Premier League, Rivoluzione Salary Cap: Rischi

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 20 Novembre 2025

La Premier League si appresta a votare una misura che potrebbe stravolgere il suo panorama finanziario: l’introduzione di un tetto salariale. Una proposta che, secondo il Times, rischia di scatenare un conflitto aperto con l’associazione dei calciatori.

La minaccia legale della PFA

La Professional Footballers’ Association (PFA) ha minacciato azioni legali qualora la lega approvasse il regolamento, noto come “anchor”, nel vertice del 21 novembre. Il sindacato ha ottenuto il sostegno di giocatori di punta e allenatori influenti, convocando un incontro con i capitani dei 20 club. Il piano limiterebbe la spesa delle squadre a cinque volte i ricavi televisivi dell’ultima classificata, fissando un tetto stimato di 550 milioni di sterline.

Lo schieramento tra i club

Allineato a favore della riforma c’è l’Arsenal, tra i 16 club che ne hanno caldeggiato l’esplorazione. Contro si schierano con forza il Manchester United e il Manchester City. La PFA contesta il metodo, affermando che la Premier League non ha rispettato le dovute consultazioni. Il suo CEO, Maheta Molango, guida la battaglia.

Le conseguenze sulla competitività

Gli oppositori sostengono che un salary cap danneggerebbe la competitività internazionale dei club inglesi in Champions League e nelle altre coppe europee, unendosi a un coro di perplessità che vede nella misura un pericoloso autolesionismo per il calcio d’élite inglese.

LEGGI ANCHE: