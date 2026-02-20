 Salta al contenuto
Pronostico Afan Lido vs Trethomas Bluebirds – Cymru South – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Afan Lido vs Trethomas Bluebirds

La sfida tra Afan Lido e Trethomas Bluebirds, valida per la Cymru South, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte centrale della classifica del campionato gallese di seconda divisione.

Il match si giocherà al Marlow’s Stadium di Port Talbot, impianto compatto e tradizionalmente caratterizzato da condizioni climatiche variabili nel periodo invernale. Febbraio in Galles può significare vento forte e campo pesante, elementi che incidono notevolmente sull’andamento delle partite.

Situazione in Classifica

Dopo circa 23 giornate di campionato:

La differenza non è ampia, ma l’Afan Lido mostra maggiore continuità.

Stato di Forma Recente

Afan Lido – Ultime 10 Partite

L’Afan Lido è una squadra offensiva, che predilige un 4-3-3 dinamico con grande utilizzo delle corsie laterali.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 2,1

  • Media gol subiti in casa: 1,2

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 60%

Trethomas Bluebirds – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 4

  • Pareggi: 3

  • Sconfitte: 3

  • Media gol segnati: 1,6

  • Media gol subiti: 1,5

  • Percentuale Over 2.5: 58%

Il Trethomas è una squadra equilibrata, spesso schierata con un 4-4-2 compatto, puntando su intensità e ripartenze.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 1,4

  • Media gol subiti: 1,7

  • Clean sheet esterni: 25%

Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un fattore rilevante.

Confronti Diretti

Negli ultimi 6 incontri ufficiali tra Afan Lido e Trethomas:

  • Vittorie Afan Lido: 3

  • Vittorie Trethomas: 2

  • Pareggi: 1

  • Media gol totale: 3,0

  • Over 2.5: 67%

Le sfide dirette sono spesso caratterizzate da ritmo elevato e numerose occasioni.

Analisi del Campo: Marlow’s Stadium

Il Marlow’s Stadium presenta:

  • Terreno naturale spesso influenzato dalle condizioni climatiche

  • Ambiente compatto e ravvicinato

  • Forte pressione del pubblico locale

Nel mese di febbraio il vento può condizionare il gioco lungo, favorendo squadre organizzate nelle seconde palle.

L’Afan Lido tende a sfruttare bene il fattore ambientale.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Afan Lido
Tiri medi a partita: 14
Tiri in porta: 6
xG medio: 2,0

Trethomas Bluebirds
Tiri medi: 12
Tiri in porta: 5
xG medio: 1,7

Il vantaggio offensivo dell’Afan Lido è evidente.

Solidità Difensiva

Afan Lido
Gol concessi: 1,3
Clean sheet: 35%

Trethomas Bluebirds
Gol concessi: 1,5
Clean sheet: 28%

Entrambe le squadre concedono occasioni, ma il Trethomas appare leggermente più vulnerabile.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Afan Lido: 1,9
Trethomas: 1,6

Media Gol Subiti
Afan Lido: 1,3
Trethomas: 1,5

Percentuale Vittorie Ultime 10
Afan Lido: 50%
Trethomas: 40%

Le statistiche suggeriscono un leggero vantaggio per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

L’Afan Lido probabilmente:

  • Imposterà pressing alto

  • Sfrutterà le fasce

  • Cercherà di segnare nei primi 30 minuti

Il Trethomas:

  • Difenderà con blocco medio

  • Cercherà ripartenze rapide

  • Proverà a sfruttare palle inattive

La partita potrebbe essere aperta e dinamica, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento interno dell’Afan Lido

  • Storico con molte reti

  • Leggera superiorità offensiva

  • Fragilità difensiva del Trethomas in trasferta

Il pronostico principale è:

Vittoria Afan Lido

Risultato probabile: 2-1

Pronostici alternativi coerenti con i dati:

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

  • Afan Lido segna nel primo tempo

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di Cymru South tra Afan Lido e Trethomas Bluebirds si presenta equilibrata ma con un leggero favore per la squadra di casa. L’Afan Lido mostra maggiore continuità offensiva e buon rendimento interno.

Il Trethomas potrà restare competitivo, ma le difficoltà difensive in trasferta potrebbero risultare decisive nel corso dei 90 minuti.

L’Afan Lido parte leggermente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

