Premier League, procuratore minaccia calciatore con pistola

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Minacce armate a un calciatore della Premier League

Tensione altissima in Premier League. Un noto procuratore sportivo è stato arrestato a Londra dopo aver minacciato con una pistola un calciatore del massimo campionato inglese. L’episodio, rivelato dal quotidiano The Times, è avvenuto a Barnet, nel nord della capitale britannica, lo scorso settembre. Il giocatore coinvolto avrebbe meno di trent’anni e un valore di mercato stimato in circa 60 milioni di sterline.

Le indagini della Polizia Metropolitana

Secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police, l’agente – trentenne e rappresentante di diversi giocatori – avrebbe minacciato anche un parente del calciatore. L’uomo è stato arrestato con accuse gravi: estorsione, possesso illegale di armi da fuoco e guida senza patente. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.

Reazioni e conseguenze sull’ambiente sportivo

Una fonte vicina al giocatore ha dichiarato al The Sun che l’atleta “era comprensibilmente scosso, ma ha fatto la cosa giusta denunciando subito l’accaduto”. Il club e gli amici più stretti lo stanno sostenendo, preoccupati per le possibili ripercussioni psicologiche.

L’episodio ha scosso l’intero ambiente del calcio inglese, dove le relazioni tra agenti e calciatori tornano al centro del dibattito, sollevando interrogativi sulla gestione e la tutela dei professionisti del pallone.

LEGGI ANCHE: