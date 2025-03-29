Prandelli, l’Italia “richiamò”: proposto un ruolo in Federazione

Anthony Ferrara · Pubblicato il 29 Marzo 2025 · Aggiornato il 29 Marzo 2025

Cesare Prandelli, ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana, avrebbe ricevuto la proposta di un ruolo inedito in Federazione azzurra

PRANDELLI FEDERAZIONE – Cesare Prandelli è stato un allenatore fortemente legato all’azzurro. Impossibile dimenticare il quadriennio che ha condotto la Nazionale italiana allo splendido cammino in Polonia e Ucraina nel 2012, interrottosi solamente nel corso della finalissima, persa amaramente, contro l’imbattibile Spagna di quegli anni, così come la disfatta Mondiale in Brasile datata 2014, corrispondente all’ultima partecipazione ai Campionati del Mondo dell’Italia. Gioie e dolori, lacrime e tantissimi sorrisi: un’esperienza quadriennale che potrebbe contribuire a colorare, ancora una volta, d’azzurro anche il futuro dell’ex Commissario Tecnico. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Federazione avrebbe intenzione di avvalersi delle competenze dell’ex Mister della Fiorentina, tra le altre, proponendo a Prandelli un ruolo inedito.

Direttore Tecnico: sarebbe questo il nuovo e prestigioso incarico messo sul piatto da Gravina, Presidente della Federazione, all’ex allenatore dell’Hellas Verona e del Genoa. Un ruolo mai ricoperto da nessun altro esponente, prima d’ora, nell’ottica di riorganizzare una FIGC bisognosa di nuove figure d’esperienza e carisma. Sulla falsariga di quanto avviene all’estero, Prandelli dovrebbe occuparsi degli aspetti tecnico-metodologici e, con ogni probabilità, il reclutamento dei calciatori attraverso specifiche analisi delle prestazioni degli stessi. Un incarico mai affidato a nessuno prima d’ora, ma cavallo di battaglia di Gabriele Gravina nel manifesto programmatico del triennio 2025-2028. Undici anni dopo l’addio all’azzurro, per Cesare Claudio Prandelli l’Italia “richiamò“: la nomina della nuova carica federale potrebbe essere annunciata già a giugno.

