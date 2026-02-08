Pronostico Arezzo vs Pianese 08 Febbraio 2026

L’8 febbraio 2026, allo stadio Città di Arezzo, l’Arezzo affronta la Pianese in una sfida importante per il campionato di Serie C. È un match che può incidere in modo concreto sugli equilibri della classifica, soprattutto per l’Arezzo, intenzionato a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla zona playoff.

La Pianese, dal canto suo, cerca punti preziosi per dare continuità al proprio percorso e confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane.

Descrizione Generale delle Squadre

L’Arezzo ha costruito gran parte del proprio rendimento tra le mura amiche, dove ha conquistato circa il 64% dei punti disponibili. La squadra si distingue per un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mostrando solidità e capacità di gestire i momenti chiave della gara.

La Pianese presenta un rendimento più altalenante, soprattutto lontano da casa. In trasferta ha ottenuto circa il 36% dei punti, ma resta una squadra organizzata, capace di rendere le partite complicate grazie a compattezza e attenzione tattica.

Forme e Statistiche Recenti

Arezzo: G, G, L, G, L

Pianese: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Pianese 1-1 Arezzo

Arezzo 2-0 Pianese

Pianese 2-1 Arezzo

Giocatori Chiave

Per l’Arezzo, Alessandro Capello rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi, grazie alla sua capacità di finalizzare e creare pericoli nell’area avversaria.

Nella Pianese, Simone Mignani è un elemento fondamentale in attacco, spesso decisivo per il lavoro di raccordo e per la capacità di sfruttare le poche occasioni disponibili.

Fattori da Considerare

Campo: L'Arezzo sfrutta bene il fattore casa, mantenendo intensità e ordine tattico. Clima: Le condizioni invernali in Toscana potrebbero rendere il terreno di gioco più pesante, influenzando il ritmo. Infortuni e Sostituzioni: Le rotazioni potrebbero incidere soprattutto nella seconda parte del match.

Predizione

L’Arezzo parte con un leggero vantaggio, grazie a una maggiore continuità di rendimento e a una struttura di gioco più collaudata, soprattutto nelle gare interne. La capacità di gestire il possesso e i momenti di pressione potrebbe risultare decisiva.

La Pianese cercherà di restare compatta e di colpire in ripartenza, puntando sull’organizzazione difensiva e sulla concretezza offensiva. Tuttavia, le difficoltà in trasferta rappresentano un fattore da considerare.

Tenendo conto di fattore campo, forma recente e precedenti, la previsione finale è orientata verso una vittoria dell’Arezzo, in una partita equilibrata ma probabilmente decisa nella seconda metà di gara.