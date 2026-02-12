 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico ADO Den Haag – MVV Maastricht | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
ADO Den Haag – MVV Maastricht

La 27ª giornata della Eerste Divisie propone una sfida interessante tra ADO Den Haag, in piena corsa per la promozione diretta, e MVV Maastricht, squadra di metà classifica che alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.

La partita si giocherà allo stadio dell’Aia, un campo che storicamente rappresenta un fattore determinante nel rendimento dell’ADO.

Situazione di Classifica

Dopo 26 giornate:

ADO Den Haag

MVV Maastricht

  • 14° posto

  • 30 punti

  • 8 vittorie – 6 pareggi – 12 sconfitte

  • 36 gol fatti (1,38 di media)

  • 45 gol subiti (1,73 di media)

  • Differenza reti: –9

Il distacco tecnico e statistico tra le due squadre è evidente, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva e la solidità difensiva.

Analisi ADO Den Haag

L’ADO Den Haag è una delle squadre più produttive del campionato. Il modulo 4-2-3-1 consente equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, con grande qualità sulle corsie laterali.

Rendimento casalingo

  • 10 vittorie su 13 partite interne

  • 31 punti conquistati in casa

  • 28 gol segnati allo stadio dell’Aia

  • Solo 12 reti concesse

Nel 69% delle gare casalinghe l’ADO ha segnato almeno 2 gol. Inoltre, contro squadre dal 10° posto in giù ha una media punti di 2,3 a partita.

Stato di forma

Ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
Media tiri a partita: 15,4
Media tiri nello specchio: 6,2

È una squadra che crea molte occasioni e mantiene alta intensità per tutti i 90 minuti.

Analisi MVV Maastricht

Il MVV Maastricht utilizza prevalentemente un 4-3-3 con baricentro medio. La squadra riesce a essere pericolosa in transizione, ma soffre molto contro avversari che pressano alto.

Rendimento in trasferta

  • 3 vittorie su 13 trasferte

  • 5 pareggi

  • 5 sconfitte

  • 22 gol subiti fuori casa

Il 62% delle partite in trasferta è terminato con Over 2.5.

Fragilità difensiva

Contro le prime 5 in classifica:

  • 4 sconfitte su 5 partite

  • Media 2,2 gol subiti a gara

La difesa fatica contro squadre con alta qualità offensiva, soprattutto sugli inserimenti centrali.

Analisi del Campo

Lo stadio dell’Aia è uno dei più complessi per le squadre ospiti in Eerste Divisie.

  • L’ADO ottiene il 63% dei propri punti in casa

  • Differenza reti interna: +16

  • Percentuale di vittorie interne: 77%

MVV invece registra un rendimento esterno inferiore al 30% di vittorie.

Il fattore campo pesa, soprattutto contro squadre tecnicamente inferiori.

Confronto Statistico Diretto

Statistica ADO MVV
Media gol fatti 2,00 1,38
Media gol subiti 1,15 1,73
Over 2.5 stagionale 68% 62%
BTTS 54% 59%
Clean sheet 9 5

L’ADO presenta numeri superiori in quasi tutti i parametri chiave.

Modello Predittivo

Sulla base di:

  • Media gol casa/trasferta

  • Differenza reti

  • Forma recente

  • Performance contro squadre di alta classifica

Probabilità stimate:

  • Vittoria ADO: 60%

  • Pareggio: 23%

  • Vittoria MVV: 17%

Probabilità Over 2.5: 66%
Probabilità entrambe segnano: 55%

Risultato più probabile secondo modello Poisson:
ADO 2 – 1 MVV
Seconda opzione: 3 – 1

Pronostico Finale

L’ADO Den Haag parte nettamente favorito grazie a:

  • Miglior attacco

  • Maggiore solidità difensiva

  • Fattore campo

  • Miglior rendimento contro squadre di medio-bassa classifica

Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione combinata: 1 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 2-1

La partita presenta un chiaro vantaggio per i padroni di casa, con buone probabilità di almeno due reti segnate dall’ADO.

