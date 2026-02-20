 Salta al contenuto
Pronostico Ammanford vs Cambrian United – Cymru South – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Ammanford Cambrian United

La sfida tra Ammanford AFC e Cambrian United, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte centrale della classifica del campionato gallese.

Il match si giocherà al Ammanford Recreation Ground, impianto tradizionale con dimensioni compatte, dove il fattore ambientale può incidere notevolmente. Febbraio in Galles significa spesso vento, pioggia e terreno pesante, condizioni che favoriscono squadre fisiche e ben organizzate.

Situazione in Classifica

Dopo circa 22 giornate di campionato:

La differenza in classifica è minima e il match assume valore diretto per la zona playoff.

Stato di Forma Recente

Ammanford – Ultime 10 Partite

L’Ammanford è una squadra dinamica, che adotta spesso un 4-3-3 offensivo, con buona intensità sugli esterni.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 1,9

  • Media gol subiti in casa: 1,3

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 55%

Cambrian United – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 5

  • Pareggi: 2

  • Sconfitte: 3

  • Media gol segnati: 1,8

  • Media gol subiti: 1,2

  • Clean sheet: 35%

Il Cambrian è una delle squadre più equilibrate del campionato. Predilige un 4-2-3-1 con buona organizzazione difensiva.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 1,6

  • Media gol subiti: 1,4

  • Percentuale Over 2.5: 58%

Confronti Diretti

Negli ultimi 6 incontri ufficiali tra Ammanford e Cambrian United:

  • Vittorie Ammanford: 2

  • Vittorie Cambrian: 3

  • Pareggi: 1

  • Media gol totale: 2,8

Le sfide dirette risultano spesso equilibrate e combattute.

Analisi del Campo: Ammanford Recreation Ground

Il campo di Ammanford presenta:

  • Terreno naturale spesso influenzato dal meteo

  • Dimensioni compatte

  • Atmosfera ravvicinata

Nel mese di febbraio le condizioni climatiche possono rendere il gioco più diretto, favorendo seconde palle e duelli fisici.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Ammanford
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,8

Cambrian United
Tiri medi: 14
Tiri in porta: 6
xG medio: 1,9

Il Cambrian presenta un leggero vantaggio nella qualità delle occasioni create.

Solidità Difensiva

Ammanford
Gol concessi: 1,5
Clean sheet: 28%

Cambrian United
Gol concessi: 1,2
Clean sheet: 35%

Il Cambrian mostra maggiore equilibrio difensivo.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Ammanford: 1,7
Cambrian: 1,8

Media Gol Subiti
Ammanford: 1,5
Cambrian: 1,2

Percentuale Vittorie Ultime 10
Ammanford: 40%
Cambrian: 50%

I numeri indicano un leggero vantaggio per la squadra ospite.

Lettura Tattica del Match

L’Ammanford probabilmente:

  • Imposterà ritmo alto nei primi minuti

  • Sfrutterà le fasce

  • Cercherà pressione immediata

Il Cambrian United:

  • Controllerà il possesso

  • Cercherà inserimenti centrali

  • Sfrutterà maggiore organizzazione difensiva

La partita potrebbe essere aperta, ma la maggiore solidità del Cambrian potrebbe risultare decisiva nei momenti chiave.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Leggera superiorità difensiva del Cambrian

  • Miglior media punti stagionale

  • Storico equilibrato

  • Fattore campo dell’Ammanford

Il pronostico principale è:

Pareggio o Cambrian United vincente

Risultato probabile: 1-2

Pronostici alternativi coerenti con i dati:

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

  • Gol nel primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Ammanford e Cambrian United si presenta equilibrata ma con un leggero vantaggio statistico per gli ospiti.

L’Ammanford potrà contare sul fattore campo, ma il Cambrian dispone di maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva. In un contesto di gara fisica e combattuta, la qualità organizzativa del Cambrian potrebbe fare la differenza nei dettagli finali.

