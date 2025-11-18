Post Suzuki, il Parma non guarda in Italia: scartata l’ipotesi Cragno

Anthony Ferrara · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

L’infortunio di Zion Suzuki costringe il Parma a rientrare immediatamente sul mercato; Cragno ipotesi già tramontata, mentre spunta Guaita

SUZUKI PARMA CRAGNO – Una tegola, nel bel mezzo della stagione e a fronte di una grande prestazione d’orgoglio contro il Milan, che proprio non ci voleva. Il Parma di Carlos Cuesta deve necessariamente far fronte all’infortunio occorso all’estremo difensore giapponese, che costringeranno quest’ultimo a osservare almeno due mesi e mezzo di stop. Così, i ducali sono già alle prese con i vari Curriculum da valutare per reperire un nuovo guardiano della porta che custodisca i sogni salvezza di una squadra a caccia di continuità di risultati. Al netto della fiducia in Corvi, secondo portiere, la dirigenza ducale sta scandagliando alcuni parametri zero.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, la scelta non dovrebbe ricadere su Alessio Cragno, ex estremo difensore del Cagliari e del Monza (tra le altre). Gli infortuni in serie accusati dal trentunenne avrebbero fatto sorgere dubbi tali da scartare la possibilità di acquisire il cartellino del calciatore a parametro zero. Così, stando a quanto riferito, le piste estere sarebbero nettamente favorite rispetto al Made in Italy. Nel corso delle ultime ore, starebbe emergendo con forza la candidatura di Vicente Guaita, portiere spagnolo che compirà 39 anni il prossimo 10 gennaio.

Nato a cresciuto calcisticamente in Spagna, al Valencia, il classe 1987 ha vissuto un’esperienza anche in Premier League, al Crystal Palace, prima di approdare al Celta Vigo, nel 2023. Guaita è svincolato da mesi e potrebbe rappresentare un profilo accreditato da Carlos Cuesta quale il migliore sul quale puntare in attesa del rientro di Suzuki. A breve, la società dovrebbe comunicare la scelta in un periodo molto delicato della stagione.

