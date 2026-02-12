Pronostico ADO Den Haag – MVV Maastricht | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La 27ª giornata della Eerste Divisie propone una sfida interessante tra ADO Den Haag, in piena corsa per la promozione diretta, e MVV Maastricht, squadra di metà classifica che alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.
La partita si giocherà allo stadio dell’Aia, un campo che storicamente rappresenta un fattore determinante nel rendimento dell’ADO.
Situazione di Classifica
Dopo 26 giornate:
ADO Den Haag
-
3° posto
-
49 punti
-
15 vittorie – 4 pareggi – 7 sconfitte
-
52 gol fatti (2,00 di media)
-
30 gol subiti (1,15 di media)
-
Differenza reti: +22
MVV Maastricht
-
14° posto
-
30 punti
-
8 vittorie – 6 pareggi – 12 sconfitte
-
36 gol fatti (1,38 di media)
-
45 gol subiti (1,73 di media)
-
Differenza reti: –9
Il distacco tecnico e statistico tra le due squadre è evidente, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva e la solidità difensiva.
Analisi ADO Den Haag
L’ADO Den Haag è una delle squadre più produttive del campionato. Il modulo 4-2-3-1 consente equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, con grande qualità sulle corsie laterali.
Rendimento casalingo
-
10 vittorie su 13 partite interne
-
31 punti conquistati in casa
-
28 gol segnati allo stadio dell’Aia
-
Solo 12 reti concesse
Nel 69% delle gare casalinghe l’ADO ha segnato almeno 2 gol. Inoltre, contro squadre dal 10° posto in giù ha una media punti di 2,3 a partita.
Stato di forma
Ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
Media tiri a partita: 15,4
Media tiri nello specchio: 6,2
È una squadra che crea molte occasioni e mantiene alta intensità per tutti i 90 minuti.
Analisi MVV Maastricht
Il MVV Maastricht utilizza prevalentemente un 4-3-3 con baricentro medio. La squadra riesce a essere pericolosa in transizione, ma soffre molto contro avversari che pressano alto.
Rendimento in trasferta
-
3 vittorie su 13 trasferte
-
5 pareggi
-
5 sconfitte
-
22 gol subiti fuori casa
Il 62% delle partite in trasferta è terminato con Over 2.5.
Fragilità difensiva
Contro le prime 5 in classifica:
-
4 sconfitte su 5 partite
-
Media 2,2 gol subiti a gara
La difesa fatica contro squadre con alta qualità offensiva, soprattutto sugli inserimenti centrali.
Analisi del Campo
Lo stadio dell’Aia è uno dei più complessi per le squadre ospiti in Eerste Divisie.
-
L’ADO ottiene il 63% dei propri punti in casa
-
Differenza reti interna: +16
-
Percentuale di vittorie interne: 77%
MVV invece registra un rendimento esterno inferiore al 30% di vittorie.
Il fattore campo pesa, soprattutto contro squadre tecnicamente inferiori.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|ADO
|MVV
|Media gol fatti
|2,00
|1,38
|Media gol subiti
|1,15
|1,73
|Over 2.5 stagionale
|68%
|62%
|BTTS
|54%
|59%
|Clean sheet
|9
|5
L’ADO presenta numeri superiori in quasi tutti i parametri chiave.
Modello Predittivo
Sulla base di:
-
Media gol casa/trasferta
-
Differenza reti
-
Forma recente
-
Performance contro squadre di alta classifica
Probabilità stimate:
-
Vittoria ADO: 60%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria MVV: 17%
Probabilità Over 2.5: 66%
Probabilità entrambe segnano: 55%
Risultato più probabile secondo modello Poisson:
ADO 2 – 1 MVV
Seconda opzione: 3 – 1
Pronostico Finale
L’ADO Den Haag parte nettamente favorito grazie a:
-
Miglior attacco
-
Maggiore solidità difensiva
-
Fattore campo
-
Miglior rendimento contro squadre di medio-bassa classifica
Pronostico principale: 1
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione combinata: 1 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 2-1
La partita presenta un chiaro vantaggio per i padroni di casa, con buone probabilità di almeno due reti segnate dall’ADO.