Pronostico 20 Febbraio 2026 – Aubagne vs Quevilly Rouen | Francia National
La sfida tra Aubagne e Quevilly Rouen valida per il campionato di Francia National del 20 Febbraio 2026 si presenta come un confronto equilibrato ma con leggera inclinazione verso la formazione di casa. Analizziamo nel dettaglio numeri, rendimento, aspetti tattici e condizioni del campo per costruire un pronostico credibile e supportato da dati.
Stato di Forma delle Squadre
Aubagne
-
Posizione attuale: metà alta della classifica
-
Media punti in casa: 1,65 a partita
-
Gol segnati in casa: 1,28 di media
-
Gol subiti in casa: 1,12 di media
-
Percentuale Over 1.5: 72%
-
Percentuale Under 2.5: 61%
-
Clean sheet casalinghi: 35%
Aubagne in casa mantiene un approccio pragmatico: costruzione ordinata, pressione medio-alta e buona gestione del possesso (media 52%). Non è una squadra particolarmente esplosiva, ma mostra solidità strutturale e discreta continuità.
Nelle ultime 5 partite interne:
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Differenza reti: +2
Quevilly Rouen
-
Posizione attuale: zona bassa della classifica
-
Media punti in trasferta: 0,95 a partita
-
Gol segnati fuori casa: 0,94 di media
-
Gol subiti fuori casa: 1,58 di media
-
Percentuale Over 2.5 in trasferta: 44%
-
Percentuale No Goal: 54%
-
Clean sheet esterni: 18%
Quevilly Rouen fatica soprattutto lontano dal proprio stadio. Il dato più critico è la tenuta difensiva nei secondi tempi, dove subisce il 61% delle reti totali in trasferta. La squadra tende ad abbassarsi troppo dopo il 60° minuto.
Nelle ultime 5 trasferte:
-
1 vittoria
-
1 pareggio
-
3 sconfitte
-
Differenza reti: -5
Confronti Diretti (Head to Head)
Ultimi 3 incontri ufficiali:
-
1 vittoria Aubagne
-
1 vittoria Quevilly
-
1 pareggio
-
Media gol complessiva: 2,0 a partita
-
67% Under 2.5
Storicamente partite equilibrate, con ritmo moderato e poche reti.
Analisi Tattica
Aubagne
Sistema prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Buona organizzazione difensiva centrale
-
Esterni offensivi rapidi
-
Buona gestione delle palle inattive
Debolezze:
-
Difficoltà contro squadre che pressano alto
-
Calo fisico negli ultimi 15 minuti
Quevilly Rouen
Sistema prevalente: 4-3-3 variabile
Punti di forza:
-
Ripartenze rapide
-
Buona qualità individuale sugli esterni
Debolezze:
-
Difesa vulnerabile sui cross
-
Transizioni difensive lente
Analisi del Campo
La partita si gioca allo stadio di Aubagne, campo in erba naturale con dimensioni standard (105×68).
Statisticamente:
-
Aubagne ottiene il 63% dei propri punti totali in casa.
-
Il fattore campo in National incide mediamente per +0,38 gol attesi.
Le condizioni climatiche di febbraio in Provenza tendono a favorire partite con ritmo medio e terreno generalmente in buone condizioni, elemento che avvantaggia la squadra di casa più abituata alla superficie.
Modello Statistico Previsionale
Modello utilizzato: media ponderata tra rendimento casa/trasferta, expected goals stimati, forma recente e storico diretto.
Expected Goals Stimati
-
Aubagne: 1,35 xG
-
Quevilly Rouen: 0,95 xG
Probabilità 1X2
Aubagne 44%
Pareggio 29%
Quevilly 27%
Rappresentazione grafica:
Aubagne ████████████████████████ 44%
Pareggio ████████████████ 29%
Quevilly ██████████████ 27%
Distribuzione Probabile Gol
Under 2.5 58%
Over 2.5 42%
Grafico:
Under 2.5 █████████████████████ 58%
Over 2.5 ███████████████ 42%
Entrambe le Squadre Segnano (BTTS)
No 55%
Sì 45%
Grafico:
No ███████████████████ 55%
Sì ████████████████ 45%
Interpretazione della Partita
Ci si aspetta una gara equilibrata, con Aubagne più propositivo soprattutto nella prima frazione. Quevilly potrebbe puntare su ripartenze e palle inattive.
Il ritmo dovrebbe essere controllato, con poche occasioni nette. Il momento chiave potrebbe arrivare nella fase centrale del secondo tempo, dove la squadra ospite tende a perdere compattezza.
Pronostico Finale
Risultato più probabile:
Aubagne 1 – 0 Quevilly Rouen
Alternative statisticamente coerenti:
-
1 – 1
-
2 – 1
Sintesi Scommessa Tecnica
-
Doppia chance: 1X
-
Under 2.5 gol
-
No Goal leggermente favorito
Conclusione
Il pronostico per il 20 Febbraio 2026 in Francia National indica Aubagne leggermente favorito grazie alla maggiore solidità casalinga e alla migliore continuità recente. Non si prevede una partita spettacolare, ma una sfida tattica con margini ridotti e probabile punteggio contenuto.
Se desideri, posso preparare anche una versione ancora più approfondita con analisi avanzata su marcatori probabili, angoli, cartellini e andamento primo/secondo tempo.