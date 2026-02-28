Pronostico AlbinoLeffe vs L.R. Vicenza – 28 Febbraio 2026 – Italia
Il 28 febbraio alle ore 09:30 si affrontano AlbinoLeffe e L.R. Vicenza, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma entrambe determinate a conquistare punti fondamentali in questa fase della stagione.
Analisi del contesto
AlbinoLeffe in casa tende ad assumere un atteggiamento compatto e disciplinato. La squadra costruisce la propria solidità soprattutto sull’organizzazione difensiva e sulla gestione dei ritmi.
L.R. Vicenza, invece, presenta una rosa con maggiore qualità tecnica e ambizioni di alta classifica. In trasferta mantiene un approccio equilibrato, cercando di imporre superiorità nel palleggio.
Statistiche stagionali
AlbinoLeffe in casa
Media gol segnati: circa 1.1
Media gol subiti: circa 1.0
L.R. Vicenza in trasferta
Media gol segnati: circa 1.4
Media gol subiti: circa 1.1
I numeri indicano una leggera superiorità offensiva per Vicenza e una buona tenuta difensiva dei padroni di casa.
Forma recente
AlbinoLeffe ha mostrato rendimento alterno, ma resta competitivo tra le mura amiche.
Vicenza arriva con maggiore continuità nelle ultime giornate, soprattutto contro squadre di medio livello.
Analisi tattica
AlbinoLeffe dovrebbe impostare con blocco medio-basso, cercando di limitare gli spazi centrali.
Vicenza potrebbe mantenere il controllo del possesso e sfruttare la qualità negli ultimi trenta metri.
Probabilità stimate
Vittoria AlbinoLeffe: 27%
Pareggio: 31%
Vittoria L.R. Vicenza: 42%
Il modello evidenzia un vantaggio esterno ma con elevata probabilità di equilibrio.
Proiezione Expected Goals
AlbinoLeffe: 1.00 – 1.25 xG
L.R. Vicenza: 1.40 – 1.75 xG
Pronostico finale
Pronostico principale: 2
Risultato suggerito: 0-1 oppure 1-2
Alternative interessanti
Under 3.0 asiatico
X2
Pareggio primo tempo
Conclusione: Vicenza parte favorito per qualità e continuità, ma AlbinoLeffe in casa può rendere la gara chiusa e tattica.