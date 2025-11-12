Problema al polpaccio, Cambiaghi lascia il ritiro dell’Italia

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Cambiaghi lascia il ritiro azzurro

Brutta notizia per Rino Gattuso alla vigilia delle decisive sfide di qualificazione al Mondiale 2026. Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a causa di un fastidio al polpaccio destro. Il giocatore, che era stato convocato in extremis al posto dell’infortunato Moise Kean, non sarà disponibile per le partite contro Moldavia e Norvegia.

Nessuna nuova convocazione per ora

Per il momento Gattuso ha deciso di non chiamare nessun sostituto. Il commissario tecnico vuole evitare di stravolgere il gruppo e valuterà solo nelle prossime ore se integrare un nuovo elemento. L’Italia affronterà domani la Moldavia, mentre domenica a San Siro ospiterà la Norvegia in un match che chiuderà il girone di qualificazione.

Calafiori in recupero, dubbi in attacco

Buone notizie arrivano invece da Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal sta recuperando dal problema muscolare e potrebbe tornare a disposizione per la sfida di Milano. In attacco, Gattuso ha provato la coppia Scamacca–Raspadori, ma resta aperta l’opzione di affidarsi ancora a Mateo Retegui.

L’Italia resta in corsa per la qualificazione diretta solo in caso di passo falso della Norvegia contro l’Estonia. In caso contrario, il destino azzurro passerà dagli spareggi di marzo.

LEGGI ANCHE: