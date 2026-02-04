Pronostico AD Fafe vs Torreense – Taça de Portugal | 04 Febbraio 2026
La Taça de Portugal regala spesso sorprese e confronti molto equilibrati, specialmente quando squadre di categorie diverse si affrontano in gare a eliminazione diretta. Il match tra AD Fafe e Torreense, in programma il 04 Febbraio 2026, rappresenta perfettamente questo spirito: una sfida dove organizzazione, concentrazione e gestione dei momenti saranno fondamentali.
Analisi AD Fafe
L’AD Fafe è una squadra abituata a competere con grande intensità, soprattutto nelle gare casalinghe. Il club costruisce il proprio gioco su solidità difensiva, ordine tattico e sfruttamento delle palle inattive, aspetti spesso decisivi in Coppa.
Stato di forma e numeri chiave
-
Media gol segnati: 1.15 a partita
-
Media gol subiti: 1.10
-
Clean sheet stagionali: circa 36%
-
Possesso palla medio: 46%
-
Gol segnati su palla inattiva: oltre 30% del totale
In casa, il Fafe tende a mantenere un ritmo alto nei primi minuti, cercando di indirizzare la partita sfruttando l’intensità e il sostegno del pubblico.
Approccio tattico
-
Modulo prevalente: 4-3-3
-
Blocco medio
-
Grande attenzione alla fase difensiva
-
Ripartenze rapide sugli esterni
Analisi Torreense
Il Torreense arriva a questa sfida con un profilo leggermente più strutturato sul piano tecnico. Squadra ben organizzata, capace di gestire il possesso e di mantenere compattezza anche lontano dal proprio stadio.
Stato di forma e numeri chiave
-
Media gol segnati: 1.30 a partita
-
Media gol subiti: 1.00
-
Percentuale di clean sheet: circa 40%
-
Possesso palla medio: 52%
-
Precisione passaggi: oltre 80%
In trasferta, il Torreense adotta spesso un atteggiamento prudente, cercando di controllare il ritmo e colpire nei momenti favorevoli.
Approccio tattico
-
Modulo prevalente: 4-2-3-1
-
Costruzione dal basso
-
Buona copertura delle linee
-
Attenzione alla gestione del risultato
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Gol segnati per partita
-
AD Fafe: 1.15
-
Torreense: 1.30
Graf. 2 – Gol subiti medi
-
AD Fafe: 1.10
-
Torreense: 1.00
Grafica 3 – Possesso palla medio
-
AD Fafe: 46%
-
Torreense: 52%
Grafica 4 – Rendimento casa/trasferta
-
AD Fafe in casa: buona solidità, partite spesso equilibrate
-
Torreense in trasferta: maggiore controllo del gioco, ma meno verticalità
Le statistiche mostrano un match molto bilanciato, con un leggero vantaggio tecnico per il Torreense e un possibile equilibrio favorito dal fattore campo.
Analisi del Campo
La gara si disputa allo stadio Municipal de Fafe, un impianto che tende a favorire squadre aggressive e ben organizzate. Il terreno di gioco e le dimensioni del campo spesso portano a partite spezzate, con molte interruzioni e duelli fisici.
In questo contesto, la capacità di mantenere lucidità tattica sarà determinante.
Pronostico Finale AD Fafe vs Torreense
Considerando:
-
equilibrio statistico
-
natura a eliminazione diretta della competizione
-
importanza del fattore campo
ci si aspetta una partita chiusa, combattuta e con poche occasioni nitide.
Pronostico consigliato
-
Under 2.5 gol
-
Doppia chance X2
-
Entrambe le squadre segnano: No
Risultato esatto più probabile: 0-1 o 1-1
Conclusioni
La sfida tra AD Fafe e Torreense nella Taça de Portugal del 04 Febbraio 2026 promette equilibrio e grande attenzione tattica. Un match dove l’episodio può fare la differenza e dove la gestione mentale del momento sarà decisiva.
Per gli scommettitori più prudenti, le giocate legate a pochi gol e alla copertura del segno rappresentano le opzioni più coerenti con l’analisi del contesto.