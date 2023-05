Probabile ultima in casa per Milinkovic – Grazie ai sette punti di vantaggio sull’ Atalanta, la Lazio è certa della partecipazione alla prossima Champions League ma questo fattore potrebbe non essere determinante per la permanenza a Roma del fuoriclasse biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic.

Probabile ultima in casa per Milinkovic – Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, infatti, questo weekend potrebbe andare in scena la sua ultima “passerella” allo Stadio Olimpico poichè il divorzio a fine stagione, a questo punto, appare scontato. Su di lui sarebbe fortissimo il pressing della Juventus la quale, però, non vorrebbe offrire i 40 milioni richiesti da Lotito e giocherà la trattativa al ribasso non spingendosi oltre i 25. Attenzione, poi, anche al Milan che da tempo avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore serbo. Per quanto riguarda l’estero, invece, si sarebbero rifatti vivi, dopo la scorsa Estate, club come Arsenal, PSG, e Newcastle, i quali potrebbe accontentare le alte richieste economiche del numero uno laziale.

LEGGI ANCHE: