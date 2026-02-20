Pronostico Ammanford vs Cambrian United – Cymru South – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Ammanford AFC e Cambrian United, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte centrale della classifica del campionato gallese.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il match si giocherà al Ammanford Recreation Ground, impianto tradizionale con dimensioni compatte, dove il fattore ambientale può incidere notevolmente. Febbraio in Galles significa spesso vento, pioggia e terreno pesante, condizioni che favoriscono squadre fisiche e ben organizzate.
Situazione in Classifica
Dopo circa 22 giornate di campionato:
-
L’Ammanford occupa una posizione di metà classifica, con una media di circa 1,4 punti a partita.
-
Il Cambrian United si trova leggermente sopra, con una media di circa 1,6 punti per gara.
La differenza in classifica è minima e il match assume valore diretto per la zona playoff.
Stato di Forma Recente
Ammanford – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,7
-
Media gol subiti: 1,5
-
Percentuale Over 2.5: 60%
L’Ammanford è una squadra dinamica, che adotta spesso un 4-3-3 offensivo, con buona intensità sugli esterni.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 1,9
-
Media gol subiti in casa: 1,3
-
Percentuale vittorie casalinghe: circa 55%
Cambrian United – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 5
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,8
-
Media gol subiti: 1,2
-
Clean sheet: 35%
Il Cambrian è una delle squadre più equilibrate del campionato. Predilige un 4-2-3-1 con buona organizzazione difensiva.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 1,6
-
Media gol subiti: 1,4
-
Percentuale Over 2.5: 58%
Confronti Diretti
Negli ultimi 6 incontri ufficiali tra Ammanford e Cambrian United:
-
Vittorie Ammanford: 2
-
Vittorie Cambrian: 3
-
Pareggi: 1
-
Media gol totale: 2,8
Le sfide dirette risultano spesso equilibrate e combattute.
Analisi del Campo: Ammanford Recreation Ground
Il campo di Ammanford presenta:
-
Terreno naturale spesso influenzato dal meteo
-
Dimensioni compatte
-
Atmosfera ravvicinata
Nel mese di febbraio le condizioni climatiche possono rendere il gioco più diretto, favorendo seconde palle e duelli fisici.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Ammanford
Tiri medi a partita: 13
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,8
Cambrian United
Tiri medi: 14
Tiri in porta: 6
xG medio: 1,9
Il Cambrian presenta un leggero vantaggio nella qualità delle occasioni create.
Solidità Difensiva
Ammanford
Gol concessi: 1,5
Clean sheet: 28%
Cambrian United
Gol concessi: 1,2
Clean sheet: 35%
Il Cambrian mostra maggiore equilibrio difensivo.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Ammanford: 1,7
Cambrian: 1,8
Media Gol Subiti
Ammanford: 1,5
Cambrian: 1,2
Percentuale Vittorie Ultime 10
Ammanford: 40%
Cambrian: 50%
I numeri indicano un leggero vantaggio per la squadra ospite.
Lettura Tattica del Match
L’Ammanford probabilmente:
-
Imposterà ritmo alto nei primi minuti
-
Sfrutterà le fasce
-
Cercherà pressione immediata
Il Cambrian United:
-
Controllerà il possesso
-
Cercherà inserimenti centrali
-
Sfrutterà maggiore organizzazione difensiva
La partita potrebbe essere aperta, ma la maggiore solidità del Cambrian potrebbe risultare decisiva nei momenti chiave.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Leggera superiorità difensiva del Cambrian
-
Miglior media punti stagionale
-
Storico equilibrato
-
Fattore campo dell’Ammanford
Il pronostico principale è:
Pareggio o Cambrian United vincente
Risultato probabile: 1-2
Pronostici alternativi coerenti con i dati:
-
Over 2.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno
-
Gol nel primo tempo
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Ammanford e Cambrian United si presenta equilibrata ma con un leggero vantaggio statistico per gli ospiti.
L’Ammanford potrà contare sul fattore campo, ma il Cambrian dispone di maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva. In un contesto di gara fisica e combattuta, la qualità organizzativa del Cambrian potrebbe fare la differenza nei dettagli finali.