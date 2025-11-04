Premier League, procuratore minaccia calciatore con pistola
Minacce armate a un calciatore della Premier League
Tensione altissima in Premier League. Un noto procuratore sportivo è stato arrestato a Londra dopo aver minacciato con una pistola un calciatore del massimo campionato inglese. L’episodio, rivelato dal quotidiano The Times, è avvenuto a Barnet, nel nord della capitale britannica, lo scorso settembre. Il giocatore coinvolto avrebbe meno di trent’anni e un valore di mercato stimato in circa 60 milioni di sterline.
Le indagini della Polizia Metropolitana
Secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police, l’agente – trentenne e rappresentante di diversi giocatori – avrebbe minacciato anche un parente del calciatore. L’uomo è stato arrestato con accuse gravi: estorsione, possesso illegale di armi da fuoco e guida senza patente. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.
Reazioni e conseguenze sull’ambiente sportivo
Una fonte vicina al giocatore ha dichiarato al The Sun che l’atleta “era comprensibilmente scosso, ma ha fatto la cosa giusta denunciando subito l’accaduto”. Il club e gli amici più stretti lo stanno sostenendo, preoccupati per le possibili ripercussioni psicologiche.
L’episodio ha scosso l’intero ambiente del calcio inglese, dove le relazioni tra agenti e calciatori tornano al centro del dibattito, sollevando interrogativi sulla gestione e la tutela dei professionisti del pallone.
