Presidente Lille: “David? Non partirà a gennaio”

Raffaele Campo · Pubblicato il 21 Novembre 2024 · Aggiornato il 21 Novembre 2024

PRESIDENTE LILLE DAVID GENNAIO – Olivier Létang, presidente del Lille, ha parlato a RMC After Foot. Chiaramente anche di Jonathan David, bomber canadese in scadenza di contratto con il club di Ligue 1 e da tempo sul taccuino dei principali club europei.

PRESIDENTE LILLE DAVID GENNAIO – Qui le sue dichiarazioni: “Non amo il mercato invernale. In gennaio bisogna sempre pagare più del dovuto. Puntiamo sulla forza del gruppo. Siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo, e ora la decisione spetta a lui“.

