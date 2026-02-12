 Salta al contenuto
Pronostico Antwerp vs Anderlecht – Belgian Cup – 12 Febbraio 2026

Rossana Filippi
4 min
Antwerp vs Anderlecht

Il 12 Febbraio 2026 va in scena una delle sfide più affascinanti della Belgian Cup: Antwerp contro Anderlecht, un confronto storico del calcio belga che spesso regala partite intense, tattiche e ricche di tensione agonistica.

Si gioca al Bosuilstadion di Anversa, uno degli stadi più caldi del Belgio, con una tifoseria vicina al campo e un’atmosfera che incide concretamente sulle dinamiche di gara.

In questa analisi troverai:

Stato di forma delle squadre

Antwerp

L’Antwerp negli ultimi anni si è consolidato come una delle squadre più solide del campionato belga, soprattutto tra le mura amiche.

Ultime 10 partite ufficiali in casa:

  • 6 Vittorie

  • 2 Pareggi

  • 2 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,8

  • Media gol subiti: 0,9

Percentuale clean sheet in casa: 50%
Possesso medio: 52%

L’Antwerp costruisce molto sulle corsie laterali e sui cross, sfruttando fisicità e inserimenti centrali. In coppa tende ad essere ancora più prudente, con linee compatte e transizioni rapide.

Anderlecht

L’Anderlecht resta uno dei club più titolati del Belgio e in competizioni a eliminazione diretta mostra grande maturità tattica.

Ultime 10 partite in trasferta:

  • 4 Vittorie

  • 3 Pareggi

  • 3 Sconfitte

  • Media gol segnati: 1,5

  • Media gol subiti: 1,1

Percentuale Over 2.5 in trasferta: 55%
Gol segnati nel secondo tempo: 61%

L’Anderlecht preferisce un calcio più tecnico, con costruzione dal basso e ricerca costante della superiorità numerica tra le linee.

Confronti diretti recenti

Negli ultimi 5 scontri diretti ufficiali:

  • 2 Vittorie Antwerp

  • 2 Vittorie Anderlecht

  • 1 Pareggio

  • Media gol totale: 2,6

Si tratta di una rivalità equilibrata, dove spesso il fattore campo fa la differenza.

Analisi tattica

Antwerp – Struttura e punti chiave

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Caratteristiche principali:

  • Pressione organizzata a centrocampo

  • Forte intensità nei primi 20 minuti

  • Difesa compatta e linee strette

L’Antwerp cerca di bloccare la costruzione avversaria e colpire in verticale. La squadra è molto efficace nei calci piazzati, con una media di 5,7 corner a partita in casa.

Anderlecht – Organizzazione e qualità tecnica

Modulo prevalente: 4-3-3 fluido

Punti di forza:

  • Costruzione pulita

  • Buona rotazione offensiva

  • Capacità di segnare nel finale

L’Anderlecht tende ad aumentare il ritmo nella ripresa, dove realizza oltre il 60% delle reti stagionali.

Analisi del Bosuilstadion

Il Bosuilstadion è uno degli impianti più influenti del Belgio.

Statistiche Antwerp in casa (ultime due stagioni ufficiali):

  • Percentuale punti ottenuti in casa: 64%

  • Media gol concessi nel primo tempo: 0,4

  • Vittorie con almeno 1 gol di scarto: 58%

L’ambiente è caldo ma compatto, e la squadra di casa riesce spesso a imporre il proprio ritmo.

Grafica 1 – Media Gol Casa vs Trasferta

Antwerp Casa
Gol fatti: 1,8
Gol subiti: 0,9

Anderlecht Trasferta
Gol fatti: 1,5
Gol subiti: 1,1

Interpretazione: Antwerp leggermente più solido difensivamente in casa rispetto all’Anderlecht fuori.

Grafica 2 – Distribuzione Gol per Tempo

Antwerp
Primo tempo: 42%
Secondo tempo: 58%

Anderlecht
Primo tempo: 39%
Secondo tempo: 61%

Entrambe le squadre aumentano produzione offensiva nella ripresa, possibile secondo tempo più aperto.

Fattori determinanti del match

  1. Intensità iniziale Antwerp

  2. Gestione del possesso Anderlecht

  3. Calci piazzati

  4. Pressione psicologica della gara a eliminazione diretta

In Coppa, le partite tendono a essere più bloccate nel primo tempo e più aperte nella seconda parte.

Scenario statistico probabile

  • Partita equilibrata

  • Possibile Under 3.5

  • Entrambe le squadre con probabilità concreta di segnare

Probabilità stimata:

  • Vittoria Antwerp: 38%

  • Pareggio: 30%

  • Vittoria Anderlecht: 32%

Pronostico Finale Antwerp vs Anderlecht

L’Antwerp parte con un leggero vantaggio grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva casalinga. Tuttavia, l’Anderlecht possiede qualità tecnica e capacità di colpire nel finale.

Esito più probabile:

Antwerp Draw No Bet
Under 3.5 Gol

Risultato ipotetico: 2-1 oppure 1-1 nei 90 minuti.

Focus sui Dati Chiave

  • Antwerp molto solido al Bosuilstadion

  • Anderlecht pericoloso nel secondo tempo

  • Media gol complessiva intorno ai 2-3

  • Storico confronti equilibrato

Questo pronostico Antwerp vs Anderlecht del 12 Febbraio 2026 in Belgian Cup è costruito su dati concreti, rendimento recente e analisi tattica approfondita.

