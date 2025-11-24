Premier League: addio PSR, nuove regole finanziarie

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

I club di Premier League hanno voltato pagina in materia di regolamentazione finanziaria. Nell’assemblea del 21 novembre è stato respinto il controverso tetto salariale “anchor”, ma sono state approvate all’unanimità le nuove Systematic Resilience Rules che sostituiranno le attuali PSR.

Il no al tetto salariale

La proposta di ancorare la spesa massima ai ricavi dell’ultima classificata è stata bocciata con 12 voti contrari, solo 7 favorevoli e un’astensione. Una misura che aveva già sollevato le proteste della PFA, minacciando azioni legali, e che non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei 14 voti.

Il nuovo Squad Cost Ratio

Dal 2026-27 entrerà in vigore il Squad Cost Ratio (SCR), che consentirà ai club di spendere fino all’85% dei ricavi calcistici, più gli utili netti dai trasferimenti. Il sistema prevede un margine di flessibilità del 30% su base pluriennale, oltre il quale scatteranno sanzioni per chi non rientrerà nella soglia base.

Addio alle PSR

Si chiude così l’era delle Profit and Sustainability Rules, criticate per aver limitato gli investimenti e penalizzato club come Everton e Nottingham Forest. La Premier League adotta un modello più vicino a quello UEFA, segnando una svolta storica nella governance finanziaria del calcio inglese.

