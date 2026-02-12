La 27ª giornata della Eerste Divisie propone una sfida interessante tra ADO Den Haag, in piena corsa per la promozione diretta, e MVV Maastricht, squadra di metà classifica che alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.

La partita si giocherà allo stadio dell’Aia, un campo che storicamente rappresenta un fattore determinante nel rendimento dell’ADO.

Situazione di Classifica

Dopo 26 giornate:

ADO Den Haag

MVV Maastricht

14° posto

30 punti

8 vittorie – 6 pareggi – 12 sconfitte

36 gol fatti (1,38 di media)

45 gol subiti (1,73 di media)

Differenza reti: –9

Il distacco tecnico e statistico tra le due squadre è evidente, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva e la solidità difensiva.

Analisi ADO Den Haag

L’ADO Den Haag è una delle squadre più produttive del campionato. Il modulo 4-2-3-1 consente equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, con grande qualità sulle corsie laterali.

Rendimento casalingo

10 vittorie su 13 partite interne

31 punti conquistati in casa

28 gol segnati allo stadio dell’Aia

Solo 12 reti concesse

Nel 69% delle gare casalinghe l’ADO ha segnato almeno 2 gol. Inoltre, contro squadre dal 10° posto in giù ha una media punti di 2,3 a partita.

Stato di forma

Ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

Media tiri a partita: 15,4

Media tiri nello specchio: 6,2

È una squadra che crea molte occasioni e mantiene alta intensità per tutti i 90 minuti.

Analisi MVV Maastricht

Il MVV Maastricht utilizza prevalentemente un 4-3-3 con baricentro medio. La squadra riesce a essere pericolosa in transizione, ma soffre molto contro avversari che pressano alto.

Rendimento in trasferta

3 vittorie su 13 trasferte

5 pareggi

5 sconfitte

22 gol subiti fuori casa

Il 62% delle partite in trasferta è terminato con Over 2.5.

Fragilità difensiva

Contro le prime 5 in classifica:

4 sconfitte su 5 partite

Media 2,2 gol subiti a gara

La difesa fatica contro squadre con alta qualità offensiva, soprattutto sugli inserimenti centrali.

Analisi del Campo

Lo stadio dell’Aia è uno dei più complessi per le squadre ospiti in Eerste Divisie.

L’ADO ottiene il 63% dei propri punti in casa

Differenza reti interna: +16

Percentuale di vittorie interne: 77%

MVV invece registra un rendimento esterno inferiore al 30% di vittorie.

Il fattore campo pesa, soprattutto contro squadre tecnicamente inferiori.

Confronto Statistico Diretto

Statistica ADO MVV Media gol fatti 2,00 1,38 Media gol subiti 1,15 1,73 Over 2.5 stagionale 68% 62% BTTS 54% 59% Clean sheet 9 5

L’ADO presenta numeri superiori in quasi tutti i parametri chiave.

Modello Predittivo

Sulla base di:

Media gol casa/trasferta

Differenza reti

Forma recente

Performance contro squadre di alta classifica

Probabilità stimate:

Vittoria ADO: 60%

Pareggio: 23%

Vittoria MVV: 17%

Probabilità Over 2.5: 66%

Probabilità entrambe segnano: 55%

Risultato più probabile secondo modello Poisson:

ADO 2 – 1 MVV

Seconda opzione: 3 – 1

Pronostico Finale

L’ADO Den Haag parte nettamente favorito grazie a:

Miglior attacco

Maggiore solidità difensiva

Fattore campo

Miglior rendimento contro squadre di medio-bassa classifica

Pronostico principale: 1

Pronostico alternativo: Over 2.5

Opzione combinata: 1 + Over 1.5

Risultato esatto consigliato: 2-1

La partita presenta un chiaro vantaggio per i padroni di casa, con buone probabilità di almeno due reti segnate dall’ADO.