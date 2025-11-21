 Salta al contenuto

Presidente Galatasaray: “Rinnovo Icardi? C’è tempo…”

Raffaele Campo

PRESIDENTE GALATASARAY RINNOVO ICARDI – Dursun Aydin Ozbek, presidente del Galatasaray, ha parlato ad Habertürk TV relativamente al rinnovo di Mauro Icardi, bomber argentino nella capitale turca dall’estate 2022. In più di una occasione si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia, dopo le esperienze alla Sampdoria e soprattutto gli anni all’Inter dal 2013 al 2019.

PRESIDENTE GALATASARAY RINNOVO ICARDI – Queste le sue dichiarazioni: “Per quanto riguarda la questione del contratto, non è qualcosa da affrontare oggi. Abbiamo davanti un periodo che arriva fino alla pausa invernale, tutti i giocatori della squadra possono avere richieste“.

 

