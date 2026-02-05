Pronostico Anderlecht vs Antwerp – Coppa del Belgio | 05 Febbraio 2026
La Coppa del Belgio entra in una fase cruciale e il confronto tra Anderlecht e Antwerp promette spettacolo, intensità e grande equilibrio. Due delle squadre più strutturate del calcio belga si affrontano in una gara che vale l’accesso al turno successivo, con motivazioni altissime da entrambe le parti.
L’incontro si giocherà allo stadio Lotto Park, un fattore che potrebbe incidere sull’andamento del match, soprattutto considerando la solidità interna dell’Anderlecht nelle competizioni nazionali.
Analisi Anderlecht
L’Anderlecht arriva a questa sfida con una struttura di gioco ben definita, basata su possesso palla, ampiezza sulle fasce e pressione alta. Nelle ultime stagioni, il club di Bruxelles ha mostrato una crescita costante, soprattutto nelle gare casalinghe.
Andamento recente
-
Media gol fatti in casa: 1,8 a partita
-
Media gol subiti in casa: 0,9
-
Percentuale di vittorie interne nelle coppe nazionali: oltre il 60%
L’Anderlecht tende a partire forte davanti al proprio pubblico, cercando di sbloccare la partita nei primi 30 minuti. Questo approccio aggressivo spesso costringe gli avversari a giocare più bassi, lasciando spazio per inserimenti centrali e conclusioni dalla distanza.
Dal punto di vista difensivo, la squadra concede poco, ma soffre quando viene attaccata in transizione rapida.
Analisi Antwerp
L’Antwerp è una squadra estremamente organizzata e pragmatica, capace di adattarsi molto bene alle partite da dentro o fuori come quelle di coppa. Negli ultimi anni ha dimostrato grande maturità tattica, soprattutto contro avversari di pari livello.
Andamento recente
-
Media gol segnati in trasferta: 1,4
-
Media gol subiti in trasferta: 1,2
-
Percentuale di partite con entrambe le squadre a segno: circa 55%
L’Antwerp preferisce un gioco più diretto, sfruttando le ripartenze e le palle inattive. Contro squadre che tengono molto il pallone, come l’Anderlecht, tende ad abbassare il baricentro e colpire negli spazi lasciati liberi.
In trasferta, però, la squadra ha mostrato qualche difficoltà nel mantenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti.
Analisi del campo: Lotto Park
Il Lotto Park è uno stadio storicamente favorevole all’Anderlecht, soprattutto nelle competizioni nazionali.
Dati sul campo
-
Percentuale vittorie Anderlecht al Lotto Park: circa 65%
-
Media gol totali nelle partite di coppa giocate qui: 2,5
-
Frequenza di gol nel primo tempo: alta
Il terreno di gioco, ben curato e veloce, favorisce le squadre tecniche e abituate a gestire il pallone, un ulteriore punto a favore dei padroni di casa.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Confronto rendimento recente
-
Anderlecht: maggiore solidità difensiva
-
Antwerp: miglior rendimento nelle transizioni
Graf. 2 – Gol segnati e subiti
-
Anderlecht: più efficace in casa
-
Antwerp: leggermente più vulnerabile fuori casa
Grafica 3 – Andamento nei precedenti diretti
-
Ultimi scontri diretti: equilibrio generale
-
Tendenza a partite con pochi gol nei primi 45 minuti
Pronostico finale
Considerando:
-
Il fattore campo
-
La maggiore continuità interna dell’Anderlecht
-
L’approccio più prudente dell’Antwerp in trasferta
-
Il contesto da gara secca di coppa
Pronostico consigliato
-
Anderlecht vincente o pareggio (1X)
-
Under 3.5 gol
-
Risultato esatto più probabile: 2-1
L’Anderlecht parte leggermente favorito, ma l’Antwerp ha le qualità per restare in partita fino alla fine. Ci si aspetta una gara combattuta, tattica e con margini ridotti, tipica delle grandi sfide di Coppa del Belgio.