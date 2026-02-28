Il confronto tra AFS e Estrela, valido per la Liga Portugal e in programma il 28 Febbraio 2026, rappresenta uno scontro diretto importante nella seconda metà della classifica. Entrambe le squadre stanno cercando punti preziosi per consolidare la permanenza e, allo stesso tempo, avvicinarsi alla zona tranquilla della graduatoria.

La Liga Portugal è un campionato tattico, con ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva. Questa partita promette equilibrio, intensità e possibili sviluppi strategici interessanti.

Analisi della stagione 2025/2026

AFS – Statistiche aggiornate (dopo 21 giornate)

Gol segnati: 23

Gol subiti: 29

Media gol fatti: 1,09

Media gol concessi: 1,38

Expected Goals (xG medio): 1,16

Tiri medi a partita: 11,2

Tiri nello specchio: 3,9

Possesso medio: 47%

L’AFS tende a costruire gioco in modo diretto, cercando transizioni rapide. Difensivamente soffre contro squadre che mantengono il possesso palla.

Grafico rendimento AFS

Gol segnati: ███████████ 1,09

Gol subiti: ██████████████ 1,38

xG medio: ████████████ 1,16

Estrela – Statistiche aggiornate (dopo 21 giornate)

Gol segnati: 21

Gol subiti: 25

Media gol fatti: 1,00

Media gol concessi: 1,19

Expected Goals (xG medio): 1,05

Tiri medi: 10,4

Tiri nello specchio: 3,5

Possesso medio: 49%

L’Estrela mostra maggiore equilibrio difensivo, ma fatica a concretizzare le occasioni create.

Grafico rendimento Estrela

Gol segnati: ██████████ 1,00

Gol subiti: ████████████ 1,19

xG medio: ██████████ 1,05

Analisi del fattore campo

AFS in casa

Vittorie: 4

Pareggi: 3

Sconfitte: 3

Media gol segnati: 1,30

Media gol concessi: 1,20

Il rendimento interno è discreto, con partite spesso equilibrate e decise nel finale.

Estrela in trasferta

Vittorie: 2

Pareggi: 4

Sconfitte: 4

Media gol segnati: 0,90

Media gol concessi: 1,30

L’Estrela fuori casa tende a mantenere un atteggiamento prudente, con baricentro medio-basso.

Confronto statistico diretto

Statistica AFS Estrela Media gol segnati 1,09 1,00 Media gol concessi 1,38 1,19 xG medio 1,16 1,05 Media tiri 11,2 10,4

Il quadro generale indica equilibrio, con leggero vantaggio offensivo per AFS e maggiore solidità difensiva per Estrela.

Analisi tattica

AFS

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti chiave:

Transizioni rapide

Utilizzo delle corsie laterali

Pressione alta nei primi 20 minuti

Vulnerabilità sulle palle inattive

Estrela

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti chiave:

Compattezza difensiva

Linee strette

Ripartenze centrali

Difficoltà nel creare superiorità numerica

Analisi probabilistica

Sulla base delle medie stagionali e rendimento casa/trasferta:

Vittoria AFS: 36%

Pareggio: 34%

Vittoria Estrela: 30%

Probabilità Under 2.5: 61%

Probabilità Entrambe segnano: 46%

La tendenza statistica suggerisce un match con punteggio contenuto.

Chiavi della partita

Capacità dell’AFS di sfruttare il fattore campo Solidità centrale dell’Estrela Precisione nelle transizioni offensive Gestione del ritmo nel secondo tempo

Una partita che potrebbe sbloccarsi solo dopo il 60° minuto.

Pronostico finale AFS vs Estrela

Considerando:

Equilibrio statistico

Media gol contenuta

Prudenza tattica tipica della Liga Portugal

Rendimento esterno non brillante dell’Estrela

Il pronostico principale è:

Under 2.5

Pronostico alternativo: Doppia chance AFS

Possibile risultato esatto: 1-0

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra AFS e Estrela si presenta equilibrata e tatticamente chiusa. L’AFS potrebbe sfruttare il fattore campo, ma l’Estrela ha struttura per rimanere in partita fino alla fine.

Ci si aspetta un match intenso, con pochi spazi e probabilmente deciso da un episodio o da una palla inattiva.