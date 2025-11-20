Premier League, scontro totale sul tetto salariale proposto
Agenti in allarme: “Pronti a citare in giudizio la Premier League”
La Premier League si appresta a votare uno dei cambiamenti più epocali della sua storia: l’introduzione di un tetto salariale. La proposta, che ancorerebbe la spesa massima dei club ai ricavi dell’ultima classificata, sta scatenando un furioso scontro istituzionale.
La lettera degli agenti: “Violate le norme sulla concorrenza”
Tre tra le più influenti agenzie europee – CAA Base, CAA Stellar e Key Sports Management – hanno inviato una lettera legale alla Lega. Rappresentanti di calciatori del calibro di Cole Palmer e Jack Grealish, accusano la Premier League di abuso di posizione dominante e violazione del Competition Act del 1998. Il cuore della protesta è la mancata consultazione formale.
Il fronte dei calciatori e il rischio di una class action
La Professional Footballers’ Association è in prima linea e minaccia una class action. L’associazione ha già convocato i capitani di tutti i club per valutare l’impatto sulle trattative. Il timore è che questo freno agli ingaggi possa minare la competitività dei club inglesi rispetto ai big del continente.
La replica della Premier League: “Sostenibilità e competizione”
La Premier League, dal canto suo, respinge le accuse, sottolineando le ampie consultazioni già avvenute e facendo notare come la UEFA, con regole simili, non abbia affrontato cause legali. L’obiettivo dichiarato rimane preservare il valore del campionato e la sua salute finanziaria a lungo termine. La partita, ora, si gioca in aula.
