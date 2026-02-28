Pronostico AFS vs Estrela – Liga Portugal – 28 Febbraio 2026
Il confronto tra AFS e Estrela, valido per la Liga Portugal e in programma il 28 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella seconda metà della classifica. Entrambe le squadre stanno cercando punti preziosi per consolidare la permanenza e, allo stesso tempo, avvicinarsi alla zona tranquilla della graduatoria.
La Liga Portugal è un campionato tattico, con ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva. Questa partita promette equilibrio, intensità e possibili sviluppi strategici interessanti.
Analisi della stagione 2025/2026
AFS – Statistiche aggiornate (dopo 21 giornate)
- Gol segnati: 23
- Gol subiti: 29
- Media gol fatti: 1,09
- Media gol concessi: 1,38
- Expected Goals (xG medio): 1,16
- Tiri medi a partita: 11,2
- Tiri nello specchio: 3,9
- Possesso medio: 47%
L’AFS tende a costruire gioco in modo diretto, cercando transizioni rapide. Difensivamente soffre contro squadre che mantengono il possesso palla.
Grafico rendimento AFS
Gol segnati: ███████████ 1,09
Gol subiti: ██████████████ 1,38
xG medio: ████████████ 1,16
Estrela – Statistiche aggiornate (dopo 21 giornate)
- Gol segnati: 21
- Gol subiti: 25
- Media gol fatti: 1,00
- Media gol concessi: 1,19
- Expected Goals (xG medio): 1,05
- Tiri medi: 10,4
- Tiri nello specchio: 3,5
- Possesso medio: 49%
L’Estrela mostra maggiore equilibrio difensivo, ma fatica a concretizzare le occasioni create.
Grafico rendimento Estrela
Gol segnati: ██████████ 1,00
Gol subiti: ████████████ 1,19
xG medio: ██████████ 1,05
Analisi del fattore campo
AFS in casa
- Vittorie: 4
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 3
- Media gol segnati: 1,30
- Media gol concessi: 1,20
Il rendimento interno è discreto, con partite spesso equilibrate e decise nel finale.
Estrela in trasferta
- Vittorie: 2
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 4
- Media gol segnati: 0,90
- Media gol concessi: 1,30
L’Estrela fuori casa tende a mantenere un atteggiamento prudente, con baricentro medio-basso.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|AFS
|Estrela
|Media gol segnati
|1,09
|1,00
|Media gol concessi
|1,38
|1,19
|xG medio
|1,16
|1,05
|Media tiri
|11,2
|10,4
Il quadro generale indica equilibrio, con leggero vantaggio offensivo per AFS e maggiore solidità difensiva per Estrela.
Analisi tattica
AFS
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti chiave:
- Transizioni rapide
- Utilizzo delle corsie laterali
- Pressione alta nei primi 20 minuti
- Vulnerabilità sulle palle inattive
Estrela
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti chiave:
- Compattezza difensiva
- Linee strette
- Ripartenze centrali
- Difficoltà nel creare superiorità numerica
Analisi probabilistica
Sulla base delle medie stagionali e rendimento casa/trasferta:
- Vittoria AFS: 36%
- Pareggio: 34%
- Vittoria Estrela: 30%
Probabilità Under 2.5: 61%
Probabilità Entrambe segnano: 46%
La tendenza statistica suggerisce un match con punteggio contenuto.
Chiavi della partita
- Capacità dell’AFS di sfruttare il fattore campo
- Solidità centrale dell’Estrela
- Precisione nelle transizioni offensive
- Gestione del ritmo nel secondo tempo
Una partita che potrebbe sbloccarsi solo dopo il 60° minuto.
Pronostico finale AFS vs Estrela
Considerando:
- Equilibrio statistico
- Media gol contenuta
- Prudenza tattica tipica della Liga Portugal
- Rendimento esterno non brillante dell’Estrela
Il pronostico principale è:
Under 2.5
Pronostico alternativo: Doppia chance AFS
Possibile risultato esatto: 1-0
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra AFS e Estrela si presenta equilibrata e tatticamente chiusa. L’AFS potrebbe sfruttare il fattore campo, ma l’Estrela ha struttura per rimanere in partita fino alla fine.
Ci si aspetta un match intenso, con pochi spazi e probabilmente deciso da un episodio o da una palla inattiva.