Pronostico Arsenal vs Chelsea – Premier League – 01 Marzo 2026
Il derby londinese tra Arsenal e Chelsea, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Due club storici, con ambizioni europee e grande qualità tecnica, si affrontano in una fase decisiva del campionato.
L’Arsenal punta al vertice della classifica e continua a mostrare solidità e continuità. Il Chelsea, invece, cerca stabilità dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi ma con segnali di crescita.
Analizziamo dati statistici aggiornati, rendimento casa-trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per elaborare un pronostico professionale e coerente.
Stato di Forma delle Squadre
Arsenal
L’Arsenal si conferma una delle squadre più complete della Premier League.
Media stagionale:
- Gol segnati: 2,04 a partita
- Gol subiti: 0,98 a partita
- Possesso medio: 60%
- Tiri medi: 16,7 a gara
- Expected Goals (xG): 2,12
Ultime 5 partite:
- 4 vittorie
- 1 pareggio
- 0 sconfitte
La squadra costruisce con pazienza e intensità. Il pressing alto e la qualità tecnica nel centrocampo permettono di mantenere un controllo costante del gioco.
Chelsea
Il Chelsea ha migliorato la fase offensiva rispetto alla stagione precedente, ma mostra ancora qualche fragilità difensiva.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,61 a partita
- Gol subiti: 1,29 a partita
- Possesso medio: 55%
- Tiri medi: 14,1 a gara
- Expected Goals (xG): 1,72
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 2 pareggi
- 1 sconfitta
Il Chelsea è pericoloso nelle transizioni rapide e nel gioco sulle fasce, ma tende a concedere spazio contro squadre che dominano il possesso.
Analisi del Campo
La partita si giocherà all’Emirates Stadium, impianto moderno che favorisce squadre tecniche e organizzate.
Rendimento Arsenal in casa:
- 9 vittorie su 13 partite interne
- Media gol segnati: 2,23
- Media gol subiti: 0,85
Rendimento Chelsea in trasferta:
- 4 vittorie su 13 trasferte
- Media gol segnati: 1,38
- Media gol subiti: 1,44
Il fattore campo è significativo. L’Arsenal tende a imporsi fin dai primi minuti grazie al sostegno del pubblico e a un ritmo elevato.
Grafica – Confronto Statistico
Media Gol Segnati
Arsenal
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 2,04
Chelsea
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,61
Media Gol Subiti
Arsenal
▇▇▇▇▇▇▇▇ 0,98
Chelsea
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,29
Possesso Medio
Arsenal
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 60%
Chelsea
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 55%
Chiavi Tattiche
- Dominio del possesso Arsenal: possibile controllo territoriale.
- Pressing coordinato dei Gunners nei primi 30 minuti.
- Ripartenze Chelsea: arma principale contro una difesa alta.
- Palle inattive: entrambe le squadre segnano con buona frequenza su calcio piazzato.
Scenario Probabile
Statisticamente l’Arsenal parte favorito grazie al miglior rendimento interno e alla solidità difensiva.
Il Chelsea ha qualità per segnare, ma potrebbe soffrire il ritmo e l’organizzazione dei padroni di casa.
Tendenze rilevanti:
- Alta probabilità di Over 1.5 gol
- Possibile vantaggio Arsenal nel primo tempo
- Match con almeno una rete nel secondo tempo
Pronostico Finale
Considerando:
- Miglior rendimento interno dell’Arsenal
- Maggiore produzione offensiva
- Continuità recente superiore
- Fragilità difensiva del Chelsea in trasferta
Il pronostico più credibile per Arsenal vs Chelsea del 01 Marzo 2026 in Premier League è:
Vittoria Arsenal
Opzione alternativa: Arsenal Draw No Bet
Risultato stimato: 2-1 oppure 2-0
Conclusione
La sfida del 01 marzo 2026 in Premier League tra Arsenal e Chelsea si presenta come un derby intenso ma con un vantaggio statistico evidente per i padroni di casa.
Se il match seguirà l’andamento stagionale, l’Arsenal dovrebbe riuscire a imporre il proprio ritmo e conquistare i tre punti grazie alla maggiore solidità e qualità offensiva.