Pronostico Atalanta vs Parma 25 Gennaio 2026

Il 25 gennaio 2026 si gioca Atalanta vs Parma nella 22ª giornata di Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta, protagonista di una buona stagione con ambizioni europee e un rendimento solido soprattutto in casa, affronta un Parma che fatica in trasferta e cerca punti per migliorare la classifica. Atalanta è in una posizione alta della classifica con una forma generalmente positiva, mentre Parma occupa una zona più bassa con risultati altalenanti.

Descrizione generale delle squadre

Atalanta ha mostrato continuità in campionato con una media punti interessante e una solidità difensiva che la rende difficile da battere in casa; la squadra ha raccolto 5 vittorie nelle ultime 8 partite in Serie A e segna con regolarità.

Parma ha un rendimento più incostante, con meno vittorie e una difficoltà a trovare gol fuori casa; la squadra tende a concedere più occasioni agli avversari e fa fatica a imporre il proprio ritmo contro squadre di fascia alta.

Forme e statistiche recenti (ultime 5 partite)

Atalanta: V, N, V, V, N

Parma: N, P, N, P, N

Risultati precedenti tra le squadre (H2H)

Parma 1‑1 Atalanta (30/08/2025)

Atalanta 2‑3 Parma (25/05/2025)

Parma 1‑3 Atalanta (23/11/2024)

Giocatori chiave

Per Atalanta, un attaccante come Gianluca Scamacca o un creativo di centrocampo può fare la differenza nel creare occasioni e finalizzarle, sfruttando la profondità del reparto offensivo.

Per Parma, un giocatore come Patrick Cutrone può essere pericoloso se trova spazi e supporto dalle ali, ma la continuità resta un problema.

Fattori da considerare

Campo: Atalanta gioca in casa, dove ha una media punti superiore e una difesa relativamente solida. Clima: Le condizioni di gennaio possono favorire un ritmo di gioco più controllato, influenzando soprattutto la fase offensiva di Parma. Forma e fiducia: Atalanta arriva con una forma più convincente e maggiore fiducia rispetto a Parma, che fatica a imporsi fuori casa.

Predizione

Atalanta parte favorita per il match grazie al fattore casa, alla forma complessiva e alla capacità di controllare le fasi del gioco; Parma, pur dimostrando resilienza in alcune partite, ha difficoltà offensive che possono limitarne le chance di ottenere un risultato positivo.

Le statistiche e l’andamento stagionale indicano che l’Atalanta ha una probabilità significativamente più alta di vincere, con possibili risultati come 2‑1 o 2‑0 per i padroni di casa.

Pronostico consigliato: Vittoria Atalanta, risultato previsto: 2‑1 o 2‑0.