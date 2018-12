Pronostici Serie A 15a giornata

Juventus – Inter

Stato di forma ultime sei partite: Juventus 86% (5V, 1S) – Inter 57% (2V, 2P, 2S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.58, il pareggio a 4.35, il 2 a 6.50.

Pronostico:GOL SI ; Risultato Esatto: 3-1

Napoli – Frosinone

Stato di forma ultime sei partite: Napoli 79% (4V, 2P) – Frosinone 43% (1V, 4P, 1S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.15, il pareggio a 7.75, il 2 a 16.

Pronostico: segno 1 + under 4.5 ; Risultato Esatto 3-0

Cagliari – Roma

Stato di forma ultime sei partite: Cagliari 57% (2V, 3P, 1S) – Roma 50% (2V, 2P, 2S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 4.50, il pareggio a 3.30, il 2 a 1.87.

Pronostico: under over 1.50 segno OVER ; Risultato Esatto 1-2

Lazio – Sampdoria

Stato di forma ultime sei partite: Lazio 50% (2V, 3P, 1S) – Sampdoria 43% (2V, 1P, 3S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1,45, il pareggio a 4.75, il 2 a 7.00.

Pronostico: segno over 2,5 ; Risultato Esatto: 2-2

Sassuolo – Fiorentina

Stato di forma ultime sei partite: Sassuolo 57% (2V, 3P, 1S) – Fiorentina 36% (5P, 1S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 2.70, il pareggio a 3.30, il 2 a 2.60.

Pronostico: X2 + Gol Si ; Risultato Esatto: 1-2

Empoli – Bologna

Stato di forma ultime sei partite: Empoli 43% (2V, 2P, 2S) – Bologna 43 % (1V, 3P, 2S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.95, il pareggio a 3.50 , il 2 a 3.85.

Pronostico: doppia chance X2 ; Risultato Esatto: 1-1

Parma- Chievo Verona

Stato di forma ultime sei partite: Parma 50% (2V, 1P, 3S) – Chievo 21% (3P, 3S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 2.08, il pareggio a 3.60, il 2 a 4.75.

Pronostico: doppia chance segno -1X ; Risultato Esatto: 2:0

Udinese – Atalanta

Stato di forma ultime sei partite: Udinese 29% (1V, 2P, 3S) – Atalanta 57% (4V, 2S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 4.20, il pareggio a 3.65, il 2 a 2.03.

Pronostico: GOL SI ; Risultato Esatto 2-1

Genoa – SPAL

Stato di forma ultime sei partite: Genoa 21% (2P, 4S) – SPAL 29% (2P, 4S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 2.00 , il pareggio a 3.30, il 2 a 4.00.

Pronostico: 1X + UNDER 3.5; Risultato Esatto 2-1

Milan-Torino

Stato di forma ultime sei partite: Milan 71%(3V, 2P, 1S) – Torino 64% (2V, 3P, 1S)

Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.80 , il pareggio a 3.55, il 2 a 4.50.

Pronostico: 1X + OVER 1.5 ; Risultato Esatto 2-1

I pronostici di serie A a cura di Superscommesse.it

http://www.superscommesse.it/pronostici/calcio/italia-serie_a/