Probabili Formazioni Serie A Probabili formazioni fantagazzetta

Gazzette Probabili Formazioni

Le Probabili formazioni della Serie A, sono appunto probabili formazioni delle squadre di calcio della Serie A che il mister decide di mettere in campo. Scopri in anticipo quali sono le probabili formazioni prima del turno di campionato gara.

La Juventus farà visita al Parma con tanti dubbi per Maurizio Sarri. C’è il problema dell’abbondanza in alcuni reparti, duello Danilo-De Sciglio sulla destra, mentre Bonucci potrebbe essere preferito a De Ligt. In attacco certo del posto Ronaldo, con lui potrebbero vedersi Higuain e Douglas Costa, ma c’è molta incertezza.

Parma (4-3-3): Sepe, Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi, Hernani, Brugman, Barillà, Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Per la prima di campionato il Napoli di Ancelotti punterà sulla squadra che ha concluso la scorsa stagione con un filotto di vittorie, solo Di Lorenzo e Manolas dei nuovi arrivati in campo. In attesa che si integrino i nuovi arrivati, l’unico serio ballottaggio è quello in attacco tra Mertens e Milik, con il secondo favorito dal 1′.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Pulgar, Badelj, Benassi, Chiesa, Boateng, Sottil.

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski, Insigne, Milik.

Debutta Conte sulla panchina dell’Inter e lo fa contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Spazio al 3-5-2 con Lukaku che dovrebbe esordire. Asamoah e Candreva i favoriti sulle corsie laterali mentre in difesa giocheranno D’Ambrosio, de Vrij e Skriniar. In casa Lecce in attesa del nuovo attaccante, spazio a Farias e Lapadula. Mancosu il favorito sulla trequarti mentre Petriccione, Tachtsidis e Shakhov agiranno a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LECCE

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula.

Altra sfida interessante è quella tra Udinese e Milan. Giampaolo spinge forte sul 4-3-1-2 e sta cercando la giusta quadratura del cerchio. Suso sarà il trequartista, da capire chi affiancherà Piatek: al momento in pole c’è Castillejo, con Calhanoglu provato a centrocampo insieme a Bennacer e Kessie, con Krunic e Paquetà pronti a subentrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

Udinese (4-3-2-1): Musso, Stryger, Troost-Ekong, Becao, Samir, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto, De Paul, Nestorovski.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Suso, Piatek, Castillejo.

