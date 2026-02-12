 Salta al contenuto
Pronostico Almere City – Helmond Sport | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026

Almere City – Helmond Sport

La 27ª giornata della Eerste Divisie mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: l’Almere City, pienamente in corsa per la zona playoff/promozione, e l’Helmond Sport, impegnato nella parte medio-bassa della classifica e ancora alla ricerca di continuità.

La partita si disputerà allo Yanmar Stadion di Almere, impianto con superficie sintetica che storicamente favorisce la squadra di casa.

Situazione di Classifica

Dopo 26 giornate:

Almere City

Helmond Sport

  • 15° posto

  • 28 punti

  • 8 vittorie – 4 pareggi – 14 sconfitte

  • 34 gol fatti (1,30 di media)

  • 49 gol subiti (1,88 di media)

  • Differenza reti: –15

Il divario in classifica è evidente, ma ancora più significativo è il dato relativo alla differenza reti e alla produzione offensiva.

Analisi Almere City

L’Almere City è una delle squadre più solide del campionato in fase offensiva. Il 4-3-3 adottato garantisce ampiezza e pressione alta, con esterni rapidi e terzini molto propositivi.

Rendimento casalingo

  • 9 vittorie su 13 gare interne

  • 29 punti su 39 disponibili

  • 25 gol segnati in casa

  • Solo 13 gol concessi

Il dato più interessante è la capacità di sbloccare presto le partite: nel 61% delle gare interne l’Almere ha segnato entro i primi 30 minuti.

Stato di forma

Ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
Media xG nelle ultime 5: 1,92 a partita

La squadra crea molto e concede poco contro avversari di medio-bassa classifica.

Analisi Helmond Sport

Helmond Sport sta vivendo una stagione altalenante. Il 4-2-3-1 utilizzato tende a proteggere la zona centrale ma lascia spazi sulle corsie laterali.

Rendimento in trasferta

  • 3 vittorie su 13 gare esterne

  • 9 sconfitte

  • 10 punti conquistati

  • 30 gol subiti fuori casa

Il 69% delle trasferte è terminato con almeno 2 gol subiti.

Fragilità difensiva

Helmond concede in media:

  • 14,2 tiri a partita

  • 5,8 tiri nello specchio

Contro squadre nelle prime 6 posizioni ha perso 5 delle 6 sfide disputate.

Analisi del Campo: Yanmar Stadion

Lo stadio di Almere presenta manto sintetico, fattore non trascurabile. Storicamente:

  • L’Almere ottiene il 63% delle proprie vittorie stagionali in casa.

  • Le squadre ospiti registrano un calo medio del 12% nei duelli vinti su questo terreno.

Helmond ha perso 4 delle ultime 5 partite disputate su campi sintetici.

Confronto Statistico Diretto

Statistica Almere Helmond
Media gol fatti 1,85 1,30
Media gol subiti 1,23 1,88
Over 2.5 stagionale 65% 62%
BTTS (entrambe segnano) 58% 60%

Il trend Over è consistente per entrambe.

Modello Predittivo

Utilizzando una proiezione basata su:

  • Media gol casa/trasferta

  • Differenza reti

  • Forma recente

  • Rendimento contro squadre top 6

Probabilità stimate:

  • Vittoria Almere: 57%

  • Pareggio: 24%

  • Vittoria Helmond: 19%

Probabilità Over 2.5: 64%
Probabilità BTTS: 56%

Risultato più probabile secondo modello Poisson:
Almere 2 – 1 Helmond
Seconda ipotesi: 3 – 1

Pronostico Finale

Il divario tecnico, il rendimento interno dell’Almere e le difficoltà difensive dell’Helmond in trasferta rendono la squadra di casa favorita.

Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: Almere Draw No Bet
Risultato esatto consigliato: 2-1

La partita presenta uno scenario favorevole ai padroni di casa, con margine di almeno un gol di differenza.

