Pronostico AZ Alkmaar – Ajax

La sfida tra AZ Alkmaar e Ajax, valida per il campionato di Eredivisie, è in programma domenica 08 febbraio 2026.

Il match si disputerà all’AFAS Stadion, uno degli impianti più moderni dei Paesi Bassi, noto per il terreno di gioco in condizioni eccellenti e per un ambiente che favorisce il calcio offensivo.

Si tratta di uno scontro diretto di alto livello tra due squadre storicamente protagoniste del campionato olandese, entrambe con ambizioni europee.

Contesto della partita

AZ Alkmaar e Ajax arrivano a questo incontro in un momento cruciale della stagione.

L’AZ punta a confermarsi stabilmente nelle prime posizioni della classifica, mentre l’Ajax è chiamato a inseguire la vetta dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche discontinuità.

Il confronto si preannuncia aperto e spettacolare, in pieno stile Eredivisie.

Analisi AZ Alkmaar

L’AZ Alkmaar è una squadra giovane, organizzata e con un’identità tattica ben definita.

In casa, il rendimento è generalmente molto solido, grazie a un pressing coordinato e a un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Statistiche stagionali AZ Alkmaar:

L’AZ è particolarmente pericoloso nelle transizioni veloci e sui calci piazzati, ma può concedere qualcosa contro squadre molto tecniche.

Analisi Ajax

L’Ajax resta una delle squadre più offensive del campionato, fedele a un calcio propositivo basato su possesso palla e intensità.

Nonostante alcune difficoltà difensive emerse nel corso della stagione, la qualità individuale resta elevata.

Statistiche stagionali Ajax:

Posizione in classifica: 3ª

Punti totali: 42

Media gol segnati: 2,10 a partita

Media gol subiti: 1,30 a partita

Vittorie in trasferta: 6 su 11

Gol segnati fuori casa: 23

L’Ajax tende a lasciare spazi dietro la linea difensiva, ma compensa con una produzione offensiva costante.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 scontri diretti in Eredivisie:

Vittorie Ajax: 3

Vittorie AZ Alkmaar: 1

Pareggi: 1

Media gol: 3,2 a partita

Negli ultimi confronti all’AFAS Stadion, le partite sono state spesso equilibrate e ricche di reti.

Analisi del campo: AFAS Stadion

L’AFAS Stadion è un impianto moderno che favorisce il gioco tecnico e veloce.

Caratteristiche principali:

Manto erboso di alta qualità

Dimensioni regolamentari ideali per il palleggio

Atmosfera intensa ma non ostile

Ritmi alti per tutta la durata della gara

Queste condizioni favoriscono entrambe le squadre, notoriamente offensive.

Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale

AZ Alkmaar:

Gol segnati: 37

Tiri medi a partita: 13,8

Ajax:

Gol segnati: 42

Tiri medi a partita: 16,4

Descrizione grafico:

Grafico a barre che mostra la superiorità offensiva dell’Ajax, con l’AZ comunque su livelli molto competitivi.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

AZ Alkmaar in casa:

Vittoria: 70%

Pareggio: 20%

Sconfitta: 10%

Ajax in trasferta:

Vittoria: 55%

Pareggio: 18%

Sconfitta: 27%

Descrizione grafico:

Grafico a torta che evidenzia la solidità interna dell’AZ rispetto al rendimento esterno dell’Ajax.

Chiavi tattiche del match

Pressing alto dell’AZ nei primi minuti

Possesso palla prolungato dell’Ajax

Importanza delle transizioni rapide

Spazi concedibili sulle corsie laterali

La partita potrebbe sbloccarsi presto, vista l’attitudine offensiva di entrambe le squadre.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

qualità offensiva di entrambe

solidità casalinga dell’AZ Alkmaar

tendenza storica a partite ricche di gol

qualche fragilità difensiva dell’Ajax

Il pronostico più credibile è una gara aperta e spettacolare.

Pronostici consigliati:

Over 2.5

Entrambe le squadre a segno: Sì

AZ Alkmaar Draw No Bet

Risultato esatto possibile: 2-2

Conclusione

AZ Alkmaar – Ajax si preannuncia come uno dei match più interessanti della giornata di Eredivisie, con due squadre votate all’attacco e poco propense a speculare sul risultato.

Lo spettacolo e i gol sembrano essere elementi molto probabili.