Pronostico Almere City – Helmond Sport | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La 27ª giornata della Eerste Divisie mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: l’Almere City, pienamente in corsa per la zona playoff/promozione, e l’Helmond Sport, impegnato nella parte medio-bassa della classifica e ancora alla ricerca di continuità.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
La partita si disputerà allo Yanmar Stadion di Almere, impianto con superficie sintetica che storicamente favorisce la squadra di casa.
Situazione di Classifica
Dopo 26 giornate:
Almere City
-
4° posto
-
46 punti
-
14 vittorie – 4 pareggi – 8 sconfitte
-
48 gol fatti (1,85 di media)
-
32 gol subiti (1,23 di media)
-
Differenza reti: +16
Helmond Sport
-
15° posto
-
28 punti
-
8 vittorie – 4 pareggi – 14 sconfitte
-
34 gol fatti (1,30 di media)
-
49 gol subiti (1,88 di media)
-
Differenza reti: –15
Il divario in classifica è evidente, ma ancora più significativo è il dato relativo alla differenza reti e alla produzione offensiva.
Analisi Almere City
L’Almere City è una delle squadre più solide del campionato in fase offensiva. Il 4-3-3 adottato garantisce ampiezza e pressione alta, con esterni rapidi e terzini molto propositivi.
Rendimento casalingo
-
9 vittorie su 13 gare interne
-
29 punti su 39 disponibili
-
25 gol segnati in casa
-
Solo 13 gol concessi
Il dato più interessante è la capacità di sbloccare presto le partite: nel 61% delle gare interne l’Almere ha segnato entro i primi 30 minuti.
Stato di forma
Ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
Media xG nelle ultime 5: 1,92 a partita
La squadra crea molto e concede poco contro avversari di medio-bassa classifica.
Analisi Helmond Sport
Helmond Sport sta vivendo una stagione altalenante. Il 4-2-3-1 utilizzato tende a proteggere la zona centrale ma lascia spazi sulle corsie laterali.
Rendimento in trasferta
-
3 vittorie su 13 gare esterne
-
9 sconfitte
-
10 punti conquistati
-
30 gol subiti fuori casa
Il 69% delle trasferte è terminato con almeno 2 gol subiti.
Fragilità difensiva
Helmond concede in media:
-
14,2 tiri a partita
-
5,8 tiri nello specchio
Contro squadre nelle prime 6 posizioni ha perso 5 delle 6 sfide disputate.
Analisi del Campo: Yanmar Stadion
Lo stadio di Almere presenta manto sintetico, fattore non trascurabile. Storicamente:
-
L’Almere ottiene il 63% delle proprie vittorie stagionali in casa.
-
Le squadre ospiti registrano un calo medio del 12% nei duelli vinti su questo terreno.
Helmond ha perso 4 delle ultime 5 partite disputate su campi sintetici.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|Almere
|Helmond
|Media gol fatti
|1,85
|1,30
|Media gol subiti
|1,23
|1,88
|Over 2.5 stagionale
|65%
|62%
|BTTS (entrambe segnano)
|58%
|60%
Il trend Over è consistente per entrambe.
Modello Predittivo
Utilizzando una proiezione basata su:
-
Media gol casa/trasferta
-
Differenza reti
-
Forma recente
-
Rendimento contro squadre top 6
Probabilità stimate:
-
Vittoria Almere: 57%
-
Pareggio: 24%
-
Vittoria Helmond: 19%
Probabilità Over 2.5: 64%
Probabilità BTTS: 56%
Risultato più probabile secondo modello Poisson:
Almere 2 – 1 Helmond
Seconda ipotesi: 3 – 1
Pronostico Finale
Il divario tecnico, il rendimento interno dell’Almere e le difficoltà difensive dell’Helmond in trasferta rendono la squadra di casa favorita.
Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: Almere Draw No Bet
Risultato esatto consigliato: 2-1
La partita presenta uno scenario favorevole ai padroni di casa, con margine di almeno un gol di differenza.