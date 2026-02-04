La Copa del Rey entra in una fase delicata e affascinante, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Il confronto tra Alavés e Real Sociedad, in programma il 04 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre basche che si conoscono molto bene, con filosofie di gioco diverse ma ugualmente solide.

Si tratta di una sfida ad alta intensità, influenzata non solo dalla qualità tecnica, ma anche dal fattore campo, dalla gestione delle rotazioni e dall’approccio mentale a una competizione a eliminazione diretta.

Analisi Alavés

L’Alavés si presenta a questa sfida con un’identità chiara: squadra compatta, organizzata difensivamente e molto aggressiva nei duelli. Nelle ultime stagioni, il club di Vitoria-Gasteiz ha costruito gran parte dei propri risultati casalinghi su un blocco basso efficace e ripartenze rapide.

Stato di forma e numeri chiave

L’Alavés tende a concedere il pallone agli avversari, puntando su transizioni veloci e calci piazzati, uno dei suoi principali punti di forza. In Copa del Rey, storicamente, la squadra rende meglio tra le mura amiche, dove l’intensità del pubblico si fa sentire.

Approccio tattico

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Pressing medio-basso

Forte attenzione sulle fasce difensive

Analisi Real Sociedad

La Real Sociedad arriva a questo match con uno status diverso: squadra abituata a competere ad alti livelli, con esperienza europea e una struttura di gioco ben consolidata. Il club di San Sebastián è noto per il suo calcio propositivo, basato su possesso palla e costruzione dal basso.

Stato di forma e numeri chiave

Media gol segnati stagionali: 1.45 a partita

Media gol subiti: 0.95

Percentuale di clean sheet complessiva: circa 42%

Possesso medio palla: 56%

Precisione passaggi: oltre 84%

In trasferta la Real Sociedad mantiene una buona solidità, anche se tende a essere leggermente meno brillante rispetto alle gare casalinghe. Tuttavia, l’esperienza in competizioni a eliminazione diretta rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Approccio tattico

Modulo prevalente: 4-3-3

Costruzione ragionata

Grande lavoro dei centrocampisti

Attacco posizionale con inserimenti continui

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1 – Confronto gol per partita

Alavés: 1.05

Real Sociedad: 1.45

Graf. 2 – Media gol subiti

Alavés: 1.15

Real Sociedad: 0.95

Grafica 3 – Possesso palla medio

Alavés: 43%

Real Sociedad: 56%

Grafica 4 – Rendimento casa/trasferta

Alavés in casa: rendimento positivo, bassa produzione offensiva ma alta intensità

Real Sociedad in trasferta: risultati equilibrati, buona gestione del match

Questi dati evidenziano una netta differenza di stile, con la Real Sociedad più dominante sul piano del gioco, mentre l’Alavés punta sull’efficacia e sull’organizzazione.

Analisi del Campo e del Contesto

Il match si disputa allo stadio di Mendizorroza, un impianto noto per essere uno dei più difficili da espugnare in Spagna. Il terreno di gioco, spesso più pesante nei mesi invernali, tende a favorire partite fisiche e con ritmi spezzati.

Questo contesto può rallentare la manovra della Real Sociedad e rendere la partita più equilibrata di quanto suggeriscano i valori tecnici.

Pronostico Finale Alavés vs Real Sociedad

Considerando:

la solidità difensiva dell’Alavés in casa

la maggiore qualità tecnica della Real Sociedad

l’importanza del match a eliminazione diretta

ci si attende una gara molto tattica, con poche occasioni nette e ritmi controllati.

Pronostico consigliato

Doppia chance X2

Under 2.5 gol

Risultato esatto probabile: 0-1 o 1-1

La Real Sociedad parte leggermente favorita per esperienza e qualità complessiva, ma l’Alavés ha tutte le carte in regola per rendere la sfida estremamente complicata.

Conclusioni

Il confronto tra Alavés e Real Sociedad in Copa del Rey del 04 Febbraio 2026 promette equilibrio, intensità e grande attenzione tattica. Una partita che potrebbe decidersi su un episodio, un calcio piazzato o un errore individuale.

Per gli scommettitori più prudenti, le opzioni legate a pochi gol e alla copertura sul segno rappresentano le scelte più razionali, in una gara dove il margine di errore sarà minimo.