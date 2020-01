Premier League, Liverpool-Manchester Utd 2-0, decisivi Van Dijk e Salah

REDS SPIETATI – L’attesissima sfida del Merseyside tra il Liverpool e il Manchester United termina in favore dei Reds allenati da Jurgen Klopp. Match praticamente a senso unico per i campioni d’Europa in carica, i quali mettono sotto tiro i Red Devils dal primo minuto. Tante le occasioni per affondare per Salah, Firmino e Mane ma a sbloccarla è Virgil Van Dijk. Il difensore più forte al mondo riesce a svettare di testa sopra tutta la difesa della United, concludendo alle spalle di De Gea. Assist pregevole del solito Alexander-Arnold direttamente da corner.

Il Liverpool tenta di affondare in tutti i modi, ma le reti di Firmino e Wijnaldum vengono giustamente annullate: la prima per un fallo di Van Dijk su De Gea. La seconda per un chiaro fuorigioco dell’olandese. I Reds allentano un po’ la presa e lo United cerca di approfittarne con Martial. Ma il francese è poco preciso. Nei minuti finali, un lancio millimetrico di Alisson smarca solo davanti al portiere Salah. L’egiziano è freddo e con un tiro rasoterra, beffa sotto le gambe l’estremo difensore spagnolo. 2-0 Liverpool e United annichilito.

Con questo successo, i Reds volano a +16 sul City e con una partita da recuperare. La Premier League è già partita in direzione Anfield. Non tiene il passo del Liverpool il Leicester di Rodgers. Le foxes perdono per 2-1 in casa del Burnley e si attardano in classifica.