La sfida tra Audace Cerignola e Trapani, valida per il campionato di Serie C Girone C, in programma il 05 marzo 2026, rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi ma con una motivazione comune: conquistare punti fondamentali nella fase decisiva della stagione.
L’Audace Cerignola cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre il Trapani proverà a dimostrare solidità anche lontano da casa. Il match si preannuncia equilibrato e tatticamente molto interessante.
Analisi dell’Audace Cerignola
L’Audace Cerignola si è dimostrata una squadra molto organizzata nel corso della stagione. Il club pugliese ha costruito gran parte dei suoi risultati grazie ad una difesa compatta e ad un gioco offensivo diretto.
Stato di forma recente
Nelle ultime partite di campionato il Cerignola ha mostrato continuità:
Ultime 5 partite
Vittorie: 3
Pareggi: 1
Sconfitte: 1
Gol segnati: 7
Gol subiti: 4
Statistiche stagionali
Partite giocate: 28
Vittorie: 13
Pareggi: 8
Sconfitte: 7
Gol fatti: 36
Gol subiti: 28
Media gol segnati: 1.29 a partita
Media gol concessi: 1.00 a partita
Gioco tattico
Il Cerignola utilizza spesso un 3-5-2, con esterni molto offensivi che cercano di creare superiorità sulle fasce. La squadra è forte sulle seconde palle e sulle situazioni di palla inattiva.
Il punto di forza principale è la solidità difensiva e la capacità di colpire in transizione.
Analisi del Trapani
Il Trapani arriva a questo match con un buon rendimento complessivo e una squadra costruita per competere nella parte alta della classifica.
Il club siciliano ha dimostrato di avere qualità offensive importanti, ma talvolta ha mostrato qualche difficoltà difensiva nelle trasferte.
Stato di forma recente
Ultime 5 partite
Vittorie: 2
Pareggi: 2
Sconfitte: 1
Gol segnati: 8
Gol subiti: 6
Statistiche stagionali
Partite giocate: 28
Vittorie: 12
Pareggi: 9
Sconfitte: 7
Gol fatti: 38
Gol subiti: 31
Media gol segnati: 1.35 a partita
Media gol concessi: 1.10 a partita
Struttura tattica
Il Trapani tende ad adottare un 4-3-3, con grande attenzione alla costruzione del gioco dal basso e alla velocità degli esterni offensivi.
La squadra cerca spesso il possesso palla e prova a creare occasioni attraverso combinazioni rapide nella metà campo avversaria.
Confronto statistico
Prestazioni stagionali
Audace Cerignola
Gol segnati: ███████████████████ 36
Gol subiti: ████████████ 28
Trapani
Gol segnati: ████████████████████ 38
Gol subiti: ██████████████ 31
Possesso medio palla
Cerignola: 48%
Trapani: 52%
Tiri medi a partita
Cerignola: 11
Trapani: 12
Analisi del campo e fattore casa
Lo stadio del Cerignola rappresenta spesso un fattore determinante. La squadra pugliese ha costruito gran parte dei suoi punti proprio nelle partite casalinghe.
Rendimento casa Cerignola
Partite: 14
Vittorie: 9
Pareggi: 3
Sconfitte: 2
Gol fatti: 21
Gol subiti: 11
Rendimento trasferta Trapani
Partite: 14
Vittorie: 4
Pareggi: 6
Sconfitte: 4
Gol fatti: 17
Gol subiti: 18
Questi numeri evidenziano come il Cerignola riesca a esprimere il proprio gioco con maggiore efficacia davanti al proprio pubblico.
Giocatori chiave
Audace Cerignola
- Attaccante principale: giocatore con 11 gol stagionali
- Centrocampista regista: fondamentale nella costruzione del gioco
- Difensore centrale: leader della linea difensiva
Trapani
- Ala offensiva: 9 gol e 6 assist
- Centrocampista box-to-box: grande dinamismo
- Attaccante centrale: riferimento offensivo dell’attacco siciliano
Precedenti tra le due squadre
Ultimi 5 scontri diretti
Trapani vittorie: 2
Cerignola vittorie: 1
Pareggi: 2
Gol totali negli ultimi confronti: 11
La maggior parte delle sfide tra queste due squadre è stata molto equilibrata.
Previsione del match
Analizzando forma recente, statistiche e fattore campo, il match appare equilibrato ma leggermente favorevole al Cerignola.
La solidità difensiva dei pugliesi e il rendimento casalingo potrebbero fare la differenza, anche se il Trapani possiede qualità offensive in grado di creare problemi.
Probabilità stimata
Vittoria Cerignola: 42%
Pareggio: 31%
Vittoria Trapani: 27%
Pronostico finale
Il match potrebbe essere molto tattico e con poche reti.
Pronostico principale
Cerignola vincente o pareggio
Possibile risultato
Cerignola 2 – 1 Trapani
Alternative di scommessa
Under 3.5 gol
Entrambe le squadre segnano: sì
Doppia chance Cerignola o pareggio
Considerazioni finali
La partita tra Audace Cerignola e Trapani potrebbe rivelarsi uno degli incontri più interessanti della giornata di Serie C Girone C.
Il Cerignola parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla solidità difensiva, ma il Trapani ha dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere anche nelle trasferte più difficili.
Gli appassionati possono aspettarsi una gara equilibrata, intensa e con momenti di grande tensione tattica.