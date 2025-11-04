 Salta al contenuto

Premier League, procuratore minaccia calciatore con pistola

Cristiano Abbruzzese
campo di calcio

Minacce armate a un calciatore della Premier League

Tensione altissima in Premier League. Un noto procuratore sportivo è stato arrestato a Londra dopo aver minacciato con una pistola un calciatore del massimo campionato inglese. L’episodio, rivelato dal quotidiano The Times, è avvenuto a Barnet, nel nord della capitale britannica, lo scorso settembre. Il giocatore coinvolto avrebbe meno di trent’anni e un valore di mercato stimato in circa 60 milioni di sterline.

Le indagini della Polizia Metropolitana

Secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police, l’agente – trentenne e rappresentante di diversi giocatori – avrebbe minacciato anche un parente del calciatore. L’uomo è stato arrestato con accuse gravi: estorsione, possesso illegale di armi da fuoco e guida senza patente. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.

Reazioni e conseguenze sull’ambiente sportivo

Una fonte vicina al giocatore ha dichiarato al The Sun che l’atleta “era comprensibilmente scosso, ma ha fatto la cosa giusta denunciando subito l’accaduto”. Il club e gli amici più stretti lo stanno sostenendo, preoccupati per le possibili ripercussioni psicologiche.
L’episodio ha scosso l’intero ambiente del calcio inglese, dove le relazioni tra agenti e calciatori tornano al centro del dibattito, sollevando interrogativi sulla gestione e la tutela dei professionisti del pallone.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate