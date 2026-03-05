Pronostico Altamura vs Foggia

La Serie C – Girone C propone una sfida molto interessante tra Team Altamura e Foggia, due squadre pugliesi che si affrontano in un derby regionale sempre ricco di intensità. Le partite tra queste due formazioni sono spesso caratterizzate da grande equilibrio, ritmo elevato e forte partecipazione del pubblico.

Il match si giocherà allo Stadio Tonino D’Angelo di Altamura, un campo dove la squadra di casa cerca spesso di imporre grande aggressività e pressione sugli avversari. Il Foggia, invece, è una squadra con maggiore esperienza nella categoria e con una tradizione importante nel calcio del Sud Italia.

Questa partita potrebbe avere un peso significativo nella lotta per la zona playoff della Serie C Girone C.

Analisi del Team Altamura

Il Team Altamura è una squadra che negli ultimi anni ha mostrato una crescita progressiva nella propria organizzazione tattica. La squadra tende a giocare con un sistema compatto, cercando di mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

L’Altamura predilige un calcio basato su pressing a centrocampo e ripartenze rapide, sfruttando la velocità degli esterni.

Statistiche stagionali Altamura

Partite giocate: 26

Vittorie: 9

Pareggi: 8

Sconfitte: 9

Gol segnati: 28

Gol subiti: 30

Media gol segnati: 1.08 a partita

Media gol subiti: 1.15 a partita

Possesso medio: 48%

Focus sui Dati Chiave – Altamura

Produzione offensiva

Gol segnati ███████████ 1.08

Tiri in porta ████████████ 4.5

Occasioni create ████████████ 4.8

L’Altamura tende a creare occasioni soprattutto attraverso il gioco sulle fasce.

Analisi del Foggia

Il Foggia è una delle squadre più storiche della Serie C e possiede un’identità calcistica molto riconoscibile. Il club rossonero cerca spesso di imporre il proprio gioco attraverso un possesso palla più strutturato e un attacco dinamico.

La squadra ha dimostrato durante la stagione di poter segnare con continuità, ma talvolta concede spazi in fase difensiva.

Statistiche stagionali Foggia

Partite giocate: 26

Vittorie: 11

Pareggi: 6

Sconfitte: 9

Gol segnati: 34

Gol subiti: 33

Media gol segnati: 1.31 a partita

Media gol subiti: 1.27 a partita

Possesso medio: 52%

Focus sui Dati Chiave – Foggia

Prestazioni offensive

Gol segnati █████████████ 1.31

Tiri in porta █████████████ 5.1

Occasioni create █████████████ 5.4

Il Foggia è una squadra che produce più occasioni offensive rispetto all’Altamura.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Altamura Foggia

Gol segnati 1.08 1.31

Gol subiti 1.15 1.27

Tiri in porta 4.5 5.1

Possesso palla 48% 52%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Altamura ███████████

Foggia █████████████

Solidità difensiva

Altamura ████████████

Foggia ███████████

L’Altamura appare leggermente più equilibrato in fase difensiva, mentre il Foggia è più incisivo in attacco.

Il fattore campo

Lo Stadio Tonino D’Angelo rappresenta un elemento importante per l’Altamura, soprattutto nelle partite più sentite come i derby regionali.

Prestazioni Altamura in casa

Partite in casa: 13

Vittorie: 6

Pareggi: 4

Sconfitte: 3

Gol segnati: 16

Gol subiti: 12

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie ████████████ 46%

Pareggi ████████ 31%

Sconfitte █████ 23%

Il pubblico di casa potrebbe rappresentare un fattore determinante.

Chiavi tattiche della partita

Pressione del centrocampo

Entrambe le squadre cercheranno di controllare il ritmo della partita nella zona centrale del campo.

Velocità sulle fasce

Il Foggia proverà a sfruttare la propria qualità offensiva sugli esterni.

Compattezza difensiva dell’Altamura

La squadra di casa cercherà di limitare gli spazi e colpire in contropiede.

Situazioni da calcio piazzato

Le palle inattive potrebbero risultare decisive in una partita equilibrata.

Pronostico Altamura vs Foggia

La partita si preannuncia molto equilibrata, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti importanti.

Il Foggia possiede una maggiore qualità offensiva, ma l’Altamura potrebbe sfruttare il fattore campo e la solidità difensiva.

Pronostico finale

Altamura 1 – 2 Foggia

Ci si può aspettare una partita intensa e combattuta, dove il Foggia potrebbe riuscire a trovare il vantaggio grazie alla propria capacità offensiva nella sfida di Serie C Girone C.