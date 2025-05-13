Pres. Pisa, Corrado: “Orgoglio. Le società straniere mi scrivono…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Maggio 2025 · Aggiornato il 13 Maggio 2025

CORRADO PISA – Un bandierone nerazzurro sulla rinomata Torre contenente una sola lettera, ma densa di significati e ricercata per ben trentaquattro anni: la A. Il Pisa di Filippo Inzaghi è la seconda squadra, dopo il Sassuolo di un altro Campione del Mondo (Fabio Grosso) a raggiungere l’ambito traguardo della massima serie. Una ricorsa lunghissima, della della società toscana, partita da lontanissimo, nella quale sono emerse impegno e dedizione di una proprietà pronta a coronare un sogno di un’intera città dopo tanti anni di oblio. Fervente orgoglio emerso anche dalle parole di Giuseppe Corrado, Presidente del club, il quale ha rilasciato un’intervista ad Alfredo Pedullà. Ecco un estratto delle dichiarazioni del Patron della squadra nerazzurra:

“Quello della Serie A è un grande traguardo. Abbiamo profuso tantissimo impegno, lavorato con dedizione alla causa come un contadino che coltiva un terreno per un lungo periodo, in attesa dei frutti del proprio lavoro. Prima del nostro arrivo, il Pisa non navigava in acque tranquille: al primo fallimento, se n’era aggiunto un secondo. Abbiamo riconosciuto il valore del brand, con il risultato che riceviamo molti attestati di stima e messaggi d’affetto da parte di club stranieri pronti a venire a giocare nella nostra città. Anche questo è motivo di grandissima soddisfazione. La mia promessa è quella di mantenere in alto il nome del Pisa con una squadra degna di questa città. Questo lavoro è più di quanto realizzato negli ultimi 34 anni e ne siamo orgogliosi. La cosa principale è sempre la stabilità: il calcio di oggi è cambiato tantissimo e la prerogativa dev’essere sempre quella. La capacità di una società è far comprendere che i momenti possono variare”, ha concluso Giuseppe Corrado. Il volo del Pisa può ufficialmente cominciare.