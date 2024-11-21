Presidente Lille: “David? Non partirà a gennaio”
PRESIDENTE LILLE DAVID GENNAIO – Olivier Létang, presidente del Lille, ha parlato a RMC After Foot. Chiaramente anche di Jonathan David, bomber canadese in scadenza di contratto con il club di Ligue 1 e da tempo sul taccuino dei principali club europei.
PRESIDENTE LILLE DAVID GENNAIO
PRESIDENTE LILLE DAVID GENNAIO – Qui le sue dichiarazioni: “Non amo il mercato invernale. In gennaio bisogna sempre pagare più del dovuto. Puntiamo sulla forza del gruppo. Siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo, e ora la decisione spetta a lui“.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”