrambe le squadre.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

  • qualità offensiva di entrambe

  • solidità casalinga dell’AZ Alkmaar

  • tendenza storica a partite ricche di gol

  • qualche fragilità difensiva dell’Ajax

Il pronostico più credibile è una gara aperta e spettacolare.

Pronostici consigliati:

  • Over 2.5

  • Entrambe le squadre a segno: Sì

  • AZ Alkmaar Draw No Bet

Risultato esatto possibile: 2-2

Conclusione

AZ Alkmaar – Ajax si preannuncia come uno dei match più interessanti della giornata di Eredivisie, con due squadre votate all’attacco e poco propense a speculare sul risultato.
Lo spettacolo e i gol sembrano essere elementi molto probabili.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria