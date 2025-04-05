Premier League: due finestre per il mercato estivo 2025

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 5 Aprile 2025

Nuove regole FIFA: cambia il calendario dei trasferimenti

La Premier League ha ufficializzato una rivoluzione nella gestione del calciomercato estivo, suddividendo la sessione in due distinte finestre. Questa innovazione nasce per rispettare le normative FIFA aggiornate in vista della prossima Coppa del Mondo per Club, che coinvolgerà 32 squadre da tutto il mondo.

Quando saranno aperte le nuove finestre di mercato

In seguito all’approvazione della FIFA, i club potranno effettuare acquisti in due periodi separati:

Dal 1° al 10 giugno 2025 : prima finestra, utile per tesserare nuovi giocatori prima dell’inizio della Coppa del Mondo per Club .

Dal 16 giugno al 1° settembre 2025: seconda finestra, che coprirà la parte tradizionale del mercato estivo.

Questo intervallo di cinque giorni (11–15 giugno) tra le due fasi consente alla Premier League di rientrare nel limite di 12 settimane complessive imposte dalla FIFA per il mercato estivo.

Limiti FIFA e strategie della Premier League

Le norme FIFA stabiliscono che ogni campionato possa usufruire al massimo di 16 settimane complessive di mercato all’anno: 12 per l’estate e 4 per l’inverno. Dividere la sessione consente alla Premier League di mantenere la chiusura del mercato il 1° settembre, come le principali leghe europee, garantendo uniformità tra competizioni e squadre.

Sovrapposizioni con impegni internazionali

Una criticità riguarda la coincidenza con le partite ufficiali: tra il 6 e il 10 giugno, infatti, si giocheranno gare fondamentali per la UEFA Nations League e le qualificazioni ai Mondiali 2026. Questo scenario potrebbe generare trattative in corso durante impegni ufficiali, influenzando le scelte di calciatori e club.

