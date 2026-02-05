 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Anderlecht vs Antwerp – Coppa del Belgio | 05 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Anderlecht vs Antwerp

La Coppa del Belgio entra in una fase cruciale e il confronto tra Anderlecht e Antwerp promette spettacolo, intensità e grande equilibrio. Due delle squadre più strutturate del calcio belga si affrontano in una gara che vale l’accesso al turno successivo, con motivazioni altissime da entrambe le parti.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

L’incontro si giocherà allo stadio Lotto Park, un fattore che potrebbe incidere sull’andamento del match, soprattutto considerando la solidità interna dell’Anderlecht nelle competizioni nazionali.

Analisi Anderlecht

L’Anderlecht arriva a questa sfida con una struttura di gioco ben definita, basata su possesso palla, ampiezza sulle fasce e pressione alta. Nelle ultime stagioni, il club di Bruxelles ha mostrato una crescita costante, soprattutto nelle gare casalinghe.

Andamento recente

L’Anderlecht tende a partire forte davanti al proprio pubblico, cercando di sbloccare la partita nei primi 30 minuti. Questo approccio aggressivo spesso costringe gli avversari a giocare più bassi, lasciando spazio per inserimenti centrali e conclusioni dalla distanza.

Dal punto di vista difensivo, la squadra concede poco, ma soffre quando viene attaccata in transizione rapida.

Analisi Antwerp

L’Antwerp è una squadra estremamente organizzata e pragmatica, capace di adattarsi molto bene alle partite da dentro o fuori come quelle di coppa. Negli ultimi anni ha dimostrato grande maturità tattica, soprattutto contro avversari di pari livello.

Andamento recente

L’Antwerp preferisce un gioco più diretto, sfruttando le ripartenze e le palle inattive. Contro squadre che tengono molto il pallone, come l’Anderlecht, tende ad abbassare il baricentro e colpire negli spazi lasciati liberi.

In trasferta, però, la squadra ha mostrato qualche difficoltà nel mantenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti.

Analisi del campo: Lotto Park

Il Lotto Park è uno stadio storicamente favorevole all’Anderlecht, soprattutto nelle competizioni nazionali.

Dati sul campo

  • Percentuale vittorie Anderlecht al Lotto Park: circa 65%

  • Media gol totali nelle partite di coppa giocate qui: 2,5

  • Frequenza di gol nel primo tempo: alta

Il terreno di gioco, ben curato e veloce, favorisce le squadre tecniche e abituate a gestire il pallone, un ulteriore punto a favore dei padroni di casa.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1 – Confronto rendimento recente

  • Anderlecht: maggiore solidità difensiva

  • Antwerp: miglior rendimento nelle transizioni

Graf. 2 – Gol segnati e subiti

  • Anderlecht: più efficace in casa

  • Antwerp: leggermente più vulnerabile fuori casa

Grafica 3 – Andamento nei precedenti diretti

  • Ultimi scontri diretti: equilibrio generale

  • Tendenza a partite con pochi gol nei primi 45 minuti

Pronostico finale

Considerando:

  • Il fattore campo

  • La maggiore continuità interna dell’Anderlecht

  • L’approccio più prudente dell’Antwerp in trasferta

  • Il contesto da gara secca di coppa

Pronostico consigliato

  • Anderlecht vincente o pareggio (1X)

  • Under 3.5 gol

  • Risultato esatto più probabile: 2-1

L’Anderlecht parte leggermente favorito, ma l’Antwerp ha le qualità per restare in partita fino alla fine. Ci si aspetta una gara combattuta, tattica e con margini ridotti, tipica delle grandi sfide di Coppa del Belgio.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria