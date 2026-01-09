Pronostico Avellino vs Sampdoria 10 Gennaio 2026

Il 10 gennaio 2026 l’Avellino ospita la Sampdoria allo Stadio Partenio‑Adriano Lombardi in una sfida di Serie B molto delicata per entrambe le squadre. L’Avellino cerca punti per avvicinarsi alla zona playoff, mentre la Sampdoria vuole risalire la classifica dopo una stagione finora irregolare. Il match si preannuncia equilibrato e combattuto.

Descrizione Generale delle Squadre

Avellino:

La squadra campana sta attraversando un periodo di risultati altalenanti, con diversi pareggi che hanno rallentato la scalata in classifica. In casa, però, l’Avellino mostra maggiore solidità e riesce a concedere poco agli avversari. Il rendimento interno resta un punto di forza, anche se manca spesso la brillantezza offensiva per chiudere le partite.

Sampdoria:

La Sampdoria vive una stagione complicata, caratterizzata da continui alti e bassi. In trasferta fatica a trovare continuità, alternando buone prestazioni a gare sottotono. La qualità tecnica non manca, ma la squadra soffre a livello di equilibrio e concentrazione, soprattutto nei momenti chiave del match.

Forma e Statistiche Recenti

Avellino: P, P, L, P, P

Sampdoria: G, P, L, G, L

Risultati Precedenti

Avellino 1‑1 Sampdoria

Sampdoria 2‑1 Avellino

Avellino 1‑0 Sampdoria

Giocatori Chiave

Avellino – Tommaso Biasci: Attaccante importante per il peso offensivo della squadra. Se riesce a trovare spazio in area, può risultare decisivo con pochi palloni giocabili.

Sampdoria – Massimo Coda: Punta esperta, abituata a partite di questo tipo. La sua capacità di finalizzare può fare la differenza, soprattutto su palle inattive o azioni sporadiche.

Fattori da Considerare

Campo: L’Avellino in casa offre prestazioni più solide e organizzate rispetto alle gare esterne.

Clima: Condizioni invernali tipiche di gennaio, che potrebbero rendere il ritmo di gioco più lento.

Infortuni e Assenze: Eventuali assenze potrebbero incidere su due squadre che non dispongono di rose particolarmente profonde.

Pronostico

La partita si prospetta molto equilibrata, con poche occasioni da gol e grande attenzione alla fase difensiva. L’Avellino sembra leggermente favorito grazie al fattore campo, mentre la Sampdoria proverà a sfruttare l’esperienza dei suoi uomini più rappresentativi.

È probabile una gara bloccata, decisa da un episodio. Il pareggio resta un risultato credibile, ma l’Avellino ha le carte per strappare una vittoria di misura se riuscirà a sfruttare le occasioni create.

Pronostico suggerito: Doppia chance Avellino o Pareggio (1X)

Risultato possibile: 1‑1 oppure 1‑0 Avellino