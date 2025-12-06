Probabili Formazioni Serie A e Probabili formazioni fantacalcio

Gennaro Canfora

Diplomato come perito capotecnico informatico “indirizzo industriale“ Appassionato di sicurezza informatica, Ha lavorato presso alcune aziende importanti come programmatore, sviluppa siti web e si impegna a fare e portare a termine nuovi progetti online. Ha fondato (In termini di programmazione web) EuropaCalcio.it una testata giornalistica “registrata al tribunale di Milano” di calcio europeo. EuropaCalcio è seguito dai giornali di Corriere Dello Sport “cartaceo” e in TV su Sport Mediaset . Attualmente per il sito EuropaCalcio.it è CO-Founder, programmatore e responsabile SEO.