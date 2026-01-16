Pronostico Aubagne vs Paris 13 Atletico 16 Gennaio 2026

Il match tra Aubagne e Paris 13 Atletico, valido per la Championnat National (terza divisione francese), si giocherà il 16 gennaio 2026 alle 18:30. L’Aubagne, attualmente al 5º posto, affronta un Paris 13 Atletico che occupa l’11ª posizione in classifica. I padroni di casa partono leggermente favoriti, ma la sfida si preannuncia comunque equilibrata.

Descrizione Generale del Team

Aubagne:

Aubagne ha finora raccolto più punti rispetto agli avversari e ha dimostrato una certa solidità in casa. Segna con buona regolarità e riesce a mantenere un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. La squadra punta a consolidare la propria posizione in zona playoff.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Burgos CF vs Valencia – Copa del Rey – 15 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Paris 13 Atletico:

Il Paris 13 Atletico ha avuto un rendimento più incostante. Le difficoltà maggiori si sono viste nelle gare in trasferta, dove ha lasciato punti importanti. Nonostante questo, resta una squadra con discrete qualità tecniche e capace di buone prestazioni se in giornata.

Forme e Statistiche Recenti

Aubagne: N, N, N, P, N

Paris 13 Atletico: P, N, G, P, N

Risultati Precedenti

Aubagne 1‑1 Paris 13 Atletico

Paris 13 Atletico 1‑0 Aubagne

Giocatori Chiave

Aubagne: Karim Chaban è un elemento fondamentale dell’attacco. Dotato di buona tecnica e fiuto del gol, rappresenta la principale minaccia offensiva per la difesa ospite.

Paris 13 Atletico: Ryan Fage è tra i giocatori più pericolosi della formazione parigina. Rapido e preciso, è spesso coinvolto nelle azioni da gol della sua squadra.

Fattori da Considerare

Campo: Aubagne gioca in casa, dove ha raccolto la maggior parte dei suoi punti e dimostra maggiore fiducia. Ti potrebbe interessare Pronostico West Bromwich Albion vs Middlesbrough – Championship – 16 Gennaio 2026 Calcio Europeo Forma e Motivazione: La classifica e la voglia di mantenere il piazzamento playoff danno ad Aubagne un vantaggio motivazionale. Clima e Condizioni: Le condizioni invernali potrebbero rendere il terreno pesante, favorendo una gara più fisica e con meno spazio per il gioco tecnico.

Previsione

Aubagne sembra avere le carte in regola per ottenere un risultato positivo, soprattutto grazie al rendimento casalingo. Paris 13 Atletico proverà a sfruttare eventuali errori avversari, ma dovrà mostrare maggiore solidità rispetto alle recenti uscite in trasferta.

È prevedibile un incontro con poche reti e ritmo controllato, dove un singolo episodio potrebbe decidere il risultato.

Risultato suggerito: 1‑0 o 1‑1, con probabile Under 2,5 gol.