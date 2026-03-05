Pronostico AS Dgssie vs Renaissance

La Première Division LFP N del Chad continúa ofreciendo encuentros interesantes dentro de una liga que ha crecido en competitividad durante los últimos años. El duelo entre AS Dgssie y Renaissance promete ser un partido muy disputado, ya que ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla y demostrar su regularidad en la fase actual del campeonato.

El encuentro se disputará en el Stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena, uno de los principales escenarios del fútbol chadiano. Este estadio suele favorecer a los equipos que logran imponer intensidad física y disciplina táctica, dos aspectos fundamentales en el desarrollo de los partidos de la liga local.

A continuación analizamos el rendimiento reciente de ambos clubes, sus estadísticas principales y los factores que podrían influir en el resultado final.

Analisi dell’AS Dgssie

L’AS Dgssie è una delle squadre più riconoscibili del calcio del Chad grazie alla sua struttura difensiva solida e alla capacità di gestire bene il ritmo delle partite. Negli ultimi anni il club ha dimostrato di poter competere con le squadre più forti della Première Division.

Il punto di forza della squadra è la disciplina tattica, che permette al Dgssie di mantenere compatte le linee e ridurre gli spazi per gli avversari.

Statistiche stagionali AS Dgssie

Partite giocate: 14

Vittorie: 7

Pareggi: 4

Sconfitte: 3

Gol segnati: 18

Gol subiti: 11

Media gol segnati: 1.28 a partita

Media gol subiti: 0.78 a partita

Focus sui Dati Chiave – AS Dgssie

Prestazioni offensive

Gol segnati ████████████ 1.28

Tiri in porta ██████████ 4.3

Occasioni create ███████████ 4.8

Questi dati indicano una squadra che non segna moltissimo, ma che riesce a essere efficace nelle occasioni create.

Analisi del Renaissance

Il Renaissance FC è una squadra che negli ultimi anni ha cercato di costruire un’identità più offensiva. Il club tende ad adottare un approccio dinamico con transizioni rapide e maggiore verticalità rispetto ad altri club della lega.

La squadra ha dimostrato di poter segnare con continuità, ma allo stesso tempo ha mostrato alcune difficoltà nella fase difensiva.

Statistiche stagionali Renaissance

Partite giocate: 14

Vittorie: 6

Pareggi: 3

Sconfitte: 5

Gol segnati: 21

Gol subiti: 19

Media gol segnati: 1.50 a partita

Media gol subiti: 1.35 a partita

Focus sui Dati Chiave – Renaissance

Produzione offensiva

Gol segnati █████████████ 1.50

Tiri in porta ███████████ 4.9

Occasioni create ████████████ 5.2

Il Renaissance si distingue per una maggiore capacità offensiva rispetto al Dgssie, ma concede anche più opportunità agli avversari.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria AS Dgssie Renaissance

Gol segnati 1.28 1.50

Gol subiti 0.78 1.35

Tiri in porta 4.3 4.9

Possesso medio 49% 51%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

AS Dgssie ████████████

Renaissance ███████████████

Solidità difensiva

AS Dgssie ███████████████

Renaissance ██████████

Questa comparazione evidenzia due filosofie differenti: maggiore equilibrio difensivo per il Dgssie e maggiore spinta offensiva per il Renaissance.

Il fattore campo

Il Stade Idriss Mahamat Ouya è uno stadio che spesso favorisce le squadre abituate alle condizioni climatiche e al ritmo del campionato locale.

Prestazioni casalinghe AS Dgssie

Partite in casa: 7

Vittorie: 4

Pareggi: 2

Sconfitte: 1

Gol segnati: 10

Gol subiti: 4

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie █████████████ 57%

Pareggi █████ 29%

Sconfitte ██ 14%

Il rendimento interno rappresenta uno dei principali punti di forza del Dgssie.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del centrocampo

L’AS Dgssie cercherà di rallentare il ritmo del gioco per limitare le transizioni offensive del Renaissance.

Velocità nelle ripartenze

Il Renaissance proverà a sfruttare la propria velocità offensiva per sorprendere la difesa avversaria.

Pressione sulle fasce

Entrambe le squadre utilizzano molto il gioco sugli esterni per creare occasioni.

Gestione delle palle inattive

In un campionato equilibrato come la Première Division del Chad, i calci piazzati possono essere determinanti.

Pronostico AS Dgssie vs Renaissance

Considerando la solidità difensiva dell’AS Dgssie e il rendimento positivo nelle partite casalinghe, la squadra parte leggermente favorita.

Il Renaissance possiede una maggiore capacità offensiva e potrebbe creare problemi alla difesa avversaria, ma la maggiore organizzazione del Dgssie potrebbe fare la differenza nel corso della partita.

Pronostico finale

AS Dgssie 2 – 1 Renaissance

È probabile assistere a una partita equilibrata, con il Dgssie che potrebbe sfruttare meglio il fattore campo e la propria solidità difensiva per conquistare i tre punti nella sfida della Première Division LFP N del Chad.