Pronostico Atletico Madrid vs Barcelona – Copa del Rey – 12 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Atletico Madrid vs Barcelona

Il 12 Febbraio 2026 la Copa del Rey propone uno dei confronti più attesi del calcio spagnolo: Atletico Madrid contro Barcelona, una sfida che negli ultimi anni ha spesso determinato semifinali e finali di grande intensità.

La partita si gioca allo Stadio Civitas Metropolitano, impianto moderno con oltre 68.000 posti, noto per la pressione costante del pubblico e per l’impatto emotivo che esercita sulle squadre avversarie.

In questo approfondimento analizzeremo:

Stato di forma delle squadre

Atletico Madrid

L’Atletico Madrid continua a distinguersi per solidità difensiva e compattezza tattica.

Ultime 10 partite ufficiali:

  • 6 Vittorie

  • 2 Pareggi

  • 2 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,7

  • Media gol subiti: 0,8

Rendimento casalingo (ultime 10):

  • 7 Vittorie

  • 2 Pareggi

  • 1 Sconfitta

  • Clean sheet: 60%

L’Atletico tende a mantenere linee compatte e sfruttare ripartenze rapide, con grande efficacia nei duelli individuali.

Barcelona

Il Barcelona si presenta con un approccio più tecnico e dominante nel possesso palla.

Ultime 10 partite ufficiali:

  • 7 Vittorie

  • 2 Pareggi

  • 1 Sconfitta

  • Media gol segnati: 2,2

  • Media gol subiti: 1,0

Rendimento in trasferta:

  • 5 Vittorie

  • 3 Pareggi

  • 2 Sconfitte

  • Media possesso palla: 60%

Il Barcelona crea molte occasioni da gioco manovrato, con una distribuzione offensiva equilibrata tra primo e secondo tempo.

Confronti diretti recenti

Negli ultimi 5 scontri diretti ufficiali:

  • 2 Vittorie Atletico

  • 2 Vittorie Barcelona

  • 1 Pareggio

  • Media gol totale: 2,6

Si tratta di una rivalità molto equilibrata, spesso decisa da dettagli o episodi.

Analisi tattica

Atletico Madrid – Compattezza e verticalità

Modulo prevalente: 3-5-2 o 5-3-2

Punti di forza:

  • Difesa organizzata

  • Pressione mirata

  • Transizioni rapide

L’Atletico cerca di abbassare il ritmo e limitare gli spazi centrali.

Barcelona – Controllo e qualità tecnica

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti chiave:

  • Costruzione dal basso

  • Ampiezza costante

  • Finalizzazione efficace

Il Barcelona tende ad aumentare la pressione nel secondo tempo, dove segna circa il 58% dei gol stagionali.

Analisi del Civitas Metropolitano

Statistiche Atletico in casa (ultime due stagioni):

  • Percentuale punti ottenuti in casa: 68%

  • Media gol subiti nel primo tempo: 0,3

  • Partite con Under 3.5: 72%

Il pubblico crea un ambiente intenso, rendendo difficile la gestione della palla per gli ospiti.

Grafica 1 – Media Gol Stagionale

Atletico Madrid
Gol fatti: 1,7
Gol subiti: 0,8

Barcelona
Gol fatti: 2,2
Gol subiti: 1,0

Il Barcelona è leggermente superiore in fase offensiva, ma l’Atletico è più solido difensivamente.

Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo

Atletico
Primo tempo: 44%
Secondo tempo: 56%

Barcelona
Primo tempo: 42%
Secondo tempo: 58%

Possibile seconda metà di gara più dinamica.

Fattori determinanti

  1. Intensità Atletico nei primi 30 minuti

  2. Possesso palla Barcelona

  3. Gestione delle transizioni

  4. Pressione ambientale del Metropolitano

In Coppa, la componente tattica e la gestione dei dettagli diventano centrali.

Scenario statistico probabile

  • Partita equilibrata

  • Totale gol tra 2 e 3

  • Alta probabilità Under 3.5

Probabilità stimata:

  • Vittoria Atletico Madrid: 35%

  • Pareggio: 30%

  • Vittoria Barcelona: 35%

Equilibrio quasi perfetto.

Pronostico Finale Atletico Madrid vs Barcelona

Si prevede una partita molto tattica, con ritmi controllati nella prima parte e maggiore apertura nel finale.

Esito consigliato:

Under 3.5 Gol
Entrambe le squadre a segno

Risultato ipotetico: 1-1 oppure 1-2.

Focus sui Dati Chiave

  • Atletico molto forte in casa

  • Barcelona superiore nel possesso

  • Storico recente equilibrato

  • Tendenza statistica verso 2-3 gol

Questo pronostico Atletico Madrid vs Barcelona del 12 Febbraio 2026 in Copa del Rey è basato su dati statistici concreti, analisi tattica e rendimento recente.

